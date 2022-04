Come promesso, Samsung Smart Monitor M8 è oggi ufficiale in Italia, disponibile all’acquisto in preordine con un’offerta di lancio speciale. Il monitor intelligente che va a sostituire, anzi ad affiancare, M5 e M7 arriva così sul mercato italiano a un prezzo di listino che rispetta le attese e pare, tutto sommato giusto, considerando la particolarità del prodotto.

È ufficiale in Italia Samsung Smart Monitor M8 con un’offerta lancio super

A chi non ne avesse mai sentito parlare, consigliamo di leggere il nostro articolo di presentazione. Altrimenti ecco un veloce riassunto di quello che è più di un monitor, un prodotto che risulta piuttosto autosufficiente dal computer, da vari punti di vista.

Samsung Smart Monitor M8 si presenta con uno schermo 4K da 32″ di diagonale, piatto, in formato 16:9, con HDR e HDR 10+, che garantisce la copertura del 99% dello spazio colore sRGB, ha una frequenza d’aggiornamento di 60 Hz e una luminosità massima pari a 400 cd/m2.

Vanta due altoparlanti, un telecomando per la gestione completa, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2, e una sfilza di funzioni che lo rendono, come dicevamo, utilizzabile anche senza un PC per diverse operazioni. In primis la visione di contenuti in streaming con YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV+ via Wi-Fi, che lo rendono un po’ una sorta di smart TV. Per il resto ci sono i comandi vocali per gestire anche dispositivi della smart home collegati a SmartThings Hub, c’è Samsung DeX, Apple AirPlay 2 e tanto altro ancora.

Questo per dare un’idea di Samsung Smart Monitor M8, prodotto appena arrivato in Italia in vendita al prezzo di 799 euro. Si può quindi acquistare già da oggi, in preordine, beneficiando di un’offerta lancio davvero niente male. In sostanza, chi lo acquista in preordine da oggi, 4 aprile, fino al prossimo 8 maggio 2022 riceverà in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro.

Per approfittarne è necessario registrare il prodotto su Samsung Members entro e non oltre il 31 maggio 2022, possibile accedendo a questa pagina, dove potete inoltre fugare eventuali dubbi e leggere il regolamento completo relativo alla promozione.

Qui sotto, c’è invece il link allo store ufficiale per acquistare in preordine Samsung Smart Monitor M8 a 799 euro in tutte e quattro le colorazioni (rosa, blu, verde e bianco).

