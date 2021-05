Samsung annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi Smart Monitor M7 e M5

Samsung ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi modelli Smart Monitor: M7 e M5. Questi nuovi monitor, oltre che a essere disponibili in dei nuovi polliciaggi, offrono anche delle funzionalità nuove e migliorate.

Proprio come tutti gli altri dispositivi della serie Smart Monitor di Samsung, anche questi sono pensati per essere utilizzati dalle aziende, dagli enti scolastici e dai più semplici consumatori, che lavorano, studiano o si intrattengono da casa.

Samsung Smart Monitor M7 e M5, nuovo design e tante nuove funzionalità

Come detto poco sopra, i nuovi Smart Monitor di Samsung sono disponibili in diverse dimensioni. Nello specifico, il modello M7 è disponibile nella configurazione da 43 pollici. Si tratta del modello di punta, pensato per massimizzare l’esperienza e migliorare l’intrattenimento, grazie al design senza bordi.

Samsung Smart Monitor M7 offre, poi, una risoluzione 4K Ultra HD e può passare da una funzionalità all’altra senza problemi, passando dall’essere un dispositivo di lavoro a un hub di intrattenimento in 4K istantaneo, grazie alle applicazioni di streaming integrate, agli altoparlanti e alla funzionalità HDR10.

Il modello M5, invece, è disponibile nelle configurazioni da 27 e 32 pollici e nella nuova colorazione bianca, lucida e elegante.

Tra le nuove funzionalità svelate da Samsung rientra TV Plus, un servizio che offre una vasta gamma di contenuti live e on-demand gratuiti, senza necessità di download o registrazione. Universal Guide, invece, offre una serie di suggerimenti sui contenuti in base all’analisi delle preferenze delle abitudini di consumo degli utenti.

Inoltre, oltre Bixby, i nuovi monitor di Samsung supportano anche gli assistenti vocali di Amazon e di Google, mentre un aggiornamento futuro prevede la trasformazione della funzionalità Remote Access in “” PC on Screen” e permetterà di collegare in modo semplice e veloce uno Smart Monitor con un PC esterno per una migliore fruibilità.

Ma non solo, perché questi monitor possono anche essere utilizzati in collegamento con il proprio smartphone, grazie alla funzione di Tap View, Mirroring o AirPlay.

“Con l’aumentare in tutto il mondo del tempo trascorso lavorando, studiando e divertendosi da casa, le abitazioni si stanno trasformando in ambienti multifunzionali“, ha dichiarato Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics. “Il recente ampliamento della nostra lineup di Smart Monitor offrirà agli utenti modi ancora più vantaggiosi e flessibili per svolgere le attività quotidiane attraverso la tecnologia, consentendo loro di fare davvero tutto sul monitor più smart attualmente disponibile sul mercato grazie alla potente connettività mobile e PC“.