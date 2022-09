Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di settembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese di fine estate non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a settembre 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a settembre 2022

Film in uscita su Netflix

Love in the Villa – Innamorarsi a Verona (original)

Le novità Netflix di settembre 2022 da vedere si aprono con Love in the Villa – Innamorarsi a Verona, film romantico ambientato in Italia. Dopo essersi lasciata con il fidanzato, una giovane donna (Julie, interpretata da Kat Graham) parte per Verona, dove scopre che la villa che ha prenotato è stata affittata per errore anche a un cinico ragazzo inglese molto affascinante (Tom Hopper), con il quale sarà costretta a condividere il suo periodo di vacanza. Una nuova allegra commedia romantica originale disponibile dal 1° settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Love in the Villa – Innamorarsi a Verona.

End of the Road (original)

Cambiamo genere con End of the Road, un nuovo thriller d’azione adrenalinico con Queen Latifah e Chris “Ludacris” Bridges. Un viaggio in macchina attraverso il Paese, pensato per intraprendere una nuova vita, si trasforma in un vero inferno per Brenda, i suoi due figli e il fratello Reggie. Isolati nel deserto del New Mexico devono lottare per la sopravvivenza quando, dopo aver assistito a un brutale omicidio, si ritrovano nel mirino di un misterioso assassino. Brenda si ritrova coinvolta in una lotta mortale per salvare i suoi cari. Disponibile in streaming dal 9 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di End of the Road.

Do Revenge (original)

Le novità Netflix da non perdere a settembre 2022 includono anche Do Revenge, una commedia nera in stile Hitchcock che sovverte gli schemi. Drea (Camila Mendes) ha un grande potere nella sua scuola superiore come it girl alfa, finché non viene diffuso tra gli studenti un suo video erotico che fa crollare tutto. Sembra che questo provenga dal suo ragazzo, il “re” della scuola Max (Austin Abrams). La nuova e timida studentessa Eleanor (Maya Hawke) non sopporta intanto di essersi dovuta trasferire nella stessa scuola di Carissa (Ava Capri), che l’aveva bullizzata al campo estivo spargendo chiacchiere su di lei. Dopo una discussione in segreto, Drea ed Eleanor fanno fronte comune per vendicarsi di chi le tormenta. Disponibile in streaming dal 16 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Do Revenge.

Morbius

Da vedere questo mese sulla piattaforma Morbius, il discusso film che racconta la storia dell’antieroe Marvel Comics creato dalla penna di Roy Thomas. Narra la storia del Dr. Michael Morbius (Jared Leto), un biochimico affetto da una rarissima malattia ematologica. Nel tentativo di creare una cura per il suo disturbo, qualcosa nel suo esperimento va storto e il dottore si infetta con una forma di vampirismo, assumendo l’aspetto e le abilità soprannaturali che contraddistinguono queste oscure creature. Il dottor Morbius, all’inizio incerto se lasciarsi morire o nutrirsi di sangue umano, si ritrova a dover imparare a controllare l’assetato mostro che si nasconde dentro di lui. Disponibile in streaming dal 26 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Morbius.

Blonde (original)

Le novità Netflix di settembre portano anche Blonde, film originale tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates che reinventa con audacia la vita di una delle più leggendarie icone di Hollywood, Marilyn Monroe, esplorando la differenza tra la sua immagine pubblica e quella privata. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, il film mescola realtà e finzione per esplorare la vita pubblica e privata della diva, interpretata da Ana de Armas. Nel cast anche Bobby Cannavale e Adrien Brody. Disponibile in streaming dal 28 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blonde.

