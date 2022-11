Sembra che Netflix stia valutando di investire in diritti sportivi per trasmettere eventi in diretta attraverso la sua piattaforma di streaming.

Secondo il Wall Street Journal, Netflix avrebbe recentemente depositato un’offerta per i diritti dell’Association of Tennis Professionals (ATP) in diversi mercati europei, tra i quali Francia e Regno Unito. Il colosso dello streaming si sarebbe tuttavia ritirato dalla gara, ritenendo che i diritti sportivi siano diventati troppo onerosi, e ora starebbe valutando di acquisire quelli relativi alla Women’s Tennis Association (WTA) nel Regno Unito.

Il quotidiano statunitense riferisce che l’azienda starebbe considerando anche gli eventi sportivi meno costosi come la World Surf League. (WSL).

A differenza dei concorrenti come Disney+ o Amazon Prime Video, Netflix non ha mai sentito la necessità di includere un’offerta di contenuti sportivi in diretta, ma il calo del numero di abbonati probabilmente sta spingendo la società a riconsiderare la sua posizione sul mercato.

Una combinazione di sport, intrattenimento e videogiochi, permetterebbe a Netflix di accontentare più membri della famiglia e ridurre il tasso di abbandono.

Anche se difficilmente i diritti sportivi di basso profilo attireranno molti nuovi abbonati, la piattaforma potrebbe creare un’onda di interesse anche per gli sport meno seguiti grazie al suo enorme potenziale a livello globale.

