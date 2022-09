Le novità Amazon Prime Video di settembre 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a settembre 2022

Film in uscita su Amazon Prime Video

La trilogia del Signore degli Anelli: La compagnia dell’Anello, Le due torri, Il ritorno del Re

Nel mese del debutto dell’attesissima serie TV ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli, tra le novità Amazon Prime Video troviamo la trilogia cinematografica. A settembre diventano disponibili Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli: Le due Torri e Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re. Il viaggio dello hobbit Frodo nel tentativo di distruggere l’Unico Anello, forgiato da Sauron per controllare la Terra di Mezzo e finito nelle mani di Bilbo Baggins. Ad aiutarlo nell’impresa gli amici e i compagni Samvise Gamgee, Gandalf, Aragorn, Legolas e non solo. Sauron cercherà di fermarlo in tutti i modi attraverso la sua armata. L’intera trilogia è disponibile in streaming dal 1° settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’Anello.

Kobe – Una storia italiana

Questo mese debutta sulla piattaforma Kobe – Una storia italiana, documentario su Kobe Bryant, uno di più grandi giocatori di basket della storia e scomparso a inizio 2020 in un tragico incidente. Tra i campetti di pallacanestro della provincia italiana, tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio: la storia del giovane Black Mamba, l’adolescente che conquistò l’Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili. Disponibile in streaming dal 15 settembre 2022.

Goodnight Mommy (original)

Le novità Amazon Prime Video di settembre 2022 includono Goodnight Mommy, horror originale diretto da Matt Sobel. Due fratelli gemelli arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano col volto coperto di bende, a suo dire necessarie in seguito a una recente operazione di chirurgia estetica, ma capiscono che qualcosa non quadra. La donna impone loro nuove regole in casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno dei figli: tutte cose che l’amorevole madre non avrebbe mai fatto. Mentre il comportamento della donna diventa sempre più strano, i ragazzi iniziano a sospettare che dietro le garze non ci sia la loro madre, ma qualcun altro. Disponibile in streaming dal 16 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Goodnight Mommy.

Enrico Brignano – Parte Prima (show)

Proseguono gli show dedicati ad alcuni dei comici più apprezzati dal pubblico italiano: questo mese arriva su Prime Video Enrico Brignano – Parte Prima. Brignano riprende il contatto col proprio pubblico dopo il periodo della pandemia, ripercorrendo velocemente le difficoltà incontrate e le abitudini, più o meno sane, prese in un momento assurdo ed eccezionale. L’intenzione del comico romano è quella di rompere gli schemi e gli indugi e andare oltre, per fornire la sua personalissima fotografia dei tempi che corrono senza prendersi troppo sul serio. Disponibile in streaming dal 27 settembre 2022.

My Best Friend’s Exorcism (original)

Basato sul romanzo bestseller di Grady Hendrix, My Best Friend’s Exorcism è una commedia horror diretta da Damon Thomas (Killing Eve e Penny Dreadful). 1988: le due migliori amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller) sono alla scoperta dei ragazzi, della cultura pop e… di una forza paranormale che si è avvinghiata a Gretchen come degli scaldamuscoli fosforescenti. Con l’aiuto di un esorcista un po’ troppo sicuro di sé, Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby è determinata a ricacciare il demone nelle profondità degli inferi prima che possa uccidere l’amica. Mischiando commedia e horror, il film è un omaggio alla cultura pop degli anni ’80 e una storia di vera amicizia. Disponibile in streaming dal 30 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di My Best Friend’s Exorcism.

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2022

Top Gun – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Curiosa – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 L’ultimo amore di Casanova – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 La dottoressa preferisce i marinai – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Cornetti alla crema – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 La poliziotta a New York – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 La moglie in vacanza… l’amante in città – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 La liceale nella classe dei ripetenti – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Zucchero, miele, peperoncino – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Dune – 4 settembre 2022

– 4 settembre 2022 Cyrano – 8 settembre 2022

– 8 settembre 2022 Baciami piccina – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 L’amico del cuore – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Amore a prima vista – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 L’ultimo spettacolo di Pelè – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 The Signal – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Tonno Spiaggiato – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Confini e dipendenze – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Synchronic – 13 settembre 2022

– 13 settembre 2022 10 giorni senza mamma – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Io non sono qui – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Fuori controllo – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Fatale – Doppio inganno – 17 settembre 2022

