Le novità Infinity+ di novembre 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese di pieno autunno diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a novembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a novembre 2022

Film in uscita su Infinity+

Police

Le principali novità Infinity+ di novembre 2022 si aprono con Police, film con Virginie Efira, Omar Sy e Gregory Gadebois che racconta la storia di tre agenti di polizia di Parigi. Virginie, Erik e Aristide vengono incaricati di scortare all’aeroporto un immigrato clandestino, che deve essere rimpatriato. Mentre si dirigono verso la loro destinazione, scoprono la verità sul suo viaggio a Parigi: l’uomo vive una situazione difficile e tornando al suo Paese rischia la pena di morte. Virginie deve fare i conti con la sua coscienza e cerca di convincere i colleghi a permettere all’uomo di fuggire per salvarsi. Disponibile dal 2 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Police (v.o).

Brave Ragazze

Torniamo in Italia con la commedia d’azione Brave Ragazze, diretta da Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Silvia D’Amico e Serena Rossi. Il film è ambientato nella Gaeta dei primi anni ’80 ed è ispirato a una storia vera. Quattro donne sono in crisi per motivi diversi: Anna è madre di due bambini, non ha un lavoro stabile e ha problemi economici; Chicca e Caterina sono sorelle che sognano un futuro migliore lontano da dove vivono, ma che vengono licenziate; Maria è invece una donna molto religiosa e timida che deve sopportare un marito violento. Non avendo nulla da perdere, pensano di svoltare rapinando la banca del paese, abbandonando gli abiti da brave ragazze per indossare un travestimento da uomini (e criminali). Sulle loro tracce il commissario Morandi (Luca Argentero). Disponibile dal 4 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Brave Ragazze.

Elvis (Premiere)

Una delle novità Infinity+ di novembre 2022 più attese è senza dubbio Elvis, film che è disponibile sulla piattaforma attraverso l’iniziativa Premiere. Diretto da Baz Luhrmann, racconta la vita di Elvis Presley (interpretato da Austin Butler) mostrando la sua ascesa e il suo successo, che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano. La pellicola parla anche del suo matrimonio con Priscilla (interpretata da Olivia DeJonge) e del rapporto ventennale con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), mentre gli Stati Uniti vivono uno stravolgimento socio-culturale che li porterà a grandi cambiamenti. Un film da non perdere per gli amanti del Re del Rock and Roll e della musica in generale. Disponibile con Premiere dal 4 al 10 novembre e dal 25 novembre al 1° dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Elvis.

Genius

Non si tratterà di un film in primissima visione, ma parliamo di una pellicola con un cast importante: Genius. Tra gli interpreti figurano Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Dominic West e Guy Pearce. Maxwell Perkins vive in periferia con la moglie Nancy e le cinque figlie, ed è un editore della Scribner’s Son e talent scout di grandi autori come Francis Scott Fritzgerald ed Ernest Hemingway. Un giorno gli capita di leggere un manoscritto inedito di Thomas Wolfe e decide di pubblicare il romanzo: tra i due nasce un rapporto di amicizia sempre più intenso, che porterà lo scrittore a mettere in discussione la sua relazione clandestina con Aline Bernstein, donna più grande di lui e già sposata. Con il tempo e la pubblicazione di nuove opere, i rapporti inizieranno a incrinarsi, spingendo Wolfe verso un altro editore. Il film è disponibile in streaming dal 9 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Genius.

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat (Premiere)

Su Infinity+ torna a novembre 2022 L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat. Il film racconta gli eventi legati all’omonima operazione condotta nella primavera del 1943 durante la Seconda guerra mondiale dai servizi anglo-americani, con lo scopo di depistare l’esercito nazista. Gli Alleati si preparano a sbarcare in Sicilia, ma si trovano di fronte a un arduo compito: proteggere le loro forze dal fuoco tedesco ed evitare quello che sarebbe un vero massacro. Due ufficiali, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) escogitano una strategia, mettendo in circolazione false indicazioni sullo sbarco delle truppe. Il piano ruota intorno a uno degli agenti meno sospettabile di tutti, visto che è già morto, ma l’inganno si rivelerà un vero vantaggio per gli Alleati? Disponibile con Premiere dall’11 al 17 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat.

La signora dello Zoo di Varsavia

Da vedere questo mese su Infinity+ anche La signora dello Zoo di Varsavia, film drammatico con protagonista Jessica Chastain che racconta una storia realmente accaduta in Polonia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Lo zoologo Jan Żabiński dirige lo zoo di Varsavia insieme alla moglie Antonina e lo popola di specie animali rare ed esotiche. Dopo l’invasione del Paese, il direttore dello zoo di Berlino, alto ufficiale nazista e capo zoologo di Adolf Hitler, Lutz Heck, vi si reca in visita. L’uomo, che nel frattempo si invaghisce di Antonina, ordina di trasportare a Berlino gli animali più preziosi e di uccidere gli altri, con in mente il progetto di un esperimento per ricreare una specie animale simbolo del Reich. I coniugi elaborano un piano per provare a salvare più vite possibili: propongono a Heck di trasformare lo zoo in un allevamento di maiali destinati a sfamare le truppe tedesche, ma in realtà sfruttano la cosa per nascondere donne, uomini e bambini nei sotterranei in attesa che possano scappare con l’aiuto della resistenza polacca. Disponibile dal 16 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La signora dello Zoo di Varsavia.

