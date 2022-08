Cosa vedere tra le novità Disney+ di settembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di due anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese di fine estate accoglierà tante novità (soprattutto considerando che include l’atteso Disney+ Day). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a settembre 2022, mese nel quale cade il Disney+ Day, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a settembre 2022

Film in uscita su Disney Plus

Pinocchio

Le novità Disney+ di settembre 2022 sono parecchie e anche importanti, visto che l’8 del mese cade il Disney+ Day, l’evento annuale proposto per festeggiare la piattaforma insieme agli utenti. Tra i film in arrivo c’è Pinocchio, remake in live-action dell’omonimo classico del 1940 tratto dal celebre romanzo di Collodi. Pinocchio, il burattino di legno può famoso della storia, è deciso a diventare un bambino in carne e ossa. A interpretare i panni di Geppetto, l’anziano e povero falegname, è Tom Hanks, mentre Luke Evans è il Cocchiere, altrimenti noto come l’Omino di burro (il “traghettatore” del Paese dei Balocchi). La voce originale de Il Grillo Parlante, coscienza di Pinocchio, è di Joseph Gordon-Levitt. Il film è disponibile dall’8 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pinocchio (2022).

Thor: Love and Thunder

Una delle novità più attese di settembre 2022 per quanto riguarda Disney+ (e a livello generale) è senza dubbio Thor: Love and Thunder, il più recente film che vede protagonista il dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth. Diretto da Taika Waititi, segue Thor alla ricerca della pace interiore in un viaggio diverso da quelli affrontati fino a questo momento. Il suo riposo viene interrotto da un killer conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che ha intenzione di uccidere tutti gli dei fino ad arrivare alla loro estinzione. Per combatterlo, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman): il gruppo intraprende una sconvolgente avventura per scoprire cosa ci sia dietro alla vendetta di Gorr e per fermarlo prima che sia troppo tardi. Disponibile dall’8 settembre 2022, a distanza di un paio di mesi dall’uscita nei cinema. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Thor: Love and Thunder.

Hocus Pocus 2 (original)

Un’altra attesissima novità Disney+ è Hocus Pocus 2, sequel del celebre film cult del 1993. Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo. Tre ragazze riportano accidentalmente nell’odierna Salem le tre sorelle Sanderson, Sarah (Sarah Jessica Parker), Winifred (Bette Midler) e Mary (Kathy Najimy). Toccherà alle tre studentesse locali trovare un modo per impedire alle tre pericolose streghe, affamate di vendetta e di bambini, di creare il caos a Salem e di distruggere il mondo prima dell’alba della vigilia di Ognissanti. Disponibile in streaming dall’8 settembre 2022. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Hocus Pocus 2.

Altri film da vedere su Disney+ a settembre 2022

Welcome to the Club (nuovo corto de I Simpson) – 8 settembre 2022

Serie TV da vedere su Disney+

Cars on the Road (original)

Tra le tante novità del Disney+ Day dell’8 settembre c’è anche Cars on the Road, una nuova serie animata ambientata nei colorati mondi Disney e Pixar dell’amato franchise Cars. Segue Saetta McQueen (con la voce di Owen Wilson in lingua originale) e il suo migliore amico Cricchetto mentre si dirigono verso Est da Radiator Springs in un viaggio per incontrare la misteriosa sorella del simpatico carro attrezzi. Ogni giorno una nuova mini-avventura nei nove episodi che compongono (per ora) la serie. Disponibile in streaming dall’8 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cars on the Road.

Mike (Star original)

Arriva questo mese Mike, miniserie TV che racconta senza filtri la vita del noto pugile Mike Tyson. Partito dal basso e cresciuto in periferia tra criminalità e miseria, l’uomo riesce a raggiungere il successo e la fama grazie a incredibili prestazioni sportive. Una vita tra clamore e momenti bui, tra il razzismo e gli stereotipi e la promessa del sogno americano: le gesta di uno dei più importanti pesi massimi del mondo in otto episodi, tra vita privata e carriera. Nel cast Trevante Rhodes, nei panni del protagonista, e Russell Hornsby (che interpreta Don King). La serie è disponibile in streaming dall’8 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mike.

