Agli inizi della settimana, Mark Zuckerberg aveva annunciato (a mezzo del post che vedete di seguito) con entusiasmo il lancio di Horizon Worlds di Meta in Francia e Spagna, salvo poi ritrovarsi subissato dai meme e dalle critiche per la qualità decisamente deludente dell’immagine scelta per l’annuncio: un avatar elementare del CEO davanti a modelli altrettanto semplici della Torre Eiffel e di quella che dovrebbe essere la Sagrada Familia.

Qualche giorno più tardi, lo stesso Zuckerberg ha riconosciuto il fondo di verità delle critiche e promesso grandi miglioramenti per il prossimo futuro.

Meta, Horizon Worlds in Europa e le critiche

Con il post che vedete di seguito, Meta aveva ufficializzato il lancio della piattaforma per il metaverso Horizon Worlds in Francia e Spagna. La qualità tutt’altro che esaltante dell’immagine scelta per l’annuncio aveva portato ad una proliferazione di critiche e meme, con qualche utente che aveva addirittura scomodato paragoni con il gioco dei Teletubbies per la PlayStation One.

E del resto, al netto delle immancabili esagerazioni della Rete, da una piattaforma tanto magnificata e con alle spalle un colosso del calibro di Meta è perfettamente lecito aspettarsi un prodotto di tutt’altro livello, dunque le critiche sono più che giustificate.

Promesse di miglioramenti

Né i meme devono essere sfuggiti all’occhio attento di Zuckerberg, che ha riaperto l’argomento tramite i propri profili social allegando alla seguente immagine delle importanti promesse per il futuro.

Molto presto verranno introdotti degli importanti aggiornamenti che interesseranno Horizon e la qualità grafica degli avatar; maggiori dettagli sull’argomento verranno resi noti in occasione della prossima conferenza Connect (a domanda dei colleghi di The Verge, il portavoce di Meta, Peter Gray, non ha fornito dettagli sulla data, ma la scorsa edizione si era tenuta nel mese di ottobre). Pur ammettendo che la prima immagine pubblicata era davvero elementare, Zuckerberg ha sottolineato come Horizon sia capace di ben altre prodezze grafiche (anche mediante visori) e posto l’accento sulla rapidità dei suoi miglioramenti; e in effetti, già la seconda immagine presenta una qualità nettamente superiore rispetto alla prima.

Del resto, per quanto l’aspetto grafico sia importante, il metaverso deve avere anche qualcosa di interessante da mostrare. I seguenti tweet centrano perfettamente il punto.

In fortnite you can be goku with a shotgun https://t.co/lKJMJLNcE3 — lordbeef (@lordbeef) August 17, 2022

