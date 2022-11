Apple continua ad aggiornare i propri dispositivi e i propri sistemi operativi a tutto tondo, cercando di risolvere eventuali problematiche riscontrate dagli utenti oltre che continuare ad aggiungere o ottimizzare funzionalità nuove ed esistenti.

Oggi, tuttavia, non vi segnaliamo l’arrivo di nuovi aggiornamenti software per iPhone, iPad o computer Mac: il colosso di Cupertino ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti firmware per quattro cuffie del panorama della mela morsicata, tre delle quali sono a marchio Beats mentre la quarta è una proposta della gamma AirPods, ovvero le più recenti AirPods Pro 2.

Apple rilascia un nuovo firmware per le Powerbeats Pro, Beats Fit Pro e Beats Studio Buds

Nella giornata di ieri, Apple ha avviato il rilascio graduale di nuovi aggiornamenti firmware per tre modelli di cuffie a marchio Beats:

Per le Powerbeats Pro arriva la build 5B55 che sostituisce la precedente 4A394

arriva la build che sostituisce la precedente Per le Beats Studio Buds arriva la build 10M2155 che sostituisce la precedente 10M359

arriva la build che sostituisce la precedente Per le Beats Fit Pro arriva la build 5B55 che sostituisce la precedente 4E64.

Il colosso di Cupertino non fornisce dettagli su cosa sia incluso in questi aggiornamenti firmware, affidandosi ad un changelog che indica “correzioni di bug e altri miglioramenti”. Per installare l’aggiornamento firmware, è sufficiente che le cuffie vengano connesse via Bluetooth ad un dispositivo iOS o iPadOS connesso alla rete internet (inserire le cuffie nella custodia e collegare la custodia alla rete elettrica potrebbe forzare l’aggiornamento).

A prescindere dall’assenza delle note di rilascio ufficiali, l’utente Robert Martinka ha segnalato su Twitter che sulle sue Beats Studio Buds, in seguito all’aggiornamento del firmware, è comparsa una nuova funzionalità che consente di rifiutare una chiamata premendo il pulsante fisico presente sulle cuffie una o due volte.

The only new feature I have noticed is that you can choose to cancel the phone call by pressing the button once or twice. — Robert Martinka (@robertmartinka) November 8, 2022

Apple rilascia un nuovo firmware per le AirPods Pro 2

Oltre al nuovo firmware per le tre cuffie a marchio Beats, Apple ha avviato il rilascio di un nuovo firmware anche per le recenti cuffie true wireless di punta della gamma AirPods, ovvero le AirPods Pro 2. Il nuovo firmware è contrassegnato dalla versione 5.1.58 con numero di build 5B58 (che sostituisce la precedente 5A377).

Questo aggiornamento firmware arriva in seguito a numerose lamentele degli utenti riguardo problemi relativi alla “deriva” dell’audio (quando l’audio fa ping pong tra i due lati) e alla sincronizzazione dell’audio con i video. In particolare, gli utenti interessati che hanno evidenziato il problema su Reddit, affermano di riscontrare una combinazione di deriva e spostamento dell’audio, nonché livelli di volume che aumentano e diminuiscono in maniera del tutto casuale.

Non è, tuttavia, ancora chiaro se questo aggiornamento vada a risolvere questa tipologia di problematiche, anche perché Apple non ha pubblicato note di rilascio per l’aggiornamento, limitandosi anche in questo caso al più classico dei changelog che indica “correzioni di bug e altri miglioramenti”.

Gli utenti in possesso di un paio di AirPods sanno benissimo che non vi è possibilità di installare manualmente l’aggiornamento: tuttavia, il colosso di Cupertino ha affermato che le nuove versioni del firmware vengono installate nelle cuffie quando le AirPods sono collegate, tramite Bluetooth, all’iPhone.

Per verificare la versione firmware delle AirPods basterà seguire questi passaggi:

Aprire la custodia delle AirPods in modo da farle collegare all’iPhone

in modo da farle collegare all’iPhone Entrare nelle Impostazioni di sistema sul proprio iPhone

sul proprio iPhone Una volta che le AirPods sono connesse, comparirà una voce loro dedicata all’inizio del menu delle impostazioni

sono connesse, comparirà una voce loro dedicata all’inizio del menu delle impostazioni Aprire il menu dedicato alle cuffie e scorrere in fondo, fino alla sezione “Informazioni”

La versione del firmware attualmente installata è indicata dalla voce “Versione”, l’ultima dell’elenco.

È normale che possa ancora risultarvi la versione 5A377, dal momento che il rilascio della nuova versione 5B58 sta avvenendo in forma graduale. Qualora, invece, riscontriate la presenza dell’ultima versione del firmware, vorrà dire che l’aggiornamento è stato già effettuato.

Apple perde un fornitore: c’è la possibilità che le AirPods Pro 2 siano in scorta limitata a Natale (Kuo)

Stando a quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo, reperire le AirPods Pro 2 nel periodo natalizio potrebbe diventare molto difficile perché Apple avrebbe perso Goertek, uno dei suoi due partner che assemblano queste cuffie true wireless di fascia alta, che ha dovuto sospendere la produzione a causa di problemi.

Kuo ritiene che questa sospensione della produzione non sia da imputare a una scarsa domanda, anche perché Luxshare ICT ha dovuto incrementare la produzione di queste cuffie e sarà l’unico assemblatore del prodotto su cui Apple potrà tornare. Non è tuttavia noto se e quando Goertek inizierà nuovamente a produrre le AirPods Pro 2 ma, addirittura, vi è la possibilità che l’azienda possa perdere altre commesse da parte di Apple nel 2023.

Durante il trimestre delle vacanze natalizie, il colosso di Cupertino dovrebbe spedire ben 20 milioni di AirPods Pro 2, e Kuo fissa questa aspettativa tenendo conto degli ultimi sviluppi sulla produzione: sebbene, attualmente, in stock vi sia un numero considerevole di cuffie, il passaggio al fornitore unico potrebbe prima o poi riflettersi in tempi di consegna più lunghi.

Le AirPods Pro 2 sono state presentate lo scorso 7 settembre e sono ufficialmente in vendita dal 23 settembre al prezzo di listino di 299 euro. Le cuffie sono acquistabili anche su Amazon, dove, al momento della stesura di questo articolo, sono proposte a un euro in meno rispetto al prezzo di listino, ovvero 298 euro.

