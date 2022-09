Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di fine estate, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a settembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a settembre 2022

Film in uscita su Apple TV+

Sidney (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di settembre 2022 con il docufilm originale Sidney, dedicato al grande Sidney Poitier, il primo attore afroamericano a vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista (per il film I gigli del campo) e interprete di tante celebri pellicole come Indovina chi viene a cena?. Il documentario rende omaggio a lui e alla sua eredità di attore, regista e attivista iconico tra le star di Hollywood del Movimento per i diritti civili. Prodotto da Apple e da Oprah Winfrey, diretto da Reginald Hudlin e scritto da Jesse James Miller, un docufilm ricco di interviste e con i contributi di Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee e tanti altri. Disponibile in streaming dal 23 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sidney.

Una birra al fronte (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma Una birra al fronte (The Greatest Beer Run Ever il titolo originale), film diretto da Peter Farrelly che racconta la storia di un uomo, John Donahue (Zac Efron), noto come Chickie, che dopo aver visto in TV una protesta contro la guerra in Vietnam, prende una decisione e parte per un’incredibile avventura. 1967: il ragazzo decide di lasciare la sua casa a New York e iniziare una missione per mostrare il suo supporto agli amici arruolati e partiti per la guerra: viaggiare da solo verso il fronte per portare ai soldati un pezzetto di casa, la loro birra preferita. Il viaggio si trasforma in un’indimenticabile avventura durante la quale Chickie deve confrontarsi con la realtà di una guerra controversa, e l’incontro con gli amici d’infanzia lo catapulta nelle complessità e nelle responsabilità della vita adulta. Il film è basato su una storia vera ed è un racconto di formazione sull’amicizia, la lealtà e il sacrificio. Nel cast, oltre a Zac Efron, troviamo Russell Crowe e Bill Murray. Disponibile in streaming dal 30 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una birra al fronte.

Serie TV da vedere su Apple TV+

La vita secondo Ella (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di settembre 2022 lato serie TV con La vita secondo Ella, una storia di formazione per ragazzi che segue le vicende di una tredicenne pronta a un nuovo inizio. Dopo aver vissuto un’esperienza traumatica che le ha cambiato la vita, la giovane Ella (Lily Brooks O’Briant) decide di dover iniziare a vivere cogliendo sempre l’attimo. Ora che una difficile condizione medica le ha fatto comprendere il valore della vita e delle esperienze di valore, stanca di avere paura di tutto, è determinata a godersi appieno ogni istante, senza lasciarsi frenare dalle insicurezze che tutti vivono almeno una volta nella vita. Insieme ai migliori amici, Ella vuole affrontare ogni giornata con coraggio e guardare i vecchi timori con una prospettiva tutta nuova. Una celebrazione dell’entusiasmo giovanile e della determinazione. Disponibile a partire dal 2 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La vita secondo Ella.

Central Park – stagione 3 (original)

Tra le serie TV da guardare questo mese c’è la terza stagione di Central Park, popolare e colorata serie animata per adulti pensata come un musical che racconta le vicende dei Tillerman, una famiglia di custodi che vive e lavora presso Central Park, il famoso polmone verde di Manhattan. Già nelle prime due stagioni, Owen, Paige, e i figli Molly e Cole, si sono ritrovati a fare i conti con Bitsy Brandenham (voce originale di Stanley Tucci), un’ereditiera decisa ad acquistare il parco per farne una zona per ristoranti e centri commerciali. In questi nuovi episodi la donna torna alla carica, mentre Owen Tillerman (Leslie Odom Jr.) fa di tutto per ostacolarne i piani, promuovendo proteste e una campagna di sensibilizzazione. La terza stagione fa segnare il ritorno della sorella di Paige, Abby, con la voce di Kristen Bell. Disponibile dal 9 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Central Park.

Gutsy – Storie di coraggio (original)

Da non perdere a settembre 2022 su Apple TV+ la nuova docuserie Gutsy – Storie di coraggio, con Hillary Clinton e la figlia Chelsea ad accompagnare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di alcune personalità che si sono distinte per determinazione e caparbietà. In otto episodi ispirati al libro scritto proprio da Hillary e Chelsea, The Book of Gutsy Women (diventato un bestseller del New York Times), vengono celebrate donne che in un settore o nell’altro sono divenute esempi positivi per molte persone. Dall’arte all’attivismo, dalla politica alla scienza: storie di coraggio in grado di stupire e ispirare mostrando capacità di rialzarsi e forza di volontà. Durante le puntate saranno protagoniste l’attivista Glennon Doyle, la scienziata Jane Goodall, l’imprenditrice e modella Kim Kardashian, l’attrice Mariska Hargitay, le attrici Goldie Hawn e la figlia Kate Hudson, la rapper Megan Thee Stallion, le comiche Amber Ruffin, Amy Schumer e Wanda Skyes, l’autrice e giornalista Gloria Steinem, la drag queen Symone, l’ex calciatrice Abby Wambach, la creator Natalie Wynn e non solo. Disponibile dal 9 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gutsy – Storie di coraggio.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Trying (finale stagione 3) – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Surface (finale di stagione) – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 I tuoi amici Sago Mini (original) – 16 settembre 2022

(original) – 16 settembre 2022 Cinque giorni al Memorial (finale miniserie) – 16 settembre 2022

– 16 settembre 2022 Mettiamoci in moto, Otis! ( stagione 2 , original) – 30 settembre 2022

( , original) – 30 settembre 2022 Wolfboy e la Fabbrica del Tutto ( stagione 2 , original) – 30 settembre 2022

( , original) – 30 settembre 2022 Bad Sisters – nuovi episodi ogni venerdì

– nuovi episodi ogni venerdì See – nuovi episodi ogni venerdì

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

