Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di novembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese di pieno autunno non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a novembre 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a novembre 2022

Film in uscita su Netflix

Enola Holmes 2 (original)

Apriamo le novità Netflix di novembre 2022 con Enola Holmes 2, atteso sequel del film con Millie Bobby Brown. Dopo il successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes decide di seguire le orme del fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non fila sempre liscia. Rassegnata ad accettare la realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Il caso si rivela molto più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli, tra sinistre fabbriche e vivaci auditorium londinesi fino ad arrivare al celebre 221B di Baker Street. Trovatasi coinvolta in un pericoloso complotto, Enola chiede l’aiuto degli amici e del fratello per andare a fondo del mistero. Disponibile dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Enola Holmes 2.

Il prodigio (original)

Proseguiamo con i film da vedere questo mese con Il prodigio, pellicola che vede Florence Pugh interpretare un’infermiera inglese chiamata nelle Midlands irlandesi per condurre un esame su un’appartenente a una comunità di devoti. 1862, 13 anni dopo la Grande Carestia: Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy) è una ragazzina di undici anni che sostiene di non aver mangiato per quattro mesi, sopravvivendo miracolosamente grazie alla “manna dal cielo”. Mentre le condizioni di salute di Anna peggiorano rapidamente, l’infermiera Lib Wright è decisa a scoprire la verità, sfidando la fede di una comunità che preferirebbe rimanere credente. Disponibile dal 16 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il prodigio.

Slumberland – Nel mondo dei sogni (original)

Da non perdere su Netflix Slumberland – Nel mondo dei sogni, film d’avventura con Jason Momoa diretto da Francis Lawrence. Dopo che il padre Peter (Kyle Chandler) resta inaspettatamente disperso in mare, la vita idillica della giovane Nemo (Marlow Barkley) nel Pacifico nord occidentale è messa sottosopra quando viene mandata a vivere in città con Phillip (Chris O’Dowd), zio ben intenzionato ma profondamente impacciato. Di giorno Nemo fatica ad affrontare la sua nuova scuola e la nuova routine, ma di notte le cose cambiano: una mappa segreta verso il fantastico mondo dei sogni la mette in contatto con Flip, un rozzo ma simpatico fuorilegge che diventa ben presto suo compagno di viaggio e guida. Insieme a quest’ultimo si troverà presto coinvolta in un incredibile viaggio attraverso i sogni e in fuga dagli incubi, nella speranza di poter ritrovare il padre. Disponibile dal 18 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Slumberland – Nel mondo dei sogni.

Il Mio Nome è Vendetta (original)

Le novità Netflix di novembre includono Il Mio Nome è Vendetta, film diretto da Cosimo Gomez che vede protagonista Alessandro Gassman. Santo, ex sicario della criminalità organizzata, vive nell’ombra in una tranquilla cittadina del Trentino-Alto Adige insieme alla moglie e alla figlia Sofia. Le loro vite cambiano per sempre quando due criminali piombano in casa e uccidono barbaramente la madre e lo zio di Sofia, scatenando un regolamento di conti covato per quasi vent’anni. Sofia scoprirà la verità sull’oscuro passato di Santo legato alla ‘ndrangheta, ma accetterà un’eredità di furia e violenza alleandosi col padre per vendicarsi. Disponibile dal 30 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Mio Nome è Vendetta.

Storia di un uomo d’azione (original)

Chiudiamo le principali novità lato film con Storia di un uomo d’azione, pellicola originale liberamente ispirata alla vita di Lucio Urtubia. Il film esplora la figura dell’anarchico spagnolo che mise a segno una leggendaria operazione di contraffazione a Parigi e finì nel mirino della più grande banca americana quando riuscì a ottenere una grande quantità di denaro attraverso la falsificazione di assegni turistici “traveller’s cheques”. Il film si sviluppa nell’arco di cinque decenni, dagli anni ’40 agli anni ’80. Disponibile dal 30 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Storia di un uomo d’azione (v.o.).

