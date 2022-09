Oggi è il giorno di Apple Watch Ultra e delle AirPods Pro di seconda generazione, dispositivi presentati dal colosso di Cupertino assieme ai membri della gamma iPhone 14 e agli Apple Watch 8 e Watch SE 2 durante l’evento di lancio Far out dello scorso 7 settembre.

Il nuovo smartwatch di punta, per cui Apple ha rilasciato un aggiornamento software apposito in vista del lancio, e le nuove cuffie true wireless di fascia alta si sono fatte attendere una settimana in più rispetto agli altri due smartwatch e agli iPhone (all’appello manca solo iPhone 14 Plus che arriverà il 7 ottobre); tuttavia, alcuni fortunati hanno avuto la possibilità di mettere mano sui dispositivi prima del previsto.

Apple Watch Ultra riceve watchOS 9.0.1 in vista del lancio

Come anticipato in apertura, Apple Watch Ultra si è aggiornato ancor prima di arrivare sul mercato, rivivendo lo stesso destino toccato agli iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max che hanno ricevuto iOS 16.0.1 il giorno prima dell’inizio delle vendite.

Per il nuovo smartwatch premium del colosso di Cupertino, presentato in contemporanea con Apple Watch 8 e Watch SE 2 è tempo di watchOS 9.0.1, un aggiornamento minore del watchOS 9 rilasciato su tutti gli Apple Watch compatibili (da Apple Watch 4 in poi) lo scorso 12 settembre.

La nuova build è la 20R8380 (sostituisce la 20R361 rilasciata come build stabile di watchOS 9) e risolve un problema che potrebbe causare la distorsione dell’audio durante le chiamate quando si utilizzano gli altoparlanti.

A coloro che riceveranno oggi Apple Watch Ultra, quindi, consigliamo di procedere con l’aggiornamento per evitare la problematica sopra descritta.

Come aggiornare watchOS

Per aggiornare Apple Watch Ultra è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone, seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 9.0.1, l’app Watch richiede che sull’iPhone sia installato l’aggiornamento ad iOS 16.

Un fortunato acquirente ha prenotato Apple Watch Ultra e lo ha ricevuto prima del previsto

Intanto un fortunato utente Reddit, che ha pre-ordinato Apple Watch Ultra con il cinturino Orange Alpine Loop tramite l’operatore statunitense AT&T, ha ricevuto lo smartwatch in anticipo rispetto alla tabella di marcia, condividendo le immagini sul portale.

È già noto che il Watch Ultra arriva in una scatola diversa rispetto a quella degli altri smartwatch di casa Apple: la confezione, infatti, è più grande, contiene una guida utente ben più corposa e, subito sotto al classico slogan “Designed by Apple in California”, riporta le coordinate esatte dell’Apple Park a Cupertino (37°20’05.6“N 122°00’32.3″W).

Il fortunato cliente ha poi condiviso sul portale Imgur altri scatti dello smartwatch, confrontato con un Apple Watch da 45 mm (ovvero uno tra Watch 7 o Watch 8) e mostrato con il cinturino in maglia milanese dell’altro smartwatch.

Anche le AirPods Pro di seconda generazione sono protagoniste di un unboxing anticipato

Sebbene le AirPods Pro di seconda generazione siano già ampiamente diffuse tra i recensori a livello globale, anch’esse sono arrivate in anticipo tra le mani di alcuni fortunati “utenti comuni”.

Le nuove cuffie true wireless di casa Apple sono infatti state protagoniste di un video unboxing realizzato ben prima dell’inizio delle vendite (ovvero oggi), che metteva in mostra il contenuto della confezione di vendita: oltre alle cuffie, che arrivano all’interno della custodia di ricarica, in confezione sono presenti il cavo di alimentazione e altri tre gommini (XS, S, L) per adattare le cuffie alle varie dimensioni di padiglione auricolare.

Potrebbero interessarti anche: Due funzioni esclusive di Apple Watch Ultra sono già presenti sull’App Store e Apple Watch Ultra è perfetto per le attività estreme, ma occhio a non romperlo e Apple AirPods Pro (2a gen) contro AirPods Pro (1a gen): ecco quali comprare