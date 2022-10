La notizia era nell’aria già dalla giornata di ieri, rinforzata dalla momentanea non disponibilità dell’Apple Store delle scorse ore, ma adesso è ufficiale: Apple ha presentato i nuovi iPad Pro M2 e il nuovo iPad di decima generazione, nuovi esponenti della famiglia iPad che debutteranno sul mercato con l’atteso iPadOS 16.

Se per i modelli Pro la novità principale è da ricercare nell’introduzione del chip Apple Silicon M2, l’iPad base di gamma, che arriva alla decima generazione, è stato profondamente rivisto dal punto di vista del design, è molto più colorato del passato e, per la prima volta, è dotato del supporto alle reti 5G (nella variante con connettività cellulare): i prezzi dei nuovi dispositivi sono, tuttavia, decisamente più salati rispetto ai predecessori. Apple ha inoltre presentato la nuova generazione della Apple TV 4K.

Gli iPad Pro M2 sono ufficiali con chip Apple Silicon M2

Scheda tecnica dei nuovi iPad Pro M2

Dimensioni e peso: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm e 466 g (11 pollici, Wi-Fi), 468 g (11 pollici, Wi-Fi + 5G) 280,6 x 214,9 x 6,4 mm e 682 g (12,9 pollici, Wi-Fi), 684 g (12,9 pollici, Wi-Fi + 5G)

Display: Liquid Retina (IPS LCD) da 11 pollici con risoluzione 2388 x 1668 pixel (264 ppi) Liquid Retina XDR (IPS LCD) con tecnologia di retroilluminazione mini-LED e risoluzione 2732 x 2084 pixel (264 ppi) Tecnologia True Tone (regola automaticamente luminosità e colore in base all’ambiente circostante) Tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile e adattiva Luminosità SDR massima: 600 nit Luminosità XDR massima (solo modello da 12,9”): 1600 nit di picco (solo HDR) Gamma cromatica: P3 Contrasto: 1. 000.000:1 (solo modello da 12,9”) Rivestimento antiriflesso Display a laminazione completa Riflettanza dell’ 1,8% Compatibilità con la Apple Pencil di seconda generazione (e supporto alle funzionalità senza contatto)

SoC: Apple Silicon M2 CPU 8-core con 4 core di prestazioni e 4 core di efficienza GPU 10-core Neural Engine 16-core Banda di memoria 100 GB/s

Tagli di memoria: 8 GB di RAM sui modelli da 128 , 256 o 512 GB 16 GB di RAM sui modelli da 1 TB o 2 TB

Fotocamera posteriore doppia con flash LED True Tone + sensore LiDAR (TOF 3D per profondità di campo) Sensore principale da 12 MP (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 10 MP (f/2.4), con angolo di visione a 125° Possibilità di registrare video fino al 4K a 60 fps Autofocus con Focus Pixel (sensore principale) Scatti in modalità Panorama fino a 63 MP Smart HDR 4 Stabilizzazione automatica delle immagini Correzione occhi rossi evoluta Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Immagini acquisite in HEIF o JPEG Possibilità di registrare video in 4K a 60 fps (sensore principale)

con flash LED True Tone + sensore (TOF 3D per profondità di campo) Fotocamera anteriore singola affiancata da una fotocamera TrueDepth (per il Face ID): Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4) con angolo di visione a 122° Supporto alla funzionalità Center Stage Registrazione video fino al 1080p a 60 fps Smart HDR 4 Retina Flash

affiancata da una fotocamera (per il Face ID): Audio: stereo , quattro altoparlanti , cinque microfoni

, , Reti mobili: nano-SIM o eSIM , 5G /4G/3G/2G (solo dati)

, /4G/3G/2G (solo dati) Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , GPS/GNSS (versioni Wi-Fi + 5G)

(802.11 ax), , (versioni Wi-Fi + 5G) Porta di espansione/ricaria: USB Type-C USB 4 (fino a 40 Gbps) Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps) USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) DisplayPort

Metodo di sblocco: Face ID

Sensori: Giroscopio a tre assi , accelerometro , barometro , sensore di luce ambientale, bussola digitale

, , , Batteria: unità da 28,65 Wh (11 pollici) o da 40,88 Wh (12,9 pollici) Autonomia di 10 ore in navigazione Web (sotto Wi-Fi) o in riproduzione video Autonomia di 9 ore in navigazione Web sotto rete dati cellulare Alimentatore da 20 W fornito in confezione

