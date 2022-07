Stando alle ultime indiscrezioni il lancio del primo visore AR/VR di Apple non sarebbe così lontano, diversi infatti ipotizzano che il lancio ufficiale possa essere previsto per il 2023, con un prezzo però alquanto proibitivo (si parla di circa 3000$). L’analista Ming-Chi Kuo sostiene però nel suo ultimo rapporto, che l’azienda possa avere in programma per il 2025 una versione economicamente più abbordabile del visore.

Apple potrebbe lanciare in futuro una versione economica del visore AR/VR

Stando a quanto riporta Kuo, considerando che il visore AR/VR è già stato presentato in anteprima al consiglio di amministrazione, il dispositivo sarebbe già pronto per la produzione di massa; al contempo Apple sarebbe già in trattativa con i fornitori per la seconda generazione del visore.

Kuo sostiene che la seconda generazione del dispositivo sarà probabilmente disponibile in due modelli, il primo sarebbe un aggiornamento del modello di prima generazione, equipaggiato quindi con un hardware migliore, mentre il secondo sarebbe una versione più economica destinata ad un pubblico più vasto. In effetti, considerando sia la tecnologia che l’hardware di fascia alta del visore, e di conseguenza il prezzo, non stupisce che Apple possa voler adottare una strategia simile a quella già messa in atto con i modelli entry level di iPhone e iPad, puntando dunque a diffondere capillarmente il proprio dispositivo vendendolo ad un prezzo più abbordabile e aggressivo.

Ad ogni modo non è chiaro al momento quali saranno le differenze fra i due modelli di seconda generazione, probabilmente il modello più economico potrebbe essere equipaggiato con un hardware meno potente e avere magari un design semplificato, ma al momento sono solo supposizioni.

Il visore AR/VR di Apple di prima generazione

Alcune indiscrezioni sul primo visore per la realtà mista di Apple sono già trapelate, si parla di una configurazione a tre display (la prima nel suo genere) formata da due pannelli Micro-OLED e da un pannello AMOLED, in modo da offrire un’esperienza immersiva superiore rispetto a quanto offerto dai dispositivi della concorrenza.

Il dispositivo sarà inoltre dotato si tutta una serie di sensori avanzati quali fotocamere multiple e scanner LIDAR in grado non solo di rilevare l’ambiente circostante, ma anche i gesti delle mani degli utenti; secondo Kuo inoltre il visore sarà dotato di un avanzato sistema di rilevamento degli occhi, riconoscimento dell’iride, controllo vocale, rilevamento della pelle e delle espressioni facciali.

Come già detto il visore AR/VR di Apple dovrebbe entrare a breve nella fase di produzione di massa e potrebbe già essere presentato a gennaio 2023, con un lancio ufficiale previsto per la prima metà dell’anno; Kuo inoltre sostiene che l’azienda non abbia intenzione di anticipare troppo le tempistiche di presentazione rispetto al lancio, per non dar modo alla concorrenza di copiare le funzionalità del proprio prodotto.