– 17 settembre 2022 Brothers – 19 settembre 2022

– 19 settembre 2022 Never Back Down – Mai arrendersi – 28 settembre 2022

– 28 settembre 2022 Sir Alex Ferguson: Never Give In – 30 settembre 2022

– 30 settembre 2022 Playmobil The Movie – 30 settembre 2022

– 30 settembre 2022 Hot Summer Nights – 30 settembre 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Sul più bello – fino al 7 settembre 2022

Senza Voce – fino all’8 settembre 2022

Lupin III: The First – fino al 14 settembre 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (original)

Una delle novità senza dubbio più attese dell’anno arriva finalmente su Amazon Prime Video: settembre è il mese de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una delle serie TV più costose di sempre. Porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, ambientate migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. La serie porta gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, e la speranza rimase appesa a un filo a causa di uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien, che minacciò di far sprofondare il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi mentre si appresta a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo: dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo. Disponibile in streaming dal 2 settembre 2022 (primi due episodi, poi uno a settimana). Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

The Grand Tour Presents: A Scandi Flick (original)

Un mese particolarmente ricco di attese novità quello di settembre 2022: questo mese arriva anche il primo episodio speciale della quinta stagione di The Grand Tour, intitolato The Grand Tour Presents: A Scandi Flick. In questo primo viaggio post pandemia, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May si dirigono verso le distese ghiacciate del Circolo Polare Artico Scandinavo, pronti a combinarne di tutti i colori. Al volante delle loro tre auto da rally preferite, si imbarcano in un’incredibile avventura che coinvolge le basi sottomarine della Guerra Fredda, tra piste su laghi ghiacciati, incidenti e caos delle stazioni sciistiche. Il tutto mentre trascinano le loro abitazioni artigianali dalla costa della Norvegia al confine con la Russia. Disponibile in streaming dal 16 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Grand Tour Presents: A Scandi Flick.

Un affare privato (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma Un affare privato, la nuova produzione originale in otto episodi con Aura Garrido e Jean Reno, che racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo (è ambientato alla fine degli anni ’40 in Galizia). Marina Quiroga, coraggiosa giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, si mette in testa di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando da mesi la città. Si lancia nell’impresa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector, un uomo discreto e disponibile, sensibile e audace. Insieme cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo senza farsi fermare, nella loro ricerca della verità, dai pregiudizi di genere dell’epoca, dalla resistenza del nuovo commissario di polizia e dai tentativi della madre di Marina di farla sposare. Disponibile dal 16 settembre 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Un affare privato.

Prisma (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di settembre 2022 da vedere c’è anche Prisma, serie originale italiana di Ludovico Bessegato. In otto episodi, una serie di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. I protagonisti sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), apparentemente identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Intraprenderanno un percorso alla scoperta di sé al contempo giocoso e turbolento, che coinvolgerà allo stesso modo il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca di un proprio posto nel mondo. Disponibile dal 21 settembre 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Prisma.

Me contro Te – La Famiglia Reale

Luigi Calagna e Sofia Scalia già pronti per una nuova avventura nella serie Me contro Te – La Famiglia Reale. La coppia vive un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne abitudini, cultura e tradizioni. Impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare. Insieme a loro i nipoti della Regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte, ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. I ragazzi scopriranno presto il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina li ha voluti per far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali. Disponibile dal 30 settembre 2022.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Bold Type (stagione 4) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Midnight Texas (stagioni 1-2) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Parks And Recreation (stagioni 1-7) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Magnum P.I. (2018) (stagione 2) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Cuccioli Minicuccioli (stagione 1) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Assassination Classroom (stagioni 1-2) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 The Office (UK) (stagioni 1-2) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 The Office Christmas Party – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Law & Order – I due volti della giustizia (stagioni 6-9) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Summer & Todd – L’allegra fattoria (stagione 1, episodi 27-39) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Atletico de Madrid: Un altro modo di intendere la vita (stagione 2) – 8 settembre 2022

– 8 settembre 2022 A & F, Ale E Franz Show (stagione 1) – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Fire Force (stagioni 1-2) – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Un professore (stagione 1) – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 One Tree Hill (stagioni 1-9) – 20 settembre 2022

– 20 settembre 2022 Un medico in famiglia (stagioni 1-4) – 22 settembre 2022

– 22 settembre 2022 Jungle – 30 settembre 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

