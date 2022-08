Il visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple rappresenterà il prossimo prodotto rivoluzionario di elettronica di consumo dell’azienda dopo l’iPhone, secondo l’analista Ming-Chi Kuo.

Oggi il noto informatore ha pubblicato su Twitter alcuni dettagli relativi al visore di realtà mista di Apple, i quali riguardano il lancio del prodotto, il prezzo e le aspettative di mercato.

Annuncio, aspettative del mercato e prezzo del visore AR/VR di Apple

Secondo Kuo il visore per realtà mista di Apple potrebbe essere annunciato già a gennaio 2023 e il mercato lo vedrebbe già come il prodotto dalle massime aspettative tra quelli che l’azienda presenterà il prossimo anno.

L’informatore ha già suggerito che il nuovo visore di Apple sarà costoso e ora afferma che gli analisti si aspettano che costerà tra i 2.000 e i 2.500 dollari.

Un prezzo del genere avrebbe il suo impatto sulle vendite del prodotto, infatti Apple si aspetterebbe spedizioni inferiori a 1,5 milioni di unità nel 2023.

L’annuncio del visore AR/VR di Apple sarebbe focalizzato su tre punti principali: casi d’uso, ecosistema software/servizio/sviluppo e dettagli sulle specifiche hardware per convincere gli investitori che il prodotto potrà ottenere una rapida crescita negli anni a venire.

Sebbene Apple non abbia nemmeno annunciato questo visore AR/VR, a maggio Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che era stato presentato in anteprima al consiglio di amministrazione.

Precedentemente Kuo ha inoltre affermato che l’azienda di Cupertino sta preparando una versione più economica del visore da introdurre sul mercato nel 2025.

Il visore di Apple sarebbe dotato di display interni Micro-OLED e display esterno OLED standard

Secondo The Elec, le cuffie a realtà mista di Apple saranno dotate di display interni ed esterni separati che utilizzano diverse tecnologie di visualizzazione.

La tecnologia Micro-OLED è in grado di fornire risoluzioni ultra elevate nonostante le sue dimensioni ridotte, quindi appare ideale per applicazioni di realtà virtuale, tuttavia per il presunto display esterno la normale tecnologia OLED sarebbe sufficiente.

Il rapporto ha ribadito che per le cuffie Apple di seconda generazione, LG spera di fornire i display micro-OLED oltre ai display esterni, soffiando gli ordinativi a Sony che competerà indirettamente con Apple con il suo visore PlayStation VR.