Altri film da vedere su Netflix a settembre 2022

Vicini per forza (original) – 1° settembre 2022

(original) – 1° settembre 2022 Non ci resta che piangere – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 La rivincita delle bionde – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Paura e delirio a Las Vegas – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Ely + Bea (original) – 2 settembre 2022

(original) – 2 settembre 2022 Il festival dei cantastorie (original) – 2 settembre 2022

(original) – 2 settembre 2022 Ely + Bea: Ballerine a tutti i costi (original) – 2 settembre 2022

(original) – 2 settembre 2022 Ely + Bea: Il fantasma della scuola (original) – 2 settembre 2022

(original) – 2 settembre 2022 Get Smart With Money: come gestire al meglio le tue finanze (documentario original) – 6 settembre 2022

(documentario original) – 6 settembre 2022 The Anthrax Attacks: l’indagine sul killer dell’antrace (documentario original) – 8 settembre 2022

(documentario original) – 8 settembre 2022 Senza limiti (original) – 9 settembre 2022

(original) – 9 settembre 2022 Judas and the Black Messiah – 9 settembre 2022

– 9 settembre 2022 Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum (stand-up comedy original) – 13 settembre 2022

(stand-up comedy original) – 13 settembre 2022 Broad Peak – Fino alla cima (original) – 14 settembre 2022

(original) – 14 settembre 2022 La casa tra le onde (original) – 16 settembre 2022

(original) – 16 settembre 2022 Skandal! Il caso Wirecard (documentario original) – 16 settembre 2022

(documentario original) – 16 settembre 2022 Patton Oswalt: We All Scream (stand-up comedy original) – 20 settembre 2022

(stand-up comedy original) – 20 settembre 2022 Lou (original) – 23 settembre 2022

(original) – 23 settembre 2022 ATHENA (original) – 23 settembre 2022

(original) – 23 settembre 2022 Fullmetal Alchemist: Alchimia finale (original) – 24 settembre 2022

(original) – 24 settembre 2022 Entergalactic (original) – 30 settembre 2022

(original) – 30 settembre 2022 Rainbow (original) – 30 settembre 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Il diavolo in Ohio (original)

Apriamo le novità lato serie TV con Il diavolo in Ohio, miniserie thriller basata sull’omonimo romanzo scritto da Daria Polatin. La psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis (Emily Deschanel) dà rifugio a Mae Dodd (Madeleine Arthur), una misteriosa ragazza evasa da una setta. La scelta sconvolgerà in modo radicale il suo mondo e la sua famiglia, composta dal marito Peter (Sam Jaeger) e dalle tre figlie Helen, Jules e Dani. Suzanne cerca di proteggere Mae a tutti i costi, ma Jules sospetta che la ragazza nasconda qualcosa quando una serie di incidenti inizia ad affliggere la famiglia. Suzanne e un detective della polizia locale provano a venire a capo della questione cercando di svelare gli indizi del passato di Mae, mentre sinistri avvenimenti funestano la città da dove è scappata. Disponibile in streaming dal 2 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il diavolo in Ohio.

Rick and Morty – stagione 6

Questo mese da non perdere la sesta stagione di Rick and Morty, popolare serie TV animata ideata da Justin Roiland e Dan Harmon che racconta le bizzarre avventure dei protagonisti: il nonno Rick, eccentrico scienziato un po’ fuori di testa con una notevole confidenza con l’alcool, e suo nipote Morty, adolescente impacciato che non riesce a non farsi coinvolgere negli improbabili esperimenti del nonno. I due sono ispirati a Marty McFly e a Doc Brown, protagonisti della celebre trilogia di Ritorno al Futuro. La sesta stagione ha a disposizione una storyline più ampia, che si divide lungo più episodi rispetto al solito. Disponibile in streaming dal 5 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Rick and Morty.

Cobra Kai – stagione 5 (original)

Tra le novità Netflix più attese del mese di settembre c’è sicuramente la quinta stagione di Cobra Kai, serie TV ambientata 30 anni dopo i fatti accaduti durante il torneo di karate di All Valley del 1984 del film di Karate Kid. Dopo i risultati scioccanti dell’ultimo torneo, nella nuova stagione Terry Silver espande l’impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile. Intanto Kreese è dietro le sbarre, Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati e Daniel LaRusso è costretto a chiedere aiuto a una vecchia conoscenza. Disponibile in streaming dal 9 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Cobra Kai.

