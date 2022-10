Se parliamo di Smart Monitor, quel che ci viene in mente è la serie di prodotti di Samsung comprendente M7 e M5, e recentemente aggiornata col Samsung Smart Monitor M8. Ma LG non sta a guardare, e lancia proprio in queste ore un dispositivo che rientra appieno in questa categoria.

Si chiama LG Smart Monitor 32SQ780S e, dalla sua oltre a offrire una buona dose di caratteristiche tecniche, vanta alcune peculiarità che lo rendono, per l’appunto, un monitor smart. Fra tutte il supporto ad Apple AirPlay 2 e la presenza di webOS; ma per tutti i dettagli seguiteci.

Caratteristiche e peculiarità di LG Smart Monitor 32SQ780S

Questo nuovo monitor smart di LG si presenta con un pannello LCD da 32″ di diametro, piatto e con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La risoluzione è 4K (3840 x 2160 pixel) e la copertura della gamma di colore DCI-P3 è pari al 90%.

LG Smart Monitor 32SQ780S è dotato inoltre di due porte HDMI (una compatibile con lo standard eARC), di 3 USB di tipo A, di una USB C che ricarica a 65 W e di una porta ethernet. Per il resto, non manca il supporto alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, due altoparlanti da 5 W ciascuno e uno stand che garantisce un gran numero di regolazioni.

Fin qui nulla di particolare. Ma come anticipato ciò che rende questo monitor “smart” è innanzitutto la presenza di webOS a bordo, il sistema operativo delle smart TV di LG in questo caso aggiornato alla versione 22. Ciò significa poter beneficiare di tutte le funzioni e applicazioni disponibili sulla stragrande maggioranza delle TV di LG di quest’anno, direttamente sul proprio monitor, quindi senza che sia connesso a un PC.

LG Smart Monitor 32SQ780S permette pertanto di accedere ai servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, di gestire i propri dispositivi smart tramite ThinQ Home tramite il telecomando Magic Remote e, come anticipato di beneficiare di AirPlay 2, la tecnologia wireless di Apple per veicolare in streaming audio e video da iPhone, iPad e Mac.

Prezzi e disponibilità di LG Smart Monitor 32SQ780S

Per il momento questo nuovo monitor di LG è stato ufficializzato solo sul mercato statunitense, dove è già acquistabile al prezzo di 499,99 dollari. Non sappiamo ancora se arriverà anche da noi, ma restate collegati per saperne di più.

