Nel bel mezzo dei preparativi per l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14 e per il lancio ufficiale di iOS 16, giunto da pochi giorni alla beta 8 per gli sviluppatori (e alla beta 6 pubblica), Apple ha trovato il tempo di occuparsi del vecchio iOS 12, rilasciando il nuovo aggiornamento iOS 12.5.6 per tutti i dispositivi che hanno terminato il loro supporto con la versione del sistema operativo presentata nel lontano 2018.

Scopriamo i dettagli di questo nuovo (e inaspettato) aggiornamento che, manco a dirlo, è molto importante perché va a correggere una vulnerabilità presente sui modelli che lo stanno ricevendo.

iOS 12.5.6 arriva per correggere una vulnerabilità già nota

Come anticipato in apertura, Apple ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il sistema operativo iOS 12, presentato nel 2018, quando ancora i sistemi operativi per iPhone e iPad erano una cosa sola.

Il nuovo aggiornamento, iOS 12.5.6, risolve una grave vulnerabilità (CVE-2022-32893) che ha colpitoWebKit (il motore che alimenta Safari e tutti i browser di terze parti presenti in iOS) ed è stata attivamente sfruttata da alcuni malintenzionati.

Si tratta di una delle due vulnerabilità risolte con gli aggiornamenti (iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 e macOS 12.5.1 Monterey) rilasciati da Apple un paio di settimane fa per proteggere tutti i dispositivi ma soprattutto gli iPhone e iPad che non riceveranno il nuovo iOS 16 ma si fermeranno all’ultima versione disponibile di iOS 15, ovvero gli iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Sebbene l’altra vulnerabilità (CVE-2022-32894) che è stata risolta con l’aggiornamento più recente di iOS 15 non affliggesse i dispositivi