Obi-Wan Kenobi: Il ritorno di uno jedi (original)

Torniamo nel mondo di Star Wars con Obi-Wan: Il ritorno di uno jedi, docu-serie che ci porta dietro le quinte della popolare serie Obi-Wan Kenobi. I fan possono vedere come Ewan McGregor si sia di nuovo calato nei panni del celebre jedi dopo 17 anni, affiancato da Hayden Christensen (tornato a interpretare Darth Vader). Immagini mai viste che mostrano il processo di creazione della serie attraverso interviste ai protagonisti e ai creatori, con tanto di visite al laboratorio di creature, al reparto oggetti di scena e altro ancora. Disponibile in streaming dall’8 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Obi-Wan Kenobi: Il ritorno di uno jedi.

Wedding Season (original)

Sempre durante il Disney+ Day debutta la serie originale Wedding Season, una commedia romantica d’azione con protagonisti Rosa Salazar e Gavin Drea. Tra Regno Unito e Stati Uniti, racconta la storia di Katie e Stefa, che si innamorano durante un matrimonio e iniziano una relazione nonostante la ragazza abbia già un fidanzato. Due mesi dopo, al matrimonio di Katie, il suo nuovo marito e tutta la sua famiglia vengono assassinati. La polizia sospetta di Stefan, Stefan pensa che sia stata Katie, ma nessuno sa con certezza quale sia la verità. Un viaggio ricco di azione attraverso Regno Unito e Stati Uniti che segue Katie e Stefan mentre si danno alla fuga e cercano di dimostrare la loro innocenza. Disponibile dall’8 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wedding Season.

Andor (original)

Le principali novità Disney+ di settembre 2022 includono Andor, serie originale che vede protagonista il pilota Cassian Andor. Ambientata cinque anni prima delle vicende narrate nel film Rogue One, esplora una nuova prospettiva della galassia più amata della storia del cinema, concentrandosi sul viaggio di Cassian che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. Racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. L’uomo intraprenderà un cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle in un’epoca ricca di pericoli, inganni e intrighi. Disponibile dal 21 settembre 2022 (primi tre episodi), con un “ritardo” di quasi un mese rispetto a quanto preventivato (31 agosto). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Andor.

The Old Man (original)

Chiudiamo con The Old Man, serie TV originale basata sull’0monimo romanzo bestseller di Thomas Perry e incentrata sul personaggio di Dan Chase (Jeff Bridges), un uomo che vive nell’ombra da quando è scappato dalla CIA anni fa. Quando un sicario prova a ucciderlo, l’uomo riesce a cavarsela, ma capisce che è necessario riconciliarsi con il suo passato per mettere al sicuro il suo futuro. Nascosto in Messico, dove ha preso una stanza in affitto da Zoe McDonald (Amy Brenneman), deve difendersi dai tentativi di neutralizzarlo da parte del vicedirettore del controspionaggio dell’FBI Harold Harper (John Lithgow), interessato a seppellire un segreto vecchio di 30 anni. Ce la farà Chase a resistere con l’aiuto di Zoe? Potete scoprirlo dal 28 settembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Old Man.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Pistol (Star original) – 8 settembre 2022

(Star original) – 8 settembre 2022 Avventure estreme con Bertie Gregory (National Geographic) – 8 settembre 2022

(National Geographic) – 8 settembre 2022 Growing-up – 8 settembre 2022

– 8 settembre 2022 Super/Natural (National Geographic) – 21 settembre 2022

(National Geographic) – 21 settembre 2022 The Kardashians ( stagione 2 ) – 22 settembre 2022

( ) – 22 settembre 2022 American Dad ( stagione 17 ) – 28 settembre 2022

( ) – 28 settembre 2022 America the Beautiful (National Geographic) – 28 settembre 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a settembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