(11 pollici) o da (12,9 pollici) Software: iPadOS 16

Galleria immagini degli iPad Pro M2

L’iPad di decima generazione è tutto nuovo: design a tutto schermo, reti 5G, tanti colori

Scheda tecnica dell’iPad di decima generazione

Dimensioni: 248,6 x 179,5 x 7 mm e 215 g

x x e Peso: 477 grammi (versione Wi-Fi), 481 grammi (versione Wi-Fi + 5G)

(versione Wi-Fi), (versione Wi-Fi + 5G) Display: Liquid Retina (IPS LCD) da 10,9 pollici Risoluzione: 2360 x 1640 pixel (264 ppi) Luminosità: 500 nit True Tone Compatibilità con la Apple Pencil (di prima generazione)

(IPS LCD) da SoC: Apple A14 Bionic (CPU 6-core, GPU 4-core, NPU 16-core)

(CPU 6-core, GPU 4-core, NPU 16-core) Spazio di archiviazione: 64 GB o 256 GB

o Fotocamera posteriore singola con sensore grandangolare da 12 MP (f/1.8) Obiettivo a 5 elementi Zoom digitale fino a 5x Autofocus con Focus Pixel Scatti in modalità Panorama fino a 63 MP Smart HDR 3 Stabilizzazione automatica delle immagini Immagini acquisite in HEIF o JPEG Possibilità di registrare video in 4K a 60 fps

con sensore da (f/1.8) Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4) con angolo di visione a 122° Smart HDR 3 Stabilizzazione automatica delle immagini Possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps Retina Flash

da (f/2.4) con angolo di visione a Audio: speaker stereo , due microfoni

, due Reti mobili: nano-SIM o eSIM), 5G /4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi + 5G)

/4G/3G/2G (solo versione Wi-Fi + 5G) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , USB-C, GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi + 5G)

(802.11 ax), , USB-C, GPS/GNSS (solo versione Wi-Fi + 5G) Metodo di sblocco: Touch ID posizionato sul tasto di accensione/spegnimento

posizionato sul tasto di accensione/spegnimento Sensori: Giroscopio a tre assi , accelerometro , barometro , sensore di luce ambientale

, , , Batteria: unità da 28,6 Wh Autonomia di 10 ore in navigazione Web (sotto Wi-Fi) o in riproduzione video Autonomia di 9 ore in navigazione Web sotto rete dati cellulare Ricarica rapida a 20 W

Software: iPadOS 16

Galleria immagini dell’iPad di decima generazione

Ora anche l’iPad “base” ha la sua Magic Keyboard: ecco tutti i nuovi accessori

Apple ha voluto rinnovare in toto l’iPad base di gamma, dotandolo di due nuovi accessori: la tastiera/cover Magic Keyboard Folio e la cover Smart Folio.

La Magic Keyboard Folio è una cover con tastiera che, oltre a proteggere l’iPad di decima generazione, consente di inclinarlo e trasformarlo in una sorta di laptop: l’accessorio è composto da due pezzi, protezione fronte-retro (con supporto regolabile per scegliere l’inclinazione migliore) e tastiera staccabile.

La tastiera è dotata di tasti con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm), di un ampio trackpad con superficie interamente cliccabile (compatibile con i gesti per il multi-touch e il cursore di iPadOS) e di 14 tasti funzione per accedere rapidamente alle scorciatoie.

La Smart Folio è una cover sottile e leggera che protegge l’iPad di decima generazione su entrambi i lati, consente di riattivare automaticamente il tablet all’apertura e di metterlo in standby alla chiusura.

La cover si aggancia magneticamente e, ripiegandola, diventa un classico sostegno che consente di posizionare iPad nella posizione desiderata, a seconda che si voglia leggere, guardare un film, scrivere o effettuare una videochiamata con FaceTime.

Nessuna novità per quanto concerne il supporto alla Apple Pencil: sebbene ci potesse aspettare il supporto alla penna di seconda generazione, anche iPad di decima generazione supporta la Apple Pencil di prima generazione anche se, a causa dell’introduzione della porta di ricarica USB Type-C in luogo della vecchia Lightning è necessario un adattatore per abbinare e ricaricare la Apple Pencil di prima generazione (dotata di spinotto Lightning).

