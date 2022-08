Meta ha annunciato ufficialmente il lancio del nuovo sistema di identificazione per poter accedere alla sua versione del metaverso, Meta Horizon. Grazie ai nuovi account e profili gli utenti potranno accedere alla nuova struttura dedicata alle esperienze in realtà virtuale tramite il visore Meta Quest 2, senza essere costretti ad avere un’utenza Facebook. Per poter creare un account Meta si potranno utilizzare un indirizzo e-mail, un account Facebook o Instagram.

Con il debutto dei nuovi profili è in pratica iniziato il cammino destinato a concludersi il prossimo primo gennaio 2023, quando non ci si potrà più accreditare passando dai propri account Facebook, Instagram o Oculus, ma esclusivamente facendo leva sul login diretto dall’account Meta. Nel frattempo è iniziata in maniera graduale l’introduzione dei nuovi account, offrendo a chi sia intenzionato a capire meglio di cosa si tratti senza alcun genere di obbligo la possibilità di accostarsi alla realtà virtuale.

La procedura di iscrizione ai nuovi account Meta è stata spiegata direttamente dall’azienda e sembra in effetti alla portata di tutti. In pratica, basterà disporre di un semplice indirizzo di posta elettronica per poterlo fare, in maniera analoga a quanto avviene oggi quando si intende effettuare l’iscrizione a un qualsiasi genere di servizio digitale. La novità è che per poter completare l’iter sarà necessario indossare il visore per la realtà virtuale in maniera tale da poter ottenere il codice da inserire nell’apposita app Oculus.

Nel caso in cui si utilizzi il proprio account social, sarà possibile procedere alla creazione di un profilo connesso ad Accounts Center il quale consente l’accesso a esperienze come la ricerca di follower di Instagram con cui giocare in realtà virtuale e l’utilizzo di Messenger nella stessa modalità. Se invece si deciderà di utilizzare un indirizzo email sarà necessario fornire tutte le informazioni personali per poi creare il nuovo profilo di Meta Horizon. In questo secondo caso non sarà però possibile utilizzare funzionalità come quelle che abbiamo ricordato o le dirette streaming. Per l’iscrizione è comunque necessario aver compiuto i 13 anni.