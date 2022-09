A margine dell’evento di lancio dei nuovi prodotti della mela morsicata, che comprendono gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus, gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, gli Apple Watch 8, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra e le nuove AirPods Pro di seconda generazione, Apple ha ampliato i “poteri” della propria copertura AppleCare+.

Con AppleCare+, da oggi, non sarà più presente il limite di due sostituzioni all’anno del dispositivo in caso di danni accidentali; le riparazioni, previo il pagamento della quota richiesta a seconda del prodotto in questione, saranno ora illimitate.

AppleCare+ offre riparazioni illimitate per danni accidentali (anche in Italia)

Come anticipato in apertura, a margine dell’evento di presentazione della nuova gamma di iPhone, dei nuovi Apple Watch e delle nuove cuffie true wireless AirPods Pro di seconda generazione, Apple ha modificato i termini di AppleCare+.

Una volta che lo store ufficiale di Apple è tornato “online” includendo a catalogo i prodotti appena presentati, infatti, i termini della copertura AppleCare+ sono stati aggiornati, rimuovendo un paletto che, fino a questa mattina, era presente.

Aprendo la pagina dedicata ai Prodotti AppleCare dello store ufficiale Apple, infatti, chiunque verrà accolto da un banner blu che recita “Ora AppleCare+ include un numero illimitato di interventi di riparazione per danni accidentali”; si tratta di un cambiamento storico, che sancisce l’abolizione del limite massimo di due riparazioni all’anno per danni accidentali dei dispositivi sui quali può essere attivata questa garanzia.

La modifica dei termini di AppleCare+ coinvolge, anche in Italia, tutti i prodotti che possono essere salvaguardati tramite questa copertura aggiuntiva, ovvero i computer Mac, gli iPhone, gli iPad, gli Apple Watch, le AirPods: insomma, si tratta di tutti i prodotti hardware che arrivano da Cupertino.

I prezzi di AppleCare+ per i nuovi iPhone 14, Apple Watch 8, SE, Ultra e per le AirPods Pro 2

Di seguito riportiamo i prezzi della copertura AppleCare+ per tutti i prodotti presentati nella serata del 7 settembre 2022, in occasione dell’evento Far out, dal colosso di Cupertino.

Prima di passare ai prezzi, precisiamo che per alcuni dispositivi (tra cui gli iPhone 14) sono presenti due tipologie di piano AppleCare+, una con copertura per furto e smarrimento, una senza; inoltre, esistono due diversi piani di pagamento, uno della durata di un anno pagabile con rate mensili e uno della durata di due anni pagabile in un’unica soluzione.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento 1 anno a rate mensili: 13,99 euro al mese 2 anni: 279 euro

AppleCare+ “base” 1 anno a rate mensili: 10,99 euro al mese 2 anni: 219 euro



La copertura prevede dei costi addizionali per gli interventi necessari a riparare danni al display o al vetro posteriore (29 euro), danni accidentali di altro tipo (99 euro) o, solo con la copertura specifica, furto o smarrimento del dispositivo (129 euro).

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento 1 anno a rate mensili: 15,49 euro al mese 2 anni: 309 euro

AppleCare+ “base” 1 anno a rate mensili: 12,49 euro al mese 2 anni: 249 euro



La copertura prevede dei costi addizionali per gli interventi necessari a riparare danni al display o al vetro posteriore (29 euro), danni accidentali di altro tipo (99 euro) o, solo con la copertura specifica, furto o smarrimento del dispositivo (129 euro).

Apple Watch

Sugli Apple Watch è presente unicamente la copertura “base” di AppleCare+ e, addirittura, il modello griffato Hermès prevede l’esistenza di un piano di copertura della durata di 3 anni, pagabile in un’unica soluzione (al posto di quello della durata di 2 anni).

Apple Watch Ultra 1 anno a rate mensili: 5,99 euro al mese 2 anni: 119 euro

Apple Watch 8 1 anno a rate mensili: 4,99 euro al mese 2 anni: 99 euro

Apple Watch SE 2 1 anno a rate mensili: 3,49 euro al mese 2 anni: 69 euro

Apple Watch Hermès 1 anno a rate mensili: 6,49 euro al mese 3 anni: 199 euro



Apple AirPods Pro di seconda generazione

Per quanto concerne le AirPods Pro di seconda generazione, è possibile acquistare unicamente il piano “base” di AppleCare+ nella versione con piano di pagamento con scadenza prestabilita, della durata di due anni e che prevede il pagamento di 39 euro in un’unica soluzione.

In conclusione, vi ricordiamo che le coperture AppleCare+ possono essere acquistate in contemporanea con l’acquisto del nuovo dispositivo o possono essere acquistate in un secondo momento, entro 60 giorni dalla data di acquisto del dispositivo.

