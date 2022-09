Attraverso un post sul blog di Oculus, Meta ha annunciato la conferenza Connect fissata per l’11 ottobre, verranno trattati i progressi raggiunti nel metaverso e verranno date anticipazioni su ciò che arriverà in futuro. Probabilmente tra queste ci sarà anche il nuovo visore AR/VR dell’azienda.

La conferenza Connect di ottobre potrebbe presentare al mondo il nuovo visore di Meta

La community di appassionati della mela freme per poter dare uno sguardo al prossimo visore AR/VR di Meta, le aspettative sono alle stelle anche grazie alle varie fughe di notizie susseguitesi nel corso degli ultimi mesi.

Ora, a giudicare da un’immagine postata su Facebook da Mark Zuckerberg, sembra che il dispositivo possa fare la sua prima apparizione ufficiale in pubblico proprio in occasione della suddetta conferenza, finora infatti gli unici a poterlo visionare di persona sono stati i membri del consiglio di amministrazione. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Zuckerberg, il dispositivo dovrebbe rappresentare un netto miglioramento rispetto all’attuale, potendo contare su funzioni di tracciamento degli occhi e del viso, nonché su uno schermo con risoluzione più alta dell’attuale. Di contro invece è poco plausibile che venga mostrata la versione economica del visore che, stando alle indiscrezioni, sarebbe in lavorazione e attesa per il 2025.

Durante l’evento però, particolare attenzione verrà posta sul metaverso e soprattutto sui miglioramenti grafici di quella che è l’app di punta dell’azienda (che consente agli utenti di creare esperienze personalizzate e frequentare la realtà virtuale) in questo frangente, ovvero Horizon Worlds. In seguito alle critiche ricevute sono infatti stati promessi importanti aggiornamenti grafici che, presumibilmente, potrebbero vedere la luce proprio in occasione della conferenza Connect.

L’azienda sta investendo molto negli ultimi tempi puntando sul metaverso, cosa che in parte gli si è rivoltata contro, ma siamo sicuri che Meta non cambierà il proprio focus e lavorerà sempre più per rendere il proprio mondo virtuale più completo ed accessibile; non ci resta che attendere l’11 ottobre per scoprire cosa bolle in pentola.

