Non è un mistero che Netflix offra da un po’ le anteprime di film e serie. Già lo scorso maggio vi parlavamo del fatto che l’azienda cercasse dei feedback da parte degli utenti sui film e le serie in arrivo, che mostrava loro con lo scopo di ottenere dei pareri utili prima della pubblicazione effettiva.

Ma se finora tale privilegio è stato appannaggio di pochi, secondo quanto riporta The Wall Street Journal, Netflix ha intenzione di espandere questo programma a decine di migliaia di abbonati in più, in tutto il mondo.

Netflix chiede l’approvazione di più utenti con le anteprime di film e serie

Dopo aver portato anche in Italia il piano economico con la pubblicità, Netflix prova a rinnovarsi in vario modo. Ultimamente si è parlato di eventi sportivi in diretta, di ambiziosi progetti nel settore gaming, e addirittura di un servizio di cloud gaming tutto suo. Ma a fuoco, beninteso, ci sono e ci saranno i contenuti video, i film e le serie, che rappresentano il cuore del servizio.

Per contribuire a rendere sempre calzanti i nuovi contenuti proposti Netflix ha per l’appunto un gruppo di abbonati che invita a vedere in anteprima i progetti in fase di lavorazione, chiedendo loro delle opinioni in proposito. Si tratta di un gruppo piuttosto ristretto al momento, visto che sono circa 2.000 i fortunati coinvolti.

Ma come anticipato, Netflix ha tutta l’intenzione di espandere notevolmente la portata di tale progetto. Secondo i colleghi del The Wall Street Journal il Netflix Preview Club in questione aprirebbe presto le porte a decine di migliaia di abbonati in più coinvolgendo utenti in tutto il mondo.

Chiedere pareri a un maggior numero di utenti e soprattutto con abitudini e gusti diversi derivati da culture diverse è cruciale per migliorare un servizio che, soprattutto nei primi mesi di quest’anno, ha riscontrato risultati piuttosto negativi con notevoli perdite nel numero di abbonati.

Una scelta del genere, ad esempio, ha contribuito allo sviluppo del film Don’t Look Up di Adam McKay, giudicato dai critici di Netflix come troppo serio nell’anteprima. Da lì è nato l’approccio più leggero e in parte comico di alcune parti del film, che con buona probabilità ha contribuito al suo successo. Basti pensare che già a gennaio 2022 (in Italia uscì l’8 dicembre 2021) è diventato il secondo film più visto di sempre su Netflix, per inciso (qui la selezione coi migliori).

Comunque, al momento le informazioni non sono ufficiali perché l’azienda non ha ancora reso nota la questione. Ma aspettiamoci novità e, perché no, un coinvolgimento anche degli abbonati italiani nel non più elitario Netflix Preview Club.

