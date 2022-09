Il 7 settembre Apple ha presentato l’Apple Watch Ultra pensato per essere utilizzato negli sport estremi, tuttavia ripararlo in caso di danni accidentali potrebbe costare centinaia di euro se non si dispone di AppleCare+.

Per farsi un’idea, secondo lo strumento di stima sul sito web di Apple, riparare l’Apple Watch Ultra con parti danneggiate come lo schermo, il pulsante o i sensori costerà 499 dollari se non si dispone di AppleCare+.

Le riparazioni di Apple Watch Ultra potrebbero essere molto costose senza AppleCare+

Gli Apple Watch sono particolarmente difficili da riparare e l’azienda di Cupertino non è disposta a rimetterci in caso di danni accidentali.

Ed è proprio qui che entra in gioco il piano di protezione di Apple per l’Apple Watch Ultra, poiché in caso di rottura del dispositivo indossabile AppleCare+ abbasserà sensibilmente la quota che verrà addebitata all’utente per la riparazione.

Le persone che utilizzano l’Apple Watch Ultra in contesti estremi potrebbero trovare conveniente AppleCare+, anche per il fatto che Apple ha appena fatto in modo che la polizza copra riparazioni illimitate per danni accidentali, anziché solo due all’anno, il che rappresenta un vantaggio non da poco per coloro che spingeranno l’Apple Watch Ultra al limite.

Per maggiori informazioni su AppleCare+ per Apple Watch potete consultare la relativa pagina ufficiale.

