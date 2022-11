Già gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno saputo offrire agli utenti un notevole incremento della resa generale nelle fotografie, specie negli scatti effettuato con il nuovo sensore principale da 48 megapixel. Ma secondo quanto riportato da un rapporto di Nikkei Asia, pare che Apple sia in procinto di compiere un ulteriore salto di qualità con i futuri iPhone 15. Il balzo a quanto pare sarebbe ancor più marcato, e tutto grazie al nuovo sensore di Sony che andrebbero a montare.

Che può fare il nuovo sensore fotografico Sony di iPhone 15

Il nuovo sensore di immagine di Sony raddoppia il livello di saturazione del segnale in ciascun pixel rispetto ai sensori convenzionali. In altre parole riesce a catturare più luce e a ridurre la sovraesposizione o la sottoesposizione in determinate situazioni, consentendo alle fotocamere dello smartphone di catturare in maniera più chiara il volto di una persona anche in controluce.

Questo è in sostanza il nocciolo della questione descritta nel rapporto condiviso da Nikkei Asia e relativo a quello che dovrebbe essere il nuovo sensore di Sony (niente nomi per ora) montato sui futuri iPhone 15, Pro o Ultra probabilmente.

Dunque, foto meno bruciate (che è un po’ uno dei punti deboli dell’attuale resa fotografica degli iPhone 14 Pro, come vi abbiamo anche mostrato in video nel confronto con Galaxy S22 Ultra) e viceversa, ma non solo.

Oltre a questo e alla conseguente migliore gamma dinamica e riduzione del rumore che ne deriverebbero, proprio il fatto di rendere meglio nelle foto sottoesposte suggerisce un’altra qualità importante che dovrebbe garantire questo nuovo sensore di Sony: la miglior riproduzione delle scene con scarsa illuminazione a tutto beneficio delle foto in notturna.

Comunque, maggiori dettagli al riguardo li trovate in fonte, nel rapporto completo citato. Per ora non sappiamo se si tratterà di un sensore esclusivo del chiacchierato iPhone 15 Ultra, il modello più pepato ed esclusivo che si vocifera entri a far parte della prossima famiglia di melafonini. Ma seguiteci, perché vi terremo aggiornati.

In copertina iPhone 14 Pro

Forse ti sei perso: la recensione di iPhone 14 (video + testo)