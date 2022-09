Apple Watch Ultra è stato presentato ufficialmente all’inizio di questo mese insieme agli altri nuovi modelli di smartwatch del colosso di Cupertino ma ancora non è arrivato sul mercato: l’esordio, infatti, è in programma per venerdì 23 settembre.

Ebbene, in attesa dell’esordio ufficiale di Apple Watch Ultra, due delle sue applicazioni esclusive sono apparse nell’App Store, fornendoci così alcuni dettagli sulle loro funzionalità.

Le app Siren e Depth di Apple Watch Ultra

Iniziando da Siren, così come suggerisce il suo nome si tratta di un’app studiata per consentire agli utenti di attivare una vera e propria sirena, in modo da attirare l’attenzione in situazioni di emergenza o se ci si perde.

Stando a quanto viene spiegato nella descrizione ufficiale, Siren emette un suono da 86 db che può essere ascoltato fino a 600 metri di distanza.

Ricordiamo che questo modello di Apple Watch è rivolto a persone che praticano sport estremi in località remote e, pertanto, non c’è da stupirsi se il colosso di Cupertino abbia aggiunto un nuovo altoparlante dedicato all’emissione di suoni ad alta frequenza che possono essere ascoltati a lunga distanza.

Potete trovare la pagina dedicata all’applicazione sull’App Store seguendo questo link.

Passando a Depth, si tratta di un’applicazione pensata per attività subacquee ricreative fino a 40 metri di profondità, come lo snorkeling e l’immersione in apnea o anche per una semplice immersione in piscina.

Tra le sue funzionalità troviamo la possibilità di attivare automaticamente l’app non appena ci si immerge e la visualizzazione della profondità attuale, della temperatura dell’acqua, della durata sott’acqua e della profondità massima raggiunta.

Potete trovare la pagina dedicata all’applicazione sull’App Store seguendo questo link.

Queste due applicazioni possono essere installate soltanto su Apple Watch Ultra e non sono supportate dagli altri modelli del colosso di Cupertino.

Ricordiamo, infine, che tutti i nuovi dispositivi lanciati da Apple ad inizio mese sono disponibili anche su Amazon e potete trovare tutti i link nell’articolo dedicato.