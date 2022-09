Quali sono le novità da vedere a settembre 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a settembre 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road

Apriamo le principali novità di NOW e Sky On Demand di settembre 2022 con L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, film action con Liam Neeson e Laurence Fishburne. A causa del metano nel sottosuolo e di una piccola scintilla, una miniera di diamanti nelle regioni settentrionali del Canada esplode e intrappola 26 persone. Mike McCann, autista di camion ed esperto nella guida sul ghiaccio, si ritrova a condurre una pericolosa missione di salvataggio su un lago ghiacciato, con l’intento di portare le attrezzature necessarie prima che l’ossigeno vada a esaurirsi. Nella squadra, composta da tre camion, suo fratello minore Gurty, il veterano dei camion Jim Goldenrod e un’ex dipendente di quest’ultimo, Tantoo. Restano solo 36 ore di tempo per riuscire nell’impresa, ma il ghiaccio non sarà l’unico nemico. Disponibile dal 5 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de L’uomo dei ghiacci – The Ice Road.

Finale a sorpresa – Official Competition

Disponibile da questo mese su Sky la nuova commedia diretta da Mariano Cohn e Gaston Duprat, con Penelope Cruz e Antonio Banderas: Finale a sorpresa – Official Competition. Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane. L’ambiziosa impresa richiede i migliori talenti, e Lola scrittura due stelle: Felix Rivero, divo sciupafemmine di Hollywood, e Ivan Torres, capofila del cinema e del teatro impegnato. Due attori agli antipodi, costretti ad affrontare delle prove esilaranti che li metteranno a dura prova. Ce la faranno a mettere da parte la loro rivalità per dare vita a un capolavoro? Potete scoprirlo dal 7 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Finale a sorpresa – Official Competition.

Rosanero (original)

In arrivo la nuova commedia Sky Original Rosanero, che racconta la storia di Totò (Salvatore Esposito) e di Rosetta (Fabiana Martucci): il primo è un uomo di 40 anni, emergente boss della criminalità organizzata partenopea, la seconda una bimba di 10 anni che frequenza la quinta elementare. Una mattina Totò resta ferito da un proiettile proprio nello stesso momento in cui la bambina cade dall’altalena, battendo la testa a terra. Entrambi vengono portati in ospedale e operati, ma al risveglio si ritrovano scambiati di corpo. Disponibile dal 9 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rosanero.

Matrix Resurrections

Una delle principali novità NOW e Sky On Demand di settembre 2022 è Matrix Resurrections, l’ultimo capitolo della popolare saga di Matrix. Thomas Anderson, cioè Neo (Keanu Reeves), è di nuovo nel mondo reale, ma è tormentato da sogni e visioni a cui non riesce a dare un senso e che racconta al suo analista (Neil Patrick Harris). Sembra non ricordare molto di quanto accadutogli in passato, tanto da non riconoscere Trinity (Carrie-Anne Moss), però pare accorgersi di come le persone siano vittime della tecnologia. Grazie a una pillola blu, che assume ogni giorno, non riesce a capire che si trova in una falsa realtà, ma un incontro e la sospensione dell’assunzione della pillola inizieranno a riportare Neo alla consapevolezza: sarà pronto a spingersi ancora più in profondità nella tanta del Bianconiglio? Disponibile dal 12 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Matrix Resurrections.

Marry Me – Sposami

Tra i film da vedere questo mese c’è Marry Me – Sposami, commedia sentimentale con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Segue la storia di Kat Valdez, famosa cantante che sta per sposarsi con il fidanzato rockstar Bastian al Madison Square Garden, dove una grande folla non vede l’ora di assistere alla celebrazione. Poco prima della cerimonia, la donna scopre del tradimento del futuro marito e per ripicca decide di sposarsi con un uomo a caso tra il pubblico: la scelta ricade su Charlie Gilbert, divorziato e timido insegnante di matematica che si trova lì per accompagnare la figlia Lou. Riusciranno i due a superare la diversità dei loro mondi e ad aprirsi l’uno nei confronti dell’altra? Disponibile dal 19 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Marry Me – Sposami.

Jackass Forever

Da non perdere per i fan di Johnny Knoxville e del resto del suo sconclusionato team c’è Jackass Forever, quarto capitolo dell’omonimo franchising nato dalla serie televisiva creata da Johnny Knoxville, Spike Jonze e Jeff Tremaine. A oltre dieci anni di distanza dall’ultimo film, i ragazzi tornano sullo schermo per un’altra serie di scherzi comici ed esilaranti, tanto assurdi quanto pericolosi. Disponibile dal 19 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jackass Forever.

Petra – stagione 2 (Serpenti nel Paradiso e Un bastimento carico di riso)

Le novità NOW e Sky On Demand di settembre 2022 includono anche i primi due episodi (su quattro) della seconda stagione di Petra, che vedono il ritorno di Paola Cortellesi e di Andrea Pennacchi nei panni dell’ispettore Petra Delicato e del suo vice Antonio Monte. Il primo film, Serpenti nel Paradiso, vede Petra e Antonio indagare sulla morte di un uomo, ucciso all’interno del lussuoso comprensorio dove viveva con la famiglia. I due scopriranno che dietro la facciata apparentemente perfetta di un gruppo di amici si nascondono pericolose gelosie. Stavolta Petra si ritroverà coinvolta a livello personale e per risolvere il caso dovrà stare molto attenta a non cadere in una trappola. Nel secondo film, Un bastimento carico di riso, le indagini riguardano il brutale omicidio di un barbone, che porta i due protagonisti a immergersi nel mondo dei senza fissa dimora. Con l’aiuto di una psichiatra che le somiglia più di quanto immagina, Petra dovrà venire a capo di un caso più complesso del previsto. Disponibili dal 21 e dal 28 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Petra.