Altri film da vedere su Netflix a novembre 2022

One Direction: This Is Us – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Orgasm Inc.: il caso OneTaste (original) – 5 novembre 2022

(original) – 5 novembre 2022 Neal Brennan: Blocks (speciale stand up, original) – 8 novembre 2022

(speciale stand up, original) – 8 novembre 2022 Calciatori contro Mutanti (original) – 9 novembre 2022

(original) – 9 novembre 2022 Proiettile Vagante 2 (original) – 10 novembre 2022

(original) – 10 novembre 2022 Falling for Christmas (original) – 10 novembre 2022

(original) – 10 novembre 2022 Is That Black Enough for You?!? (documentario original) – 11 novembre 2022

(documentario original) – 11 novembre 2022 L’infermiere killer (documentario original) – 11 novembre 2022

(documentario original) – 11 novembre 2022 Il metodo di Phil Stutz (documentario original) – 14 novembre 2022

(documentario original) – 14 novembre 2022 Deon Cole: Charleen’s boy (speciale stand up original) – 15 novembre 2022

(speciale stand up original) – 15 novembre 2022 Natale con te (original) – 17 novembre 2022

(original) – 17 novembre 2022 I am Vanessa Guillen (documentario original) – 17 novembre 2022

(documentario original) – 17 novembre 2022 Trevor Noah: I wish you would (speciale stand up original) – 22 novembre 2022

(speciale stand up original) – 22 novembre 2022 Le nuotatrici (original) – 23 novembre 2022

(original) – 23 novembre 2022 Il diario segreto di Noel (original) – 24 novembre 2022

(original) – 24 novembre 2022 Ghislaine Maxwell: soldi, potere e perversione (documentario original) – 25 novembre 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Blockbuster (original)

Apriamo le novità Netflix tra le serie TV con l’attesa Blockbuster, che racconta la storia di un uomo che fa di tutto per mantenere al passo coi tempi l’ultimo Blockbuster Video d’America. Timmy Yoon (Randall Park) è un sognatore analogico che ha dedicato la sua intera vita al suo primo amore, i film. Una passione che gli ha fatto mantenere il suo primo e unico posto di lavoro, ovvero la gestione del Blockbuster Video della sua città natale. Quando scopre che il suo negozio è ufficialmente l’ultimo in America, decide di fare qualcosa per tenere aperta la videoteca e continuare a impiegare i suoi amici. Timmy e lo staff presto si rendono conto che essere l’ultimo Blockbuster potrebbe essere ciò di cui la loro comunità ha bisogno per ristabilire le connessioni umane che sono andate perse nell’era digitale. La cosa lo fa anche riavvicinare alla sua cotta di lungo tempo Eliza (Melissa Fumero), tornata da poco a lavorare per lui. La battaglia per salvare il passato spingerà Timmy ad affrontare il presente? Disponibile dal 3 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blockbuster.

Manifest – stagione 4 (original)

La piattaforma accoglie questo mese la quarta stagione di Manifest, composta da due parti di dieci episodi ciascuna (la seconda arriverà più avanti). Due anni dopo l’omicidio di Grace che aveva sconvolto le loro vite, la famiglia Stone è ancora distrutta, con un devastato Ben che continua a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato dal dolore, l’uomo si è dimesso dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando a Michaela un incarico quasi impossibile visto che i movimenti di ogni passeggero sono ora controllati da un registro del governo. Mentre la morte si avvicina sempre più e i passeggeri cercano con sempre maggiore disperazione un modo per sopravvivere, arriva un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal che stravolge tutto ciò che sanno del volo 828 e permetterà di scoprire il segreto delle chiamate. Disponibile dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Manifest.

