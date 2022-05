Non è affatto un buon momento per Netflix, che continua a perdere abbonati. Il colosso a stelle e strisce sta via via guardando verso nuovi orizzonti (come ad esempio le dirette di sport e spettacoli dal vivo), prova ad alzare i toni per quel che riguarda le password condivise, e guarda persino a nuovi piani gratuiti con la pubblicità.

E mentre la concorrenza si fa via via più agguerrita, Netflix pare stia chiedendo già da tempo il parere degli utenti riguardo a film e serie televisive prima che li distribuisca al grande pubblico. Una specie di sondaggio che prevede l’intervento di alcuni utenti selezionati chiamati a fornire dei feedback sui contenuti originali offerti della società.

I numeri della recente crisi di Netflix

Non è una novità che Netflix non se la stia passando benissimo in questi ultimi mesi. Ma a rendere meglio l’idea c’è un nuovo studio che evidenzia come la piattaforma di streaming stia perdendo in particolare gli utenti storici.

Un recente articolo di The Information, basato su un rapporto della società di analisi dei dati Antenna, ha rivelato infatti che gli abbonati che hanno utilizzato il servizio per oltre tre anni hanno rappresentato il 13% delle cancellazioni nel primo trimestre di quest’anno, in precedenza attorno al 6%.

L’altro elemento rappresentativo dell’attuale situazione riguarda inoltre il fatto che le disdette complessive dello scorso trimestre riguardano ben 3,6 milioni di utenti, un aumento piuttosto tangibile considerando i 2,5 milioni degli ultimi cinque trimestri.

Le anteprime dei film e delle serie TV per ottenere feedback dei contenuti originali

In una situazione del genere il colosso dello streaming pur faticando a trovare la quadra, non può che continuare a fare di tutto per offrire un servizio che sia interessante e stimolante per i nuovi clienti. Nonostante anche in questo caso i dati in questione testimonino una minor permanenza nel servizio (il 60% delle disdette lo scorso trimestre è stato operato dagli abbonati alla piattaforma da meno di un anno, in precedenza il 70%), Netflix è da un bel po’ di tempo che sta provando a migliorarsi chiedendo proprio supporto agli utenti stessi.

Come? Attraverso la presentazione in anteprima di film e serie TV a una ristretta cerchia di abbonati, chiamata a partecipare a quello che è di fatto una specie di gruppo d’ascolto su cui Netflix può far riferimento.

I colleghi di Variety, che hanno portato agli onori della cronaca la questione, hanno sottolineato che è già un anno che ciò accade. Dal maggio 2021 la compagnia ha invitato alcuni fortunati a vedere in anteprima film e altri contenuti, con lo scopo di ottenere dei feedback prima della pubblicazione globale.

Noi di Netflix stiamo costruendo una community di utenti utile a fornire feedback su film e serie in arrivo e vorremmo sapere se sei interessato a farne parte. È semplice, ma è un aspetto molto importante della creazione di contenuti migliori per te e per gli abbonati a Netflix di tutto il mondo. Questo è il messaggio d’invito spedito a un gruppo di abbonati e ottenuto da Variety.

Sondaggi siffatti non dovrebbero poi sorprendere molto, considerando che sono proprio parte integrante dell’industria cinematografica, dell’intrattenimento, ma non solo. Uno strumento del genere serve a Netflix per apportare delle modifiche ai film e ai suoi spettacoli (Originals) prima del definitivo rilascio, una pratica che esige riservatezza ma si configura d’altronde come una bella occasione per gli appassionati (pochi fortunati, s’intende).