Morbius

Chiudiamo le principali novità da non perdere tra i film con Morbius, che narra la storia dell’antieroe Marvel Comics creato da Roy Thomas. Il Dr. Michael Morbius (Jared Leto) è un biochimico affetto da una rarissima malattia ematologica, che nel tentativo di creare una cura per il suo disturbo si infetta con una forma di vampirismo, assumendo l’aspetto e le abilità soprannaturali che contraddistinguono queste oscure creature. Il dottor Morbius, all’inizio incerto se lasciarsi morire o nutrirsi di sangue umano, si ritrova a dover imparare a controllare l’assetato mostro che si nasconde dentro di lui. Disponibile dal 26 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Morbius.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2022

Monday – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 La scelta di Anne – L’evenement – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Il bunker – 4 settembre 2022

– 4 settembre 2022 Ainbo – Spirito dell’Amazzonia – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Vetro – 11 settembre 2022

– 11 settembre 2022 Leonora addio – 13 settembre 2022

– 13 settembre 2022 Illusioni perdute – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Sulle nuvole – 16 settembre 2022

– 16 settembre 2022 Winter Lake – Il segreto del lago – 18 settembre 2022

– 18 settembre 2022 Alta moda – 20 settembre 2022

– 20 settembre 2022 Il discorso perfetto – 24 settembre 2022

– 24 settembre 2022 Settembre – 25 settembre 2022

– 25 settembre 2022 L’ombra del giorno – 27 settembre 2022

– 27 settembre 2022 Swing – Cuore da campioni – 30 settembre 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate ai film Sci-Fi (dal 5 al 16 settembre), a Paola Cortellesi (dal 17 al 23 settembre) e ai western (dal 24 al 30 settembre).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Undeclared War

Con Peacock arriva The Undeclared War, nuova serie TV cyber thriller scritta e diretta dal pluripremiato Peter Kosminsky con un cast che comprende Mark Rylance e Simon Pegg. Ambientata nel 2024, alla vigilia delle elezioni in Gran Bretagna, segue un team di analisti che si occupa di sicurezza informatica e spionaggio, che lavora segretamente per scongiurare un attacco informatico. Proprio a causa di quest’ultimo, Saara Parvan scopre qualcosa che riconduce alla Russia e probabilmente all’FSB. Ciò porta a una continua escalation: viene dichiarato lo stato d’emergenza e tutto sembra sull’orlo del precipizio. C’è il timore concreto che possa finire tutto con una catastrofica perdita di vite umane. Disponibile dal 2 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Undeclared War.

Harry Palmer – Il caso Ipcress

Restiamo sulle serie britanniche con Harry Palmer – Il caso Ipcress, nuovo spy thriller con Joe Cole, Tom Hollander e Lucy Boynton ambientato nella Berlino della Guerra Fredda e tratto dal bestseller La pratica Ipcress di Dan Deighton. Anni ’60: il sergente britannico Harry Palmer ha alcune attività collaterali che lo mettono nei guai con la legge e rischiano di farlo finire in prigione. Un agente dei servizi segreti gli offre un modo per evitare il carcere: diventare una spia. L’uomo si imbarca nella sua prima missione sotto copertura spaziando da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, tra rapimenti di scienziati nucleari, lavaggi del cervello, tradimenti, colpi di scena e non solo. Disponibile dal 7 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Harry Palmer – Il caso Ipcress.

The Equalizer (stagione 2)

Le novità NOW e Sky On Demand da vedere a settembre 2022 comprendono la seconda stagione di The Equalizer, serie TV che porta sul “piccolo” schermo il personaggio che abbiamo conosciuto nei film e interpretato da Denzel Washington. Nella serie remake, il personaggio di McCall è interpretato da Queen Latifah, nei panni di una donna enigmatica con un passato misterioso che prova ad aiutare il prossimo sfruttando le proprie capacità e al contempo a crescere una figlia adolescente. Per pochi fidati lei è il Giustiziere, un angelo custode e difensore degli oppressi impegnato alla ricerca di redenzione. La seconda stagione è composta da 18 episodi (la prima si ferma a 10). Disponibile dall’11 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Equalizer.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

L’ispettore Dalgliesh – 16 settembre 2022

– 16 settembre 2022 The Pursuit of Love – Rincorrendo l’amore (miniserie original) – 18 settembre 2022

(miniserie original) – 18 settembre 2022 I May Destroy You (miniserie) – 20 settembre 2022

(miniserie) – 20 settembre 2022 This England (miniserie) – 23 settembre 2022

(miniserie) – 23 settembre 2022 Transplant (stagione 2) – 27 settembre 2022

(stagione 2) – 27 settembre 2022 Munich Games (miniserie) – 30 settembre 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione