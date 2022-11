Garmin ha annunciato ufficialmente il rilascio di un importante quanto ricco aggiornamento software riservato a vari suoi sportwatch e ciclocomputer. Le serie interessate sono le seguenti: Fenix 7, epix Gen 2, tactix 7 (in copertina), Enduro 2, MARQ Gen 2, Forerunner 255 e Forerunner 955. Questi sono gli orologi, mentre per i ciclocomputer Garmin Edge 1040 e Edge Explore 2 c’è da pazientare ancora un po’. Comunque, per tutti i dettagli, le novità e le informazioni utili per installare gli aggiornamento, seguiteci.

Le novità del nuovo aggiornamento di Garmin: Running Power, Allenamento adattivo e tanto altro

Le novità per sportwatch

Partiamo dalle novità riservate ai Fenix 7, epix Gen 2, tactix 7, Enduro 2, MARQ Gen 2, Forerunner 255 e Forerunner 955. Fra le principali e più attese c’è senza dubbio Running Power, la funzione che permette di misurare la potenza nella corsa, senza alcun accessorio extra, ma col solo ausilio del proprio sportwatch. Dunque, né fascia HRM-Pro Plus, running pods o altri sistemi (specie questi ultimi dovrebbero fornire dati più precisi, in teoria) ma si fa tutto con l’orologio, per allenarsi coi watt, una pratica generalizzata da tempo per i ciclisti, ma che sta prendendo piede anche fra i podisti.

Un’altra novità interessante per i corridori che si allenano anche in salita o in discesa (ad esempio chi pratica trail running) è il passo medio regolato su pendenza. Si tratta di un parametro che aiuta i runner a gestire meglio lo sforzo perché in buona sostanza si tratta di un dato specchiato alla velocità equivalente su terreno pianeggiante, metro standardizzato per chi si allena.

Rimanendo nel settore più proprio ai podisti, pur sfociano nelle ultra (competizioni su lunga distanza), Garmin introduce anche l’Auto rest per il profilo Ultrarun, una funzione che mancava e che serve molto semplicemente a mettere in pausa l’attività automaticamente.

Lasciando da parte le funzioni podistiche, questo nuovo aggiornamento introduce anche il profilo Disc golf, il Backcountry snowboard e la navigazione NextForx, una funzione che mostra la distanza dal prossimo bivio, i nomi dei sentieri e, in generale, un sistema di navigazione più completo anche per chi pratica trail running.

Ultimo ma non per importanza il Morning report, una funzione già presente ad esempio su Forerunner 955, che, al risveglio, fornisce per l’appunto un rapporto utile per affrontare la giornata, coi dati relativi al sonno, alla variabilità cardiaca letta durante la notte (HRV Status), un suggerimento per l’allenamento consigliato della giornata in base al proprio stato, oltre ai dati meteorologici.

Le novità per i ciclocomputer

Per quanto riguarda i ciclocomputer Garmin Edge 1040 e Edge Explore 2, l’aggiornamento annunciato è in arrivo prossimamente; l’azienda non ha aggiunto maggiori dettagli al riguardo. Comunque, fra le novità più interessanti, vale la pena segnalare innanzitutto Allenamento adattivo, una funzione che fornisce dei feed giornalieri relativi al proprio stato di forma, al carico settimanale e ad altre statistiche utili per adattare al meglio i prossimi allenamenti in programma.

Arriva anche la condivisione Live event, con cui inviare automaticamente via SMS degli aggiornamenti relativi ai dati della propria sessione per tenere informati famigliari e amici (da usare in gara ad esempio). E su questa stessa falsariga si posiziona anche Spectator messaging, una funzione con cui amici e parenti possono inviare messaggi motivazionali all’atleta come supporto durante le competizioni, messaggi che verranno mostrati sul display del ciclocomputer se collegato allo smartphone, logicamente.

Come installare gli aggiornamenti

Per installare gli aggiornamenti in questione, attualmente in fase di roll out per i Fenix 7, epix Gen 2, tactix 7, Enduro 2, MARQ Gen 2, Forerunner 255 e Forerunner 955, è possibile seguire due strade. Basta collegare il dispositivo via USB al computer PC e Mac e procedere tramite Garmin Express. In alternativa si può fare tutto anche in modalità wireless abilitando il download automatico degli aggiornamenti dall’app per smartphone Garmin Connect seguendo questo percorso: toccare il dispositivo connesso in alto > Sistema > Aggiornamento software > Aggiornamento automatico.

Stesso discorso vale anche per i Garmin Edge 1040 e Edge Explore 2, dispositivi per i quali, come anticipato, è tuttavia necessario pazientare ancora un po’ per il rilascio dell’update.

Potrebbe interessarti anche: i migliori sportwatch del mese, la nostra selezione aggiornata