La scorsa settimana, in seguito al rilascio da parte di Apple bella beta 3 di iOS 16.1, alcuni utenti hanno notato la comparsa dell’opzione per attivare Adaptive Transparency sulle AirPods Pro di prima generazione; a quanto pare però si è trattato solo di un errore visto che tale funzionalità, oltre a non funzionare sui vecchi modelli, rimarrà esclusiva delle AirPods Pro 2.

Adaptive Transparency resterà esclusiva delle AirPods Pro 2

AirPods Pro e AirPods Max possono fare affidamento sulla funzione Transparency, ovvero una modalità che utilizzando i microfoni integrati, consente all’utente di percepire i suoni intorno a lui senza dover rimuovere gli auricolari.

Le AirPods Pro 2 inoltre, espandono tale funzionalità che prende il nome di Adaptive Transparency, la quale grazie al nuovo chip H2 (prerogativa del modello in questione) permette di “ridurre al minimo l’intensità dei rumori forti come sirene o utensili elettrici”.

La modalità di trasparenza consente agli ascoltatori di rimanere connessi e consapevoli del mondo che li circonda. Ora, Adaptive Transparency porta ulteriormente questa caratteristica amata dai clienti. Il potente chip H2 consente l’elaborazione sul dispositivo, che riduce i rumori ambientali forti, come la sirena di un veicolo che passa, gli strumenti di costruzione o persino gli altoparlanti durante un concerto, per un ascolto quotidiano più confortevole.

Essendo dunque legata al chip H2, dotazione esclusiva delle AirPods Pro 2, appare strano come Adaptive Transparency possa essere portata (presumibilmente lato software) sui modelli di auricolari più vecchi; e infatti ciò non accadrà.

I’m told this is a bug https://t.co/4BPBmpLbgI — Mark Gurman (@markgurman) October 3, 2022

Come confermato anche da Gurman attraverso il tweet che potete vedere qui sopra, si è in sostanza trattato solo di un bug, un errore da parte di Apple che con ogni probabilità verrà rimosso con il rilascio della beta 4 di iOS 16.1; d’altra parte la stessa Apple non ha mai espresso l’intenzione di portare Adaptive Transparency sui dispositivi delle precedenti generazioni, anche perché non le conviene, volete usufruire anche voi della nuova modalità? Pagate e acquistate un dispositivo compatibile, semplice.