Apple ha infatti presentato anche l’adattatore da USB‑C a Apple Pencil, un piccolo accessorio che presenta da un lato una porta USB-C e dall’altro una porta Lightning. Il funzionamento è molto semplice: basta collegare l’Apple Pencil a un’estremità dell’adattatore, e il cavo di ricarica USB‑C dell’iPad all’altra. L’accessorio, acquistabile da chi è già in possesso di una Apple Pencil di prima generazione, sarà d’ora in poi incluso nella confezione di vendita della penna.

Disponibilità e prezzi dei nuovi tablet targati Apple

Veniamo a quelle che, per come ci ha ultimamente abituati Apple, sono le note dolenti, ovvero i prezzi di listino dei nuovi dispositivi: al pari di quanto fatto con gli iPhone 14, anche i nuovi iPad Pro M2 e iPad di decima generazione costano decisamente più rispetto ai modelli che vanno a sostituire.

Partiamo dagli iPad Pro M2, disponibili ancora una volta con diagonali da 11 o 12,9 pollici, proposti ai seguenti prezzi a seconda della connettività (versione solo Wi-Fi o Wi-Fi + 5G) e del taglio di memoria scelto, nelle due colorazioni Grigio siderale e Argento:

iPad Pro M2 da 11 pollici : 128 GB al prezzo di 1069 euro (solo Wi-Fi) o 1269 euro (Wi-Fi + 5G) 256 GB al prezzo di 1199 euro (solo Wi-Fi) o 1399 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1449 euro (solo Wi-Fi) o 1649 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 1949 euro (solo Wi-Fi) o 2149 euro (Wi-Fi + 5G) 2 TB al prezzo di 2449 euro (solo Wi-Fi) o 2649 euro (Wi-Fi + 5G)

da : iPad Pro M2 da 9 pollici : 128 GB al prezzo di 1469 euro (solo Wi-Fi) o 1669 euro (Wi-Fi + 5G) 256 GB al prezzo di 1599 euro (solo Wi-Fi) o 1799 euro (Wi-Fi + 5G) 512 GB al prezzo di 1849 euro (solo Wi-Fi) o 2049 euro (Wi-Fi + 5G) 1 TB al prezzo di 2349 euro (solo Wi-Fi) o 2544 euro (Wi-Fi + 5G) 2 TB al prezzo di 2849 euro (solo Wi-Fi) o 3044 euro (Wi-Fi + 5G)

da :

L’iPad Pro M2 da 11 pollici parte da un prezzo di listino di ben 270 euro superiore rispetto al modello precedente, un rincaro giustificato solo in parte dall’introduzione della tecnologia mini-LED. Si riduce a 250 euro il rincaro per il modello da 12 pollici.

L’iPad di decima generazione, tutto nuovo rispetto a quello di nona generazione, subisce un rincaro di ben 230 euro rispetto alla generazione precedente, e viene proposto ai seguenti prezzi, a seconda della connettività (versione solo Wi-Fi o Wi-Fi + 5G) e del taglio di memoria scelto, nelle quattro colorazioni Blu, Rosa, Argento e Giallo:

64 GB al prezzo di 589 euro (solo Wi-Fi) o 789 euro (Wi-Fi + 5G)

al prezzo di (solo Wi-Fi) o (Wi-Fi + 5G) 256 GB al prezzo di 789 euro (solo Wi-Fi) o 989 euro (Wi-Fi + 5G)

Questi, invece, sono i prezzi degli accessori che accompagnano il cambio di design dell’iPad “base”: la nuova tastiera Magic Keyboard Folio per iPad di decima generazione è disponibile unicamente in bianco ed ha un prezzo di listino di 299 euro; la cover Smart Folio per iPad di decima generazione ha un prezzo di listino di 99 euro e arriva nelle stesse quattro colorazioni del tablet; l’adattatore USB-C per la Apple Pencil di prima generazione ha un prezzo di listino di 10 euro.

Per tutti questi nuovi dispositivi e accessori, Apple ha già aperto i pre-ordini sull’Apple Store e l’inizio delle vendite effettive è in programma per mercoledì 26 ottobre 2022, a pochi giorni di distanza rispetto al rilascio di iPadOS 16.1, sistema operativo che i nuovi tablet della mela morsicata porteranno al debutto sul mercato.

Apple aumenta i prezzi di listino di tutti gli altri iPad in commercio

Oltre ad avere proposto i nuovi iPad a prezzi decisamente salati, il colosso di Cupertino ha ritoccato verso l’alto i prezzi di listino di tutti gli altri iPad in vendita su Apple Store, ovvero iPad di nona generazione, iPad mini e iPad Air: