È di oggi la notizia di una nuova funzione di Netflix che migliora la gestione degli account degli abbonati, rendendo più semplice controllare gli accessi. Scoprire chi usa di nascosto il proprio account a propria insaputa (e disconnetterli di conseguenza) diventa dunque più facile, grazie all’opzione “Gestisci accessi e dispositivi“. Vediamo di che si tratta e come utilizzarla.

Come funziona la nuova opzione di Netflix per gestire accessi e dispositivi

A pochi giorni dal debutto del piano economico con la pubblicità, Netflix ha annunciato nella giornata di oggi questa nuova opzione con un comunicato stampa, spiegandola brevemente come una funzione che dà all’utente maggiore controllo sul proprio account.

In soldoni mira a far fronte a un problema che pone la stagione natalizia (e invernale) alle porte, occasione in cui molti si troveranno a guardare Netflix un po’ ovunque, magari spesso accedendo proprio col proprio profilo. Fin qui nessun problema; ne nascono (di problemi) invece nel caso in cui ci si dimentichi di effettuare la disconnessione, e nel malaugurato caso in cui gli amici, ex o chicchessia, non ci pensino due volte ad approfittare dell’accesso lasciato dall’amico un po’ distratto.

Ecco, grazie alla funzione in questione, che ricordiamo chiamarsi “Gestisci accessi e dispositivi”, l’abbonato a Netflix ha modo di visualizzare in un posto solo tutti i dispositivi che di recente hanno trasmesso in streaming qualcosa dal proprio profilo. E da questa stessa pagina, l’utente può chiaramente disconnettere tutti i dispositivi indesiderati con un clic.

La pagina cui accenniamo la vedete qui sopra, con tutte le scorciatoie e funzioni per disconnettere i dispositivi non riconosciuti o cambiare password per evitare problemi. Al momento, si tratta di una funzione disponibile esclusivamente nella versione web di Netflix, ma ci aspettiamo che l’azienda la renda accessibile anche sui dispositivi mobili e sulle TV.

