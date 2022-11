Le novità Amazon Prime Video di novembre 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese autunnale non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

Bomb Squad

Partiamo subito forte con le novità Amazon Prime Video di novembre 2022 con Bomb Squad, film d’azione con Mel Gibson, Kevin Dillon e Shannen Doherty. Orlando Friar, ex hacker che sta cercando di rimettersi in carreggiata, viene sorpreso quando qualcuno lo chiama e gli svela che sotto la sua sedia è installata una bomba che è pronta a scoppiare a meno che non riesca a completare una serie impossibile di frodi digitali bancarie. Dovrà usare ogni sua abilità per sopravvivere e tornare a casa in tempo per il compleanno di sua figlia. Dopo essere stato incastrato apparendo lui stesso come l’ideatore di questo piano sinistro, l’unica speranza per Orlando è legata all’artificiere di lunga data, Wallace, e al suo giovane collega anticonformista, Jackson. Disponibile in streaming dal 1° novembre 2022.

My Policeman (original)

Proseguiamo con i film da non perdere questo mese su Prime Video con My Policeman, attesa pellicola con protagonista Harry Styles che racconta la storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali. Segue il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) durante un viaggio nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, gli stessi Tom, Marion e Patrick (stavolta rispettivamente interpretati da Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno una possibilità di riparare ai danni del passato. Il film è basato sul romanzo di Bethan Roberts e realizza un ritratto commovente di tre persone coinvolte nelle mutevoli maree della storia, della libertà e del perdono. Disponibile in streaming dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di My Policeman.

Habit

Sulla piattaforma arriva a novembre il pungente Habit, film con protagonista Bella Thorne. Mads, bellissima party girl di LA, trova lavoro spacciando droga per Eric, un ex attore di Hollywood ormai lontano dalle scene. Quando il loro denaro viene rubato ed Eric viene fatto fuori da un boss rivale, Mads e le sue due migliori amiche devono nascondersi e assicurarsi una nuova identità insospettabile, diventando suore. Ma l’abito non fa il monaco e le tre ragazze sono tutt’altro che angeli: ce la faranno a farla franca o verranno scoperte? Scopritelo dal 15 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Habit.

MAHMOOD

In esclusiva su Prime Video arriva questo mese MAHMOOD, docufilm che racconta la vita di Mahmood tra Milano e l’Egitto, i suoi affetti più cari, la musica, le vittorie a Sanremo, l’Eurovision Song Contest, il tour europeo e i backstage dei suoi lavori. Attraverso la voce di Alessandro Mahmoud e le testimonianze di personalità come Blanco, Carmen Consoli, Dardust e Paola Zukar, viene raccontato il percorso che, da ragazzino nato e cresciuto nella periferia milanese, l’ha portato al successo nel mondo della musica con due vittorie al Festival di Sanremo, un tour europeo sold out, due partecipazioni all’Eurovision e miliardi di stream. Il documentario segue il cantautore lungo il suo tour europeo, spingendosi oltre la pura e semplice celebrazione musicale per costruire una narrazione intima, fatta di momenti solitari, di bagni di folla durante le performance live e delle relazioni con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale. Disponibile dal 15 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di MAHMOOD.

The People We Hate at the Wedding (original)

Le novità Amazon Prime Video di novembre 2022 includono The People We Hate at the Wedding, esilarante e audace commedia con Kristel Bell e Ben Platt. Alice e Paul, sorella e fratello in una famiglia disfunzionale, vengono invitati insieme alla loro madre (Allison Janney) al matrimonio della sorellastra da cui si erano allontanati, Eloise (Cynthia Addai-Robinson), con un’opportunità per ricongiungersi da adulti e imparare a volersi bene come una volta. Disponibile in streaming dal 18 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The People We Hate at the Wedding.

Meet Cute (original)

Proseguiamo coi film da vedere questo mese con Meet Cute, particolare pellicola che mischia commedia e fantascienza con un cast che include Kaley Cuoco, Pete Davidson, Kevin Corrigan e Deborah S. Craig. Sheila e Gary si incontrano ed è amore a prima vista, perlomeno finché non si scopre che il loro appuntamento magico non era per niente fortuito. Sheila possiede infatti una macchina del tempo e i due si sono innamorati molte volte. Quando passare la notte perfetta non le basta più, la donna decide di viaggiare nel passato di Gary per trasformarlo nell’uomo perfetto. Ci riuscirà? Disponibile dal 25 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Meet Cute.

Falla girare

Chiudiamo le principali novità di novembre per quanto riguarda i lungometraggi con Falla girare, commedia con un cast composto da Giampaolo Morelli (anche regista), Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Michele Placido e Jun Ichikawa. In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo e la cannabis non esiste più. Con quest’ultima sembrano essere svanite anche la libertà e la felicità, ma un giorno accade qualcosa di incredibile: Natan, vanesio influencer sulla quarantina, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una banda per provare a raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta e riuscire a produrre semi per la vendita a un narcotrafficante. Disponibile in streaming in anteprima esclusiva dal 25 novembre 2022.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2022

I Met a Girl – La Ragazza Dei Tuoi Sogni – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Apocalyspe Now – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 I segreti di Osage County – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Bandits – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Basic Instinct – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Billy Eliot – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Brave Ragazze – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Assassinio sul Nilo – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Elephant Man – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Julia – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Love Actually – L’amore davvero – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Mulholland Drive – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Assassinio sull’Orient Express – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 L’ora legale – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Orgoglio e pregiudizio – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Terminator 2 – Il giorno del giudizio – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Il giardino delle vergini suicide – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Come un padre – 2 novembre 2022

– 2 novembre 2022 Impiegato del mese – 2 novembre 2022

– 2 novembre 2022 Creed – Nato per combattere – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Creed II – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Rocky – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Rocky II – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Rocky III – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Rocky IV – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Rocky V – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Rocky Balboa – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Italiano Medio – 4 novembre 2022

– 4 novembre 2022 Licorice Pizza – 7 novembre 2022

– 7 novembre 2022 Autumn Beat (original) – 10 novembre 2022

(original) – 10 novembre 2022 Innamorarsi a Natale – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Vacanze Di Natale 95 – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Natale in India – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Natale a Miami – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Natale in crociera – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Natale a Rio – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Natale in Sudafrica – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Passione Sinistra – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Suicide Squad – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 L’evocazione – The Conjuring – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 The Conjuring – Il caso Enfield – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Il peggior Natale della mia vita – 18 novembre 2022

– 18 novembre 2022 Un’estate ai Caraibi – 20 novembre 2022

– 20 novembre 2022 My Name Is Tanino – 20 novembre 2022

– 20 novembre 2022 Un Natale al Sud – 20 novembre 2022

– 20 novembre 2022 Tutta la vita davanti – 20 novembre 2022

– 20 novembre 2022 The North Sea – 21 novembre 2022

– 21 novembre 2022 Good Night Oppy (original) – 23 novembre 2022

(original) – 23 novembre 2022 Nostalgia – 28 novembre 2022

– 28 novembre 2022 Sbagliata Ascendente Leone – 29 novembre 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Archive – fino al 3 novembre 2022

Bastardi a mano armata – fino al 10 novembre 2022

Spiral – L’eredità di Saw – fino al 15 novembre 2022

The Gentleman – fino al 30 novembre 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Prova Prova Sa Sa (original)

Le novità Amazon Prime Video di novembre 2022 proseguono con Prova Prova Sa Sa, comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano alla conduzione e un cast formato da Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. In ciascuna delle quattro puntate, i quattro comici si esibiranno in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c’è un ospite che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra questi ultimi possiamo citare Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione e il duo comico I Soldi Spicci. Disponibile dal 2 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Prova Prova Sa Sa.

Mammals (original)

Questo è anche il mese del debutto di Mammals, serie drama dalle tinte dark comedy che parla di rivelazioni e segreti della vita di coppia moderna. In un mondo dove vivono otto miliardi di persone, cosa succede dopo aver trovato l’anima gemella? La serie segue la storia di Jamie (James Corden), uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti su sua moglie in dolce attesa, Amandine (Melia Kreiling). La caccia di risposte con l’aiuto di suo cognato Jeff (Colin Morgan) apre delle fratture anche nel matrimonio tra quest’ultimo e la sorella di Jamie, Lue (Sally Hawkins). La serie è composta da sei episodi ed è scritta dal Premio Tony e due volte vincitore dell’Olivier, Jez Butterworth. Disponibile dall’11 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mammals.

Cic to cic

Continuano su Prime Video i contenuti dedicati ad alcuni tra i comici più celebri e apprezzati. Questo mese tocca a Cic to cic, con il comico, il cantante, l’imitatore e il mattatore Francesco Cicchella che accoglie super ospiti come Angelo Pintus e Anna Tatangelo. Un divertente show comico musicale che va da un Cicchella… all’altro. Disponibile in streaming dall’11 novembre 2022.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo – stagione 3 (original)

Una delle novità da non perdere a novembre 2022 su Amazon Prime Video è senza dubbio la terza attesa stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, popolare reality show che vede un gruppo di personaggi di spicco del panorama italiano darsi alla fuga. In questa nuova stagione i protagonisti saranno l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi con il cantante Irama. Questi ultimi devono cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori”, dandosi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. Questi potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e non solo. Qualcuno riuscirà a sfuggirgli? Scopritelo dal 17 novembre 2022 (primi tre episodi, gli ultimi tre dal 24 novembre). Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Camera Café (stagione 6) – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Young Justice (stagione 1) – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Milano/Roma (stagione 1) – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Batman: The Brave And The Bold (stagione 1) – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Freakazoid! (stagione 1) – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 I Cesaroni (stagioni 1-6) – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Savage X Fenty Show (Vol. 4, original) – 9 novembre 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra le serie segnaliamo The Promised Neverland (stagioni 1-2 fino al 16 novembre), Casa Vianello (stagioni 1-3 fino al 30 novembre) e The Blacklist (stagioni 1-3 fino al 30 novembre).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su Amazon Prime Video