The Grudge

Gli amanti degli horror non possono lasciarsi sfuggire The Grudge (2020), reboot del remake statunitense del 2004 del film giapponese Ju-on del 2000. La pellicola segue le vicende di Mandy (Andrea Riseborough), una poliziotta di una cittadina americana impegnata nelle indagini di un misterioso caso. La donna si ritrova a visitare un’inquietante abitazione vittima di una maledizione: la casa è abitata da un fantasma vendicativo che punisce chi vi entra con una morte violenta. Il film si sviluppa su tre linee narrative diverse che andranno a intrecciarsi durante lo svolgimento. Disponibile in streaming dal 23 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Grudge.

Diego Maradona

Le novità Infinity+ di novembre 2022 da vedere includono Diego Maradona, docu-film di Asif Kapadia che racconta la storia del celebre calciatore, cresciuto in una baraccopoli povero e senza istruzione. Diventato una stella assoluta, con ricchezza, fama mondiale e uno status degno di una divinità, non ha gli strumenti per gestire una celebrità simile. Il 5 luglio 1984 arrivò al Napoli, trascinandolo al suo primo scudetto nel 1987 e trascorrendo 7 anni incredibili di trionfi, feste ed eccessi. Finché fece miracoli in campo, a Diego fu concessa ogni cosa, ma svanita la magia divenne “prigioniero” della sua stessa città. Il documentario è stato realizzato grazie a più di 500 ore di materiale inedito messo a disposizione dalla famiglia. Disponibile dal 25 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diego Maradona.

Altri film da vedere su Infinity+ a novembre 2022

Angry Birds – Il film – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Bohemian Rhapsody – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Fantasy Island – 1° novembre 2022

– 1° novembre 2022 Cani sciolti – 3 novembre 2022

– 3 novembre 2022 Joker – 6 novembre 2022

– 6 novembre 2022 L’ultima discesa – 8 novembre 2022

– 8 novembre 2022 Gli stagisti – 10 novembre 2022

– 10 novembre 2022 Jumanji – The Next Level – 11 novembre 2022

– 11 novembre 2022 Blinded by the light – 12 novembre 2022

– 12 novembre 2022 After – 15 novembre 2022

– 15 novembre 2022 La vita dopo – The Fallout – dal 18 al 24 novembre 2022 (Premiere)

– dal 18 al 24 novembre 2022 (Premiere) It – Capitolo Due – 19 novembre 2022

– 19 novembre 2022 Un viaggio indimenticabile – 21 novembre 2022

– 21 novembre 2022 Crazy Night – Festa col morto – 22 novembre 2022

– 22 novembre 2022 Mechanic: Resurrection – 24 novembre 2022

– 24 novembre 2022 So cosa hai fatto – 26 novembre 2022

– 26 novembre 2022 Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa – 30 novembre 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Prodigal Son – stagioni 1 e 2

Le novità Infinity+ di novembre a livello di serie TV includono le due stagioni di Prodigal Son. A metà tra il dramma e la dark comedy, la serie è incentrata su Malcolm Bright (Tom Payne), ex profiler dell’FBI che, nonostante alcune strane nevrosi poco gestibili, ha la fama di essere il miglior psicologo criminale in circolazione. L’uomo è il figlio di Martin Whitly (Michael Sheen), famigerato assassino conosciuto come Il Chirurgo, e ha il dono di riuscire a entrare nella mente dei serial killer in modo da anticiparne le mosse. Quando la polizia di New York inizia a indagare su alcuni casi di omicidio che ricordano quelli del padre, Malcolm va a fargli visita dopo dieci anni, addentrandosi sempre di più in una spirale di turbe psichiche. Le due stagioni sono disponibili in streaming dal 2 e dal 16 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Prodigal Son.

Animal Kingdom – stagione 6

Da non perdere questo mese la sesta stagione di Animal Kingdom, l’ultima della serie drammatica basata sull’omonimo film del 2010. Segue la vita di J Cody, un ragazzo diciassettenne che dopo la morte della madre per overdose si trasferisce a Oceanside, una città nella California del Sud. Va a vivere dalla famiglia degli zii, composta da Pope, aggressivo e violento gemello di sua madre, Craig, amante del rischio e grande consumatore di droghe, e Deran, ex surfista che cerca di nascondere la sua omosessualità e ha aperto un bar; a questi si aggiunge il fratello adottivo Baz, sempre occupato a manipolare gli altri. La famiglia è capitanata dalla nonna, la temibile Janine “Smuft” Cody, ed è dedita alla malavita e ai grandi crimini. Disponibile in streaming dal 14 novembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Animal Kingdom.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a novembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

