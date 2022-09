Lo scorso 7 settembre, in occasione dell’evento Far out, oltre agli iPhone 14 e iPhone 14 Plus, agli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e alle cuffie true wireless AirPods Pro di seconda generazione, Apple ha presentato la gamma 2022 dei propri Apple Watch, composta per la prima volta da tre modelli.

Se Apple Watch 8 e Watch SE 2 non sono altro che aggiornamenti di modelli già esistenti, la vera novità è rappresentata da Apple Watch Ultra, primo smartwatch estremo del colosso di Cupertino. Ora che tutti e tre i nuovi dispositivi sono in vendita (Watch 8 e Watch SE 2 dal 16 settembre, Watch Ultra dal 23 settembre), sono molte le funzionalità smart arrivate sui polsi di molte persone. Tuttavia, Apple ha ancora in serbo alcune novità software, già annunciate, ma che vedremo entro la fine dell’anno.

Apple Watch: sono sei le funzionalità attese entro la fine del 2022

Da un paio di settimane, watchOS 9 è disponibile su larga scala per tutti i possessori di un Apple Watch 4 o modello successivo. La nuova versione di watchOS ha introdotto novità significative, tra cui una nuova versione dell’app Allenamento, una nuova app Bussola e alcune nuove watch face.

Il colosso di Cupertino, però, ha in serbo ancora sei funzionalità aggiuntive che arriveranno sul proprio sistema operativo per smartwatch: alcune di queste saranno esclusive del più recente e performante Apple Watch Ultra, mentre le altre arriveranno su tutti i modelli che sono supportati da watchOS 9.

Scopriamo quali sono queste funzionalità che arriveranno sugli Apple Watch, in realtà già presentate da Apple (al pari di quanto fatto con iOS 16), analizzandole una per volta.

Rilevamento tracciati (esclusiva per gli Stati Uniti)

Apple introdurrà presto una nuova esperienza per quanto concerne gli allenamenti di “corsa su pista” che rileva automaticamente quando l’utente arriva su una pista da corsa e combina i dati di Apple Maps con i dati GPS per fornire una mappa del percorso più accurata, inclusa un’opzione per scegliere la corsia e alcune metriche di andatura e distanza più accurata.

La funzionalità arriverà negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, tramite un aggiornamento software che coinvolgerà Apple Watch 4 e modelli successivi.

Crediti per l'immagine: macrumors.com

Percorso di gara (Race Route)

Si tratta di una nuova funzionalità di allenamento, pensata per coloro che corrono o si allenano in bici seguendo uno stesso percorso. Lo scopo è quello di aiutare l’utente a migliorarsi rispetto all’ultima volta e a battere il proprio record personale.

La funzionalità offrirà anche indicazioni sul ritmo durante la sessione per mantenere alto il livello della sessione stessa di allenamento. Secondo quanto dichiarato da Apple, Race Route arriverà sugli Apple Watch 4 e modelli successivi entro la fine dell’anno.

Roaming internazionale (da Apple Watch 5 in poi)

Per gli Apple Watch in variante GPS+Cellular, il colosso di Cupertino introdurrà presto il supporto al roaming internazionale: Apple ha affermato di avere stretto accordi con 30 operatori partner per il supporto della funzionalità, tra cui Verizon, AT&T e T-Mobile negli Stati Uniti, Three e O2 nel Regno Unito, e altri operatori internazionali come China Mobile, Movistar e Softbank.

La funzionalità arriverà sugli Apple Watch 5 e modelli successivi, aggiornati a watchOS 9, entro la fine dell’autunno 2022.

Configurazione famiglia: il supporto per l’app Casa

La funzionalità “Configurazione famiglia” è il supporto per l’app Casa e consentirà a un bambino di essere invitato come membro della famiglia per controllare gli altoparlanti HomePod e gli altri accessori per la smart home compatibili con l’ecosistema della mela morsicata. Grazie al supporto aggiuntivo, inoltre, i bambini potranno anche utilizzare le chiavi di casa e le chiavi della stanza d’hotel in Apple Wallet.

La funzionalità arriverà entro la fine dell’anno su due fronti separati: saranno infatti rilasciati sia un aggiornamento dell’app Casa che un aggiornamento software che coinvolgerà gli Apple Watch. Va sottolineato, per completezza d’informazione, che per funzionare è necessario che vengano sfruttati una Apple TV o un dispositivo HomePod come hub domestico.

App Oceanic+ (esclusiva di Apple Watch Ultra)

L’app Oceanic+ è indubbiamente una delle funzionalità più interessanti che verranno introdotte sull’Apple Watch Ultra. Si tratta di una soluzione sviluppata da Apple in collaborazione con Huish Outdoors, un produttore statunitense specializzato in attrezzature per le immersioni.

Oceanic+ è un vero e proprio computer da immersione progettato specificatamente per Apple Watch Ultra e implementato al suo interno: sarà un’app gratuita sull’App Store e includerà funzioni come rilevamento della profondità (con tanto di allarmi), rilevamento della posizione (tramite GPS), registro delle immersioni (fino a 12 immersioni), snorkeling e tante altre.

Inutile dire che Oceanic+ richiederà un abbonamento che sarà disponibile in forma giornaliera (4,99 dollari al giorno), in forma mensile (9,99 dollari al mese) o in forma annuale (79 dollari all’anno). È plausibile pensare che, in Italia, i prezzi potranno essere leggermente più alti ma scopriremo solo più avanti quali saranno.

Modalità di risparmio energetico (su Apple Watch Ultra)

Già in partenza, Apple Watch Ultra offre la migliore autonomia di sempre tra gli smartwatch del colosso di Cupertino: lo smartwatch è infatti in grado di raggiungere le 36 ore di normale utilizzo. Apple rilascerà presto una nuova modalità di risparmio energetico (Low Power Mode) che stenderà l’autonomia del Watch Ultra fino a 60 ore con una singola ricarica.

Di seguito, riportiamo ciò che Apple immagina come ciclo di utilizzo per stimare la durata della batteria del proprio smartwatch di punta nel momento in cui verrà inserita la nuova modalità di risparmio energetico, con l’app Allenamento che sarà impostata per leggere meno volte la frequenza cardiaca e i dati del GPS: 15 ore di allenamento, oltre 600 controlli dell’ora, 35 minuti di uso delle app, 3 minuti di conversazione e 15 ore di monitoraggio del sonno, in un arco di 60 ore.

Sia questa funzionalità che l’app Oceanic+ saranno disponibili per gli utenti in possesso di un Apple Watch Ultra entro la fine dell’autunno 2022.