Terim (original)

In arrivo questo mese Terim, una docuserie sulla vita e la storia di Fatih Terim, calciatore e celebre allenatore turco. Amato e odiato, da soldato a imperatore negli anni d’oro del Galatasaray: la storia dell’ascesa di una leggenda del calcio, passata anche in Italia con Fiorentina e Milan. Un’interessante serie per gli amanti del calcio disponibile in streaming dal 15 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Terim (v.o.).

Brooklyn Nine-Nine – stagione 8 (finale)

Tra le novità Netflix più attese di settembre c’è l’ottava e ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine, divertente serie TV che racconta le gesta di un gruppo di detective del fittizio 99° distretto di polizia di New York. Tra di loro c’è Jake Peralta, che nonostante l’atteggiamento rilassato e infantile ha spesso successo nella soluzione dei casi. Le esilaranti avventure si concludono con la stagione 8 e i suoi 10 episodi: la serie non è infatti stata rinnovata per una nona stagione. Disponibile in streaming dal 19 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale dell’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine.

Dynasty – stagione 5 (finale) (original)

Chiudiamo le principali novità del mese sulla piattaforma con la quinta e ultima stagione di Dynasty, serie TV reboot dell’omonima serie degli anni ’80 della ABC che racconta la storia dei Carrington e dei Colby, due delle famiglie più ricche d’America, che fanno a gara per il controllo della fortuna dei loro figli. Nel finale della scorsa stagione (SPOILER) Fallon si rende conto che a tramare alle sue spalle è la sua assistente Eva, che vuole far fallire la sua relazione con Liam. Quest’ultimo non le crede fino a quando lei non gli dichiara il proprio amore. Il rifiuto ricevuto fa perdere la testa ad Eva, che spara a Fallon. Riuscirà a sopravvivere? Potete scoprirlo dal 24 settembre 2022. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della quinta stagione di Dynasty.

Altre serie TV da vedere su Netflix

SKAM Italia ( stagione 5 , original) – 1° settembre 2022

( , original) – 1° settembre 2022 Off the Hook (original) – 1° settembre 2022

(original) – 1° settembre 2022 Dated and Related (reality show original) – 2 settembre 2022

(reality show original) – 2 settembre 2022 Non sei niente di speciale (original) – 2 settembre 2022

(original) – 2 settembre 2022 Untold: La regata del secolo (docuserie original) – 6 settembre 2022

(docuserie original) – 6 settembre 2022 Chef’s Table: Pizza (docuserie original) – 7 settembre 2022

(docuserie original) – 7 settembre 2022 Narcosantos (original) – 9 settembre 2022

(original) – 9 settembre 2022 Heartbreak High (original) – 14 settembre 2022

(original) – 14 settembre 2022 Scomparsa a Lørenskog (original) – 14 settembre 2022

(original) – 14 settembre 2022 Sins of our mother (docuserie original) – 14 settembre 2022

(docuserie original) – 14 settembre 2022 Fate: The Winx Saga (stagione 2, original) – 16 settembre 2022

(stagione 2, original) – 16 settembre 2022 Wanna (docuserie original) – 21 settembre 2022

(docuserie original) – 21 settembre 2022 The Real Bling Ring: rapine a Hollywood (docuserie original) -21 settembre 2022

(docuserie original) -21 settembre 2022 Designing Miami – Ristrutturare è una sfida (reality show original) – 21 settembre 2022

(reality show original) – 21 settembre 2022 Iron Chef: Messico (reality show original) – 21 settembre 2022

(reality show original) – 21 settembre 2022 Soltanto per amore (original) – 21 settembre 2022

(original) – 21 settembre 2022 Snabba Cash ( stagione 2 , original) – 22 settembre 2022

( , original) – 22 settembre 2022 Le ragazze dell’ultimo banco (original) – 23 settembre 2022

(original) – 23 settembre 2022 Eat the Rich: la saga Gamestop (docuserie original) – 28 settembre 2022

(docuserie original) – 28 settembre 2022 Cuori (original) – 28 settembre 2022

(original) – 28 settembre 2022 L’imperatrice (original) – 29 settembre 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a settembre 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

