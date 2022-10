Cosa vedere tra le novità Disney+ di novembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di due anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese di pieno autunno accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a novembre 2022, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a novembre 2022

Film in uscita su Disney Plus

Matriarch

Le novità Disney+ di novembre 2022 si aprono con Matriarch, film horror targato Hulu uscito negli Stati Uniti il 21 ottobre. Segue le vicende di Laura Birch (Jemima Rooper), che dopo aver quasi perso la vita a causa di un’overdose di droghe, scappa dalla pressione del mondo pubblicitario dove lavora per tornare alle sue origini. La donna accetta l’invito a casa da parte della sconosciuta madre, sperando che il tempo passato nell’isolato villaggio inglese la aiuterà a calmare i demoni dentro di lei. Scoprirà però che i cittadini stanno tutti proteggendo un segreto oscuro, che riguarda la madre e il suo terrificante destino. Disponibile in streaming dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Matriarch.

Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma il film Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti, con Amy Adams e Patrick Dempsey. Dopo 15 anni di matrimonio con Robert, Giselle è ormai disillusa dalla vita in città e decide di trasferirsi insieme alla famiglia nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola. Sfortunatamente, la soluzione non è così semplice: la periferia ha delle regole completamente nuove e un’ape regina locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), fa sentire Giselle più fuori posto che mai. Frustrata, la donna si rivolge alla magia di Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l’intera città in una fiaba e mettendo a rischio la felicità futura della sua famiglia. Ora Giselle deve affrontare una corsa contro il tempo per annullare l’incantesimo e scoprire cosa significhi davvero “e vissero felici e contenti”. Disponibile in streaming dal 18 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti.

Topolino: La Storia di un Topo (original)

Gli amanti di Topolino non possono perdersi a novembre Topolino: La Storia di un Topo, un documentario originale incentrato proprio sul celebre personaggio Disney. Topolino deve il suo enorme successo al ruolo di protagonista in Steamboat Willie, il primo cortometraggio animato con sonoro sincronizzato, ma nel corso dei decenni si è evoluto in versioni molto diverse che rispecchiano la straordinaria carriera del suo creatore e i forti cambiamenti sociali della nazione che ha rappresentato. Disponibile dal 18 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Topolino: La Storia di un Topo.

Altri film da vedere su Disney+ a novembre 2022

Fire of Love (documentario) – 11 novembre 2022

Serie TV da vedere su Disney+

Grey’s Anatomy – stagione 19

Torna sul “piccolo” schermo con la diciannovesima stagione Grey’s Anatomy, la popolare serie TV con protagonista la dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Diventata capo di chirurgia al Grey Sloan Memorial Hospital, è stata incaricata di ricostruire il programma di tirocinio dopo lo smantellamento avvenuto la scorsa stagione dopo la morte di un paziente. È già stato annunciato che il personaggio principale, dal quale prende il nome la serie, sarà presente solo in otto episodi, pur restando come voce fuori campo in tutto l’arco narrativo. Questo per scelta della stessa attrice, desiderosa di dedicarsi anche ad altri progetti. La stagione 19 è ambientata sei mesi dopo il finale della precedente e proverà a tornare un po’ alle origini, raccontando la storia di un gruppo di giovani e talentuosi stagisti tra conflitti, errori e amori. Disponibile in streaming dal 2 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy.

Reboot (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma la nuova serie TV Reboot, dal co-creatore di Modern Family Steven Levitan. Una nuova sitcom che rilancia una fittizia sitcom dei primi anni 2000 intitolata Step Right Up, rimettendo insieme il suo cast disfunzionale che ora deve affrontare i problemi irrisolti nel mondo di oggi che cambia rapidamente. Il cast della serie è composto da Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Judy Greer (The Thing About Pam), Johnny Knoxville (saga di Jackass), Paul Reiser (Mad About You), Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), Calum Worthy (American Vandal) e Krista Marie Yu (L’uomo di casa). Disponibile dal 2 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Reboot.

David Beckham: Squadre da salvare (original)

Una serie TV per gli amanti del calcio è in arrivo tra le novità Disney+ di novembre 2022. In David Beckham: Squadre da salvare, il celebre ex calciatore torna alle sue radici nell’East London per fare da mentore ai Westward Boys, una giovane squadra dilettantistica che si trova in fondo alla classifica e che rischia quindi la retrocessione. Quest’ultima non partecipa a una lega qualsiasi, ma alla stessa nella quale il campione giocava da ragazzino. Lavorando a stretto contatto con gli allenatori, Beckham cercherà di risollevare le sorti della squadra e a salvarla da un doloroso fallimento. Tutti gli episodi sono disponibili dal 9 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di David Beckham: Squadre da salvare.

Nuovo Santa Clause cercasi (original)

Sulla piattaforma è già arrivato il periodo natalizio con la serie TV Nuovo Santa Clause cercasi, che vede tornare Tim Allen nei panni di Scott Calvin (Santa Clause, Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai). Dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent’anni, è più allegro che mai, ma con il declino della popolarità del Natale diminuisce anche la sua magia natalizia. Scott fa fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e a essere al contempo presente per la famiglia. Dopo aver scoperto l’esistenza di un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott prende in considerazione l’idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore, in modo da diventare un padre e un marito migliore. Ce la farà? Scopritelo dal 16 novembre 2022 (primi due episodi). Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Nuovo Santa Clause cercasi.

Limitless con Chris Hemsworth (original)

Da vedere questo mese anche Limitless con Chris Hemsworth, nuova serie originale National Geographic diretta dal regista candidato Oscar Darren Aronofsky che vede protagonista proprio il celebre attore. Mette al centro la scienza d’avanguardia sulla longevità umana: a metà tra un’avventura scientifica globale e un viaggio personale, ogni episodio segue Chris mentre affronta imprese fisiche e mentali elaborate da esperti, scienziati e medici per influenzare il processo di invecchiamento. Tutte le sfide sono realizzate con la massima precisione e sono fondate su studi innovativi che attingono da nuove ricerche e da tradizioni consolidate. La serie punta a comprendere meglio i limiti del corpo umano e a scoprire come poter prolungare salute e felicità fino alla vecchiaia. Disponibile in streaming dal 16 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Limitless con Chris Hemsworth.

Willow – La serie (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di novembre 2022 con Willow – La serie, una nuova serie TV sequel basata sull’omonimo film di avventura fantasy del 1998 ideato da George Lucas e diretto da Ron Howard. Anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, lo stregone Nelwyn torna per guidare un improbabile gruppo di eroi in una missione alla scoperta di un mondo al di là di ogni immaginazione. Nel cast torna Warwick Davis nel ruolo del protagonista, affiancato da Erin Kellyman, Ellie Bamber e Tony Revolori. Disponibile in streaming dal 30 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Willow – La serie.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Solar Opposites (stagione 3) – 2 novembre 2022

– 2 novembre 2022 Station 19 (stagione 6) – 2 novembre 2022

– 2 novembre 2022 The D’Amelio Show (stagione 2) – 2 novembre 2022

– 2 novembre 2022 Tell Me Lies – 16 novembre 2022

– 16 novembre 2022 Reasonable Doubt – 23 novembre 2022

– 23 novembre 2022 Legacy: la vera storia di LA Lakers – 23 novembre 2022

– 23 novembre 2022 Maggie – 23 novembre 2022

– 23 novembre 2022 Good Trouble (stagione 4) – 23 novembre 2022

– 23 novembre 2022 The Walking Dead (stagione 11, finale di serie) – 21 novembre 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a novembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

Leggi anche: Le 10 migliori serie TV su Disney+: la nostra selezione