Le novità Infinity+ di settembre 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese di fine estate diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a settembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a settembre 2022

Film in uscita su Infinity+

Una famiglia vincente – King Richard (Premiere)

Apriamo le novità Infinity+ di settembre 2022 con il ritorno di Una famiglia vincente – King Richard con l’iniziativa Premiere. Il film, diretto da Reinaldo Marcus Green, racconta la storia delle due sorelle e star del tennis Venus e Serena Williams tramite la figura del padre, Richard Williams (interpretato da Will Smith), loro allenatore sin dall’infanzia. La famiglia viveva a Compton, un malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità. L’uomo decise sin da quando le due figlie erano bambine che avrebbero avuto un futuro da tenniste, nonostante non avessero alcuna preparazione. Senza nessuna conoscenza specifica dello sport, Richard si impegnò a formarle e ad allenarle sotto al sole e alla pioggia seguendo un preciso piano di carriera di 78 pagine, convinto che un giorno sarebbero potute diventare due delle tenniste migliori della storia. Con questo film Will Smith si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista agli Oscar 2022. Disponibile dal 2 all’8 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una Famiglia Vincente – King Richard.

Me contro Te Il film – Persi nel tempo (Premiere)

Ritorna sulla piattaforma anche Me contro Te Il film – Persi nel tempo, terza pellicola del celebre duo di YouTuber. Luì è finalmente pronto per conseguire il diploma come scienziato con accanto Sofì per dargli man forte. Qualcosa però va storto, dato che il Signor S, Perfidia e gli altri scagnozzi invadono lo studio di Luì per rubare gli oggetti magici, in particolare la clessidra: quest’ultima, durante la colluttazione, cade a terra e si rompe, rilasciando la polvere contenuta al suo interno e trasportando tutti i presenti indietro nel tempo. Si ritroveranno nell’Antico Egitto, dove conosceranno nuovi amici, ma anche una nuova minaccia: la regina Viperiana è infatti decisa a mettere le mani sugli oggetti magici. Disponibile con Premiere dal 9 al 15 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il Film – Persi nel tempo.

La vita dopo – The Fallout

Tra le novità da vedere su Infinity+ a settembre 2022 c’è La vita dopo – The Fallout, film drammatico diretto da Megan Park. Racconta la storia di Vada (Jenna Ortega), una liceale che prova e reinventarsi dopo alcune ricadute emotive e inizia a rivalutare le relazioni con la famiglia e gli amici, oltre che la visione del mondo. La ragazza prova a staccarsi dalla sua routine per correre dei rischi prendendo decisioni improvvise, mettendosi alla prova e percorrendo nuove direzioni. Riuscirà a ridefinire sé stessa stringendo amicizia con Mia (Maddie Ziegler) e vivendo alcune esperienze in comune. Disponibile dal 16 al 22 settembre 2022 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La vita dopo – The Fallout.

Miss Sloane – Giochi di potere

Arriva questo mese anche Miss Sloane – Giochi di potere, thriller diretto dal regista candidato all’Oscar John Madden con protagonista Jessica Chastain. La storia di una spietata lobbista sull’orlo dell’esaurimento personale e professionale, che supera alcuni limiti per far approvare una controversa legge. Brillante e sicura di sé, oltre che priva di scrupoli, Elizabeth Sloane è disposta a fare di tutto per i suoi clienti, anche se questo significa forzare le regole. Quando il capo della potente lobby delle armi si rivolge a lei per convincere l’elettorato femminile a opporsi a una legge che introdurrà nuove regole sulla vendita delle armi da fuoco, la donna si rifiuta ed entra a far parte di uno studio legale specializzato, mettendo a rischio la sua carriera e le persone a cui tiene. Disponibile dal 19 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Miss Sloane – Giochi di potere.

The Batman (Premiere)

Torna questo mese grazie a Premiere The Batman, che vede protagonista il popolare supereroe mascherato DC, questa volta interpretato da Robert Pattinson. Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche cittadine, e Batman sembra l’unico che cerchi di garantire giustizia. Bruce Wayne deve fare molta attenzione e può fidarsi solo dell’intramontabile Alfred (Andy Serkis) e del tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Il nuovo temibile nemico che semina il terrore a Gotham, L’Enigmista (Paul Dano), conosce l’identità del pipistrello, e le indagini porteranno Batman a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia. Nel suo viaggio avrà a che fare con l’affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Disponibile con Premiere dal 23 al 29 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Batman.

Animali Fantastici: I segreti di Silente (Premiere)

La novità principale da non perdere su Infinity+ a settembre 2022 è Animali Fantastici: I segreti di Silente, disponibile con Premiere dal 30 settembre al 6 ottobre 2022. Il film diretto da David Yates (già regista di ben sei lungometraggi di Harry Potter e Animali Fantastici) costituisce il terzo capitolo dell’omonima saga, che vede Newt Scamander (Eddie Redmayne) alle prese con una nuova avventura per arrestare l’oscuro mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen). La storia si svolge a Rio de Janeiro, in Brasile: il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente Grindelwald è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico, ma non essendo in grado di fermarlo da solo affida a Newt il compito di guidare un’intrepida squadra in una pericolosa missione. Con una posta in gioco così alta, quanto riuscirà Silente a restare in disparte? Qui potete vedere il trailer ufficiale di Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Altri film da vedere su Infinity+ a settembre 2022

Widows: eredità criminale – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Birdman – o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza) – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 La grande scommessa – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Fight Club – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Non ci resta che piangere – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Emoji – Accendi le emozioni – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 I puffi 2 – 3 settembre 2022

– 3 settembre 2022 The Karate Kid: la leggenda continua – 4 settembre 2022

– 4 settembre 2022 Redemption – Identità nascoste – 5 settembre 2022

– 5 settembre 2022 Il cardellino – 6 settembre 2022

– 6 settembre 2022 Fire Squad: incubo di fuoco – 7 settembre 2022

– 7 settembre 2022 Robin Hood – L’origine della leggenda – 8 settembre 2022

– 8 settembre 2022 Alvin Superstar – 9 settembre 2022

– 9 settembre 2022 Alvin Superstar 2 – 9 settembre 2022

– 9 settembre 2022 Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può – 9 settembre 2022

– 9 settembre 2022 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare – 9 settembre 2022

– 9 settembre 2022 Leatherface – Il massacro ha inizio – 14 settembre 2022

– 14 settembre 2022 Tonno spiaggiato – 14 settembre 2022

– 14 settembre 2022 Lockdown all’italiana – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Zoolander – 17 settembre 2022

– 17 settembre 2022 Zoolander 2 – 18 settembre 2022

– 18 settembre 2022 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills – 20 settembre 2022

– 20 settembre 2022 Beverly Hills Cop 2 – 21 settembre 2022

– 21 settembre 2022 Blair Witch – 21 settembre 2022

– 21 settembre 2022 Beverly Hills Cop 3 – 22 settembre 2022

– 22 settembre 2022 Il principe delle donne – 23 settembre 2022

– 23 settembre 2022 Annabelle 3 – 24 settembre 2022

– 24 settembre 2022 Ghost in the Shell – 24 settembre 2022

– 24 settembre 2022 The Italian Job – 25 settembre 2022

– 25 settembre 2022 L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo – 25 settembre 2022

– 25 settembre 2022 Ancora 48 ore – 26 settembre 2022

– 26 settembre 2022 La prossima vittima – 27 settembre 2022

– 27 settembre 2022 Il collezionista – 27 settembre 2022

– 27 settembre 2022 L’amore è un trucco – 28 settembre 2022

– 28 settembre 2022 Mine – 28 settembre 2022

– 28 settembre 2022 Spia per caso – 29 settembre 2022

– 29 settembre 2022 Lo smoking – 29 settembre 2022

– 29 settembre 2022 Allied: un’ombra nascosta – 30 settembre 2022

– 30 settembre 2022 Assassin’s Creed – 30 settembre 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Young Sheldon – stagioni 3-4

Le novità Infinity+ di settembre 2022 includono la terza e la quarta stagione di Young Sheldon, la serie spin-off prequel basata sull’infanzia di Sheldon Cooper, tra i protagonisti della popolarissima sitcom The Big Bang Theory (conclusasi dopo 12 stagioni). Molti anni prima di trasferirsi in California e studiare alla Caltech, Sheldon è un bambino che vive con la sua famiglia nel Texas orientale. Di gran lunga più intelligente dei suoi coetanei, ma al contempo vulnerabile e un po’ ingenuo, deve trovare il modo di affrontare il mondo che lo circonda insieme ai genitori George e Mary, la sorella gemella Missy, il fratello più grande Georgie e la sua adorata nonnina. Terza e quarta stagione disponibili rispettivamente dal 2 e dal 16 settembre 2022. Qui potete vedere il promo trailer di Young Sheldon.

Riverdale – stagioni 4-5

Altre due stagioni in arrivo questo mese sulla piattaforma di streaming: si tratta della quarta e della quinta di Riverdale (la sesta è tuttora inedita in Italia), popolare serie TV basata sui personaggi degli Archie Comics. La serie è ambientata nell’omonima cittadina, ubicata sulla costa Est degli Stati Uniti, e vede protagonisti gli studenti di un liceo che, nella prima stagione, iniziano l’anno portando sulle spalle quanto accaduto durante l’estate: la tragica morte di Jason Blossom, un loro compagno di studi apparentemente annegato. Le indagini coinvolgono piano piano tutti i protagonisti e le loro famiglie, lasciando intravedere alcuni segreti celati nelle vite di ognuno di loro e di una città che, nonostante l’apparente tranquillità, nasconde nell’ombra pericoli e oscure verità. Nella quarta e nella quinta stagione, disponibili rispettivamente dal 13 e dal 27 settembre 2022, nuovi misteri attendono i ragazzi. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Riverdale.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a settembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Disney+: la nostra selezione