Negli ultimi anni il quesito riguardo la remota possibilità di vedere macOS su iPad è entrato di fatto tra gli interrogativi che il genere umano si pone costantemente, facendo infervorare gli appassionati che vorrebbero vedere il tablet di Apple realizzare appieno le proprie potenzialità viste le crescenti capacità hardware. Un quesito a cui Apple sta cercando di porre fine a modo proprio introducendo, con le varie release di iPadOS, funzioni simili a un’esperienza desktop ma che finiscono per divenire bersaglio di critiche aspre da parte degli utenti (vedi Stage Manager).

Con il passare delle iterazioni di iPad Pro, e in particolar modo i modelli M1 e M2, il tablet di Cupertino è diventato un dispositivo sempre più maturo e completo dal punto di vista hardware fallendo però nell’esprimere a tutto tondo le proprie potenzialità a causa di un sistema operativo che ne frena le capacità relegandolo a una categoria che, a tratti, sembra stargli stretta.

Ebbene, stando a un’informazione trapelata dal leaker che si fa conoscere sul web col nome di Majin Bu, sembra esserci luce alla fine del tunnel. Secondo l’informatore, Apple starebbe lavorando a una versione di macOS esclusiva per iPad Pro M2 (nome in codice Mendocino) con l’intenzione di rilasciarla nel 2023. Trattandosi di un leak è bene prendere le seguenti informazioni con le pinze.

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 20, 2022