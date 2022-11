Quali sono le novità da vedere a novembre 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a novembre 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Io e Lulù

Apriamo le principali novità NOW e Sky On Demand di novembre 2022 con Io e Lulù, film diretto da Channing Tatum e Reid Carolin. Racconta la storia del soldato Briggs (interpretato dallo stesso Channing Tatum), costretto a fare un viaggio lungo la costa del Pacifico per portare Lulù, il cane compagno di missioni del sergente Nogales, al funerale di quest’ultimo, morto in un incidente d’auto. A causa delle spedizioni in guerra affrontate, il cane ha sviluppato un carattere per nulla facile ed è imprevedibile nelle sue reazioni. Durante il viaggio però, il soldato stringe un forte legame con il cane Lulù, finendo addirittura per affezionarsi. Disponibile dal 12 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io e Lulù.

The Batman

Da vedere questo mese il film The Batman, che vede Robert Pattinson debuttare nei panni del celebre uomo pipistrello. Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche cittadine, e Batman pare essere l’unico che cerca di garantire giustizia. Bruce Wayne deve fare molta attenzione e può fidarsi solo dell’intramontabile Alfred (Andy Serkis) e del tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Il nuovo temibile nemico che semina il terrore a Gotham, L’Enigmista (Paul Dano), conosce infatti l’identità del pipistrello, e le indagini porteranno Batman a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia. Nel suo viaggio avrà a che fare con l’affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Disponibile dal 14 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Batman.

Una vita in fuga

Le novità NOW e Sky di novembre includono anche Una vita in fuga, film diretto da Sean Penn tratto dal libro biografico di Jennifer Vogel Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life, basato su fatti realmente accaduti. Narra la storia di Jennifer (Dylan Penn), che deve affrontare i problemi causati da un padre che la ama, ma che vive una doppia vita. Oltre che essere un rispettabile genitore, John (Sean Penn) è un truffatore e il falsario più noto alle forze dell’ordine. Da bambina, la vita che conduce col padre sembra esaltante e avventurosa, ma crescendo, Jennifer si rende conto che l’uomo non è affatto l’eroe che sognava durante l’infanzia. Per questo decide di prendere una strada diversa e allontanarsi da John, ma non riuscirà a stargli distante molto a lungo. Nel cast anche Josh Brolin, Miles Teller e Katheryn Winnick. Disponibile dal 16 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una vita in fuga.

Firestarter

Nuovo adattamento del classico di Stephen King in arrivo questo mese con Firestarter, film diretto da Keith Thomas. Racconta di Charlie (Ryan Kiera Armstrong), una bambina con pericolosi poteri che si scatenano soprattutto quando soffre o è arrabbiata. I genitori, Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon), sono al corrente della questione, ma provano a nascondere i suoi poteri per evitare guai: la donna ha insegnato alla figlia come controllarli, ma un’agenzia federale ne è a conoscenza e vuole usarli a suo favore come arma di distruzione di massa. Al compimento dell’11esimo anno, il potere di Charlie cresce a tal punto che il fuoco diventa molto più difficile da controllare, tanto da causare un incidente che rivela la sua posizione all’agenzia. Un agente di quest’ultima si mette sulle sue tracce, ma non sarà così semplice catturarla insieme alla sua famiglia. Disponibile dal 20 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Firestarter.

The Northman

Da vedere questo mese The Northman, film d’avventura e drammatico ambientato all’inizio del X secolo. La pellicola racconta una storia di vendetta: quella cercata dal giovane Amleth (Alexander Skarsgård), figlio del re Horwendil (Ethan Hawke). Da bambino, mentre si trovava insieme al padre nel bosco, Amleth assiste all’uccisione del genitore da parte dello zio Fjölnir (Claes Bang) e riesce a mettersi in salvo via mare. Desideroso di fare ritorno nella sua terra natia per vendicare il re e salvare la madre, la regina Gudrún (Nicole Kidman), nel viaggio per raggiungere le coste incontra Olga (Anya Taylor-Joy), una giovane a cui svela il motivo del suo arrivo. Insieme a lei proverà a uccidere Fjolnir e a riprendersi ciò che è suo. Disponibile dal 23 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Northman.

Spiral – L’eredità di Saw

Le novità NOW e Sky On Demand di novembre portano Spiral – L’eredità di Saw, nono film della saga che costituisce però un reboot e si distacca dalla serie principale. Il detective Banks (Chris Rock), detestato dal dipartimento per aver denunciato anni prima un collega, si ritrova a investigare su un caso di un killer che uccide poliziotti. Durante le indagini, insieme al collega inesperto William Schenk (Max Minghella), si rende sempre più conto che i crimini commessi nell’ultimo periodo hanno troppi elementi in comune con gli omicidi di cui si è macchiato Jigsaw, nonostante quest’ultimo sia morto. Nel tentativo di trovare il colpevole, il detective finirà per diventare egli stesso uno dei bersagli del maniaco omicida. Disponibile dal 25 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spiral – L’eredità di Saw.

C’mon c’mon

Tra i film da vedere questo mese c’è anche C’mon c’mon, pellicola diretta da Mike Mills che racconta la storia dell’artista Johnny (Joaquin Phoenix). giornalista noto per i documentari e le interviste alla radio. L’uomo si sta occupando di un nuovo progetto, per il quale sta viaggiando per gli Stati Uniti per incontrare diversi bambini e intervistarli riguardo il futuro, quando si ritrova a dover prendersi cura del giovane nipote Jesse mentre sua madre Viv si occupa del padre malato. Johnny decide di portare con sé il piccolo nei suoi viaggi, passando da Los Angeles, New York e New Orleans, e stringerà con lui un rapporto del tutto inaspettato nonostante il carattere difficile di Jesse. Disponibile dal 26 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di C’mon c’mon.

The Lost City

Chiudiamo le principali novità tra i film di novembre con The Lost City, pellicola d’azione e avventura con Sandra Bullock e Channing Tatum che racconta la storia di un’autrice di romanzi rosa di successo, Loretta Sage, donna molto schiva e abituata a vivere in solitudine. I suoi libri sono sempre ambientati in luoghi esotici e vedono come protagonista maschile Dash, eroe belloccio che nelle copertine ha il volto del modello Alan. Costretta a fare un tour promozionale insieme a quest’ultimo, viene rapita da Fairfax (Daniel Radcliffe), un miliardario che pensa che la scrittrice conosca un modo per raggiungere una misteriosa città perduta e il tesoro che nasconde, viste le descrizioni fatte nei romanzi. Deciso a dimostrare di essere un eroe anche nella vita reale, Alan cercherà di salvare la donna mettendosi sulle tracce del tesoro. Disponibile dal 28 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Lost City.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2022

Mancino naturale – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Un altro mondo – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Hopper e il tempio perduto – 4 novembre 2022

– 4 novembre 2022 Secret Love – 5 novembre 2022

– 5 novembre 2022 Governance – Il prezzo del potere – 6 novembre 2022

– 6 novembre 2022 Il mammone – 7 novembre 2022

– 7 novembre 2022 Gli Stati Uniti contro Billie Holiday – 8 novembre 2022

– 8 novembre 2022 Rogue hostage – 9 novembre 2022

– 9 novembre 2022 Lettera a Franco – 10 novembre 2022

– 10 novembre 2022 A Magical Journey – 11 novembre 2022

– 11 novembre 2022 The Other Side – 17 novembre 2022

– 17 novembre 2022 È andato tutto bene – 19 novembre 2022

– 19 novembre 2022 I Viaggiatori – 21 novembre 2022

– 21 novembre 2022 La promessa – Il prezzo del potere – 24 novembre 2022

– 24 novembre 2022 Sposa in rosso – 27 novembre 2022

– 27 novembre 2022 Alla vita – 30 novembre 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate alle Risate all’italiana (dal 1° al 13 novembre), a Batman (dal 14 al 20 novembre) e a film Sky Original (dal 21 al 30 novembre).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The White Lotus – stagione 2

Apriamo le principali novità NOW e Sky lato serie TV con la seconda stagione di The White Lotus, miniserie targata HBO ora diventata serie antologica. La prima stagione era ambientata in un esclusivo resort delle Hawaii e ha seguito le esperienze dei vari ospiti mentre si rilassavano e rinvigorivano in quello che potrebbe aver dato l’impressione di essere un vero paradiso. Trattandosi di una serie antologica, la seconda stagione vede cambiare ambientazione e protagonisti: stavolta la location è rappresentata dalla Sicilia, dove è situato un altro resort della stessa catena. Il cast è (quasi) totalmente rinnovato: tra gli attori troviamo Aubrey Plaza, Michael Imperioli, Jennifer Coolidge e non solo. Disponibile dal 7 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The White Lotus.

Il Grande Gioco – miniserie (original)

Da non perdere questo mese la nuova miniserie italiana originale Il Grande Gioco, ambientata nel mondo dei procuratori sportivi. Screditato da false accuse, Corso Manni (Francesco Montanari) passa dall’essere il “golden boy” dei procuratori della più grande società di procuratori in Italia (la ISG) ad essere emarginato dal mondo calcistico. Insieme al giovane procuratore Marco Assari, prova a ricostruire la sua carriera contendendosi la procura del campione Quintana e del promettente Antonio Lagioia con Dino ed Elena De Gregorio, rispettivamente CEO della sua ex società e sua ex moglie. L’ingresso in campo di Sasha Kirillov, navigato procuratore della russa Plustar, innesca un inaspettato gioco di alleanze e tradimenti: l’uomo è infatti determinato a conquistare non solo il mercato calcistico italiano, ma anche alcuni preziosi terreni intestati alla ISG. Disponibile dal 18 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Grande Gioco.

Monarch

In arrivo questo mese anche Monarch, serie di genere musicale con Susan Sarandon, Anna Friel e Trace Adkins. Ambientata in Texas, racconta una storia incentrata sui Roman, una famiglia guidata dalla matriarca Dottie Cantrell, vera e propria regina della musica country ma anche una “tigre” quando si tratta di proteggere il nome della famiglia, e dal marito Albie, leggendario cantautore. Al loro fianco Nicolette “Nicky” Roman (erede della “corona”), affiancata dal fratello Luke (amministratore delegato dell’azienda di famiglia) e dalla sorella Gigi, rimasta fuori dai riflettori. Quest’ultima è sposata con Kayla, manager di successo che continua a rifiutare le proposte di unire le forze con il business di famiglia. Fa parte di quest’ultima anche Ace Grayson, 18enne sensibile e di talento adottato da Nicky e dal marito che sogna di essere una star del country. La serie ospita diverse vere star del genere musicale e diversi brani originali. Disponibile dal 23 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Monarch.

Souls (original)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand con Souls, serie TV Sky Original che vede tre donne (Allie, Hanna e Linn) coinvolte in un mistero inspiegabile. Jacob, 14enne figlio di Hanna, ha un incidente d’auto insieme a quest’ultima e inizia a ricordare frammenti di una vita passata nella quale pilotava un aereo passeggeri poi scomparso nel nulla con a bordo l’intero coro della scuola locale. Uno sguardo al passato mostra la patologa incinta Allie a Stoccolma, che fa di tutto per impedire al marito, il pilota Leo, di volare. Nella Berlino del futuro invece, la 25enne Linn si unisce a una setta i cui membri vogliono disperatamente credere nella vita dopo la morte. Una nuova serie da non perdere per gli amanti del mistero. Disponibile dal 26 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Souls (v.o.).

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Mr. Mayor (stagione 2) – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Law & Order: I due volti della giustizia (stagione 21) – 13 novembre 2022

– 13 novembre 2022 Chicago Med (stagione 8) – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Chicago Fire (stagione 11) – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Chicago P.D. (stagione 10) – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 Bull (stagione 6) – 16 novembre 2022

– 16 novembre 2022 Deadly Tropics (stagione 2) – 29 novembre 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