The Crown – stagione 5 (original)

Questo è anche il mese dell’attesa quinta stagione di The Crown, serie TV originale che racconta le vicende della famiglia reale britannica. Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Nuove sfide si delineano all’orizzonte: il crollo dell’Unione sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla monarchia. Nel frattempo il principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), e la vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono con l’entrata in scena di Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato per ottenere un posto alla tavola reale. Disponibile in streaming dal 9 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di The Crown.

1899 (original)

Debutta tra le novità Netflix di novembre 1899, serie TV originale che racconta la storia di un piroscafo pieno di migranti che si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. Proveniente da diverse nazioni sparse per l’Europa, i passeggeri hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro. La traversata subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Quello che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo. Disponibile in streaming dal 17 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 1899.

Elite – stagione 6 (original)

Questo mese sbarca un nuovo attesissimo capitolo della serie televisiva spagnola ideata da Carlos Montero e Darío Madrona: Elite. Dopo la festa di Capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando potrebbe rovinare la storia d’amore tra Samuel e Ari. Intanto Rebeka intraprende un percorso di scoperta personale, mentre Omar si riprende dalla separazione da Ander. La comparsa di Adam Nourou, che ha vinto un premio come Miglior attore emergente, complicherà ulteriormente il suo rapporto con Samuel. In questa sesta stagione anche la confessione di Phillipe sulla violenza, le crisi di rabbia di Patrick, i desideri di vendetta di Benjamin, un regalo da Armando a Mencia che potrebbe distruggere “i Benjamini”, un patto di omertà tra Samuel e Rebeka che non dura a lungo e non solo. Disponibile dal 18 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Elite.

La serie di Cuphead! – stagione 3 (original)

A breve distanza dalla seconda, arriva sulla piattaforma la terza stagione di La serie di Cuphead!, serie animata tratta dal colorato videogioco che segue le comiche avventure del combinaguai Cuphead e del fratello Mugman. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio riescono sempre a cacciarsi nei pasticci, ma sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione. La serie prosegue tra riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido portato dall’assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi. Disponibile dal 18 novembre 2022.

Mercoledì (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di novembre 2022 con Mercoledì, serie TV targata Tim Burton con Jenna Ortega e Gwendoline Christie. Un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, tra i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Tutto questo mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Disponibile in streaming dal 23 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mercoledì.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Young Royals ( stagione 2 , original) – 1° novembre 2022

( , original) – 1° novembre 2022 Killer Sally (docuserie original) – 2 novembre 2022

(docuserie original) – 2 novembre 2022 Il principe dei draghi ( stagione 4 , original) – 3 novembre 2022

( , original) – 3 novembre 2022 Lookism (original) – 4 novembre 2022

(original) – 4 novembre 2022 Warrior Nun ( stagione 2 , original) – 10 novembre 2022

( , original) – 10 novembre 2022 Zac Efron: con i piedi per terra ( stagione 2 , docuserie original) – 11 novembre 2022

( , docuserie original) – 11 novembre 2022 Teletubbies (original) – 14 novembre 2022

(original) – 14 novembre 2022 Run for the Money (reality show original) – 15 novembre 2022

(reality show original) – 15 novembre 2022 Mind Your Manners – A lezione di galateo (reality show original) – 16 novembre 2022

(reality show original) – 16 novembre 2022 Dead to Me – Amiche per la morte ( stagione 3 , original) – 17 novembre 2022

( , original) – 17 novembre 2022 Pepsi, dov’è il mio jet? (docuserie original) – 17 novembre 2022

(docuserie original) – 17 novembre 2022 Somebody (original) – 18 novembre 2022

(original) – 18 novembre 2022 Inside Job: parte 2 (original) – 18 novembre 2022

(original) – 18 novembre 2022 First Love (original) – 24 novembre 2022

(original) – 24 novembre 2022 Korea No.1 (reality show original) – 25 novembre 2022

(reality show original) – 25 novembre 2022 Snack VS. Chef (reality show original) – 30 novembre 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a novembre 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Netflix