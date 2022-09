Un video recentemente condiviso da Apple spiega come funziona il rilevamento degli incidenti stradali abilitato per impostazione predefinita su tutti i modelli di iPhone 14, Apple Watch 8, Apple Watch Ultra e Apple Watch SE di seconda generazione.

Il video spiega come la funzionalità è in grado di rilevare gravi incidenti automobilistici, come urti frontali, laterali e posteriori, nonché ribaltamenti del veicolo.

Come funziona il rilevamento degli incidenti stradali sugli iPhone e Apple Watch supportati

Quando viene rilevato un grave incidente automobilistico, l’iPhone o l’Apple Watch supportato mostra un avviso ed emette un allarme. Se un utente è in grado, può chiamare i servizi di emergenza immediatamente facendo scorrere il cursore per la chiamata di emergenza, oppure ignorare l’avviso se non ritiene necessario l’intervento dei servizi di emergenza.

Se nessuno risponde all’avviso dopo 10 secondi, il dispositivo inizia un altro conto alla rovescia di 10 secondi, trascorsi i quali contatterà i servizi di emergenza tramite un messaggio registrato riprodotto ripetutamente fornendo anche le coordinate relative al luogo del sinistro.

Apple chiarisce che se viene rilevato un incidente gli utenti interagiranno con l’Apple Watch se indossato, diversamente utilizzeranno l’iPhone.

Apple spiega che per rilevare gli incidenti stradali con la migliore accuratezza possibile la funzionalità sfrutta i sensori come l’accelerometro e il giroscopio presenti negli iPhone e negli Apple Watch supportati, oltre ad algoritmi di movimento avanzati addestrati con oltre un milione di ore di guida nel mondo reale e dati di registrazione degli incidenti, tuttavia la società avvisa che la funzionalità non è in grado di rilevare tutti gli incidenti stradali.

Qui sotto trovate il video pubblicato da Apple, tuttavia è anche possibile consultare il documento di supporto per maggiori informazioni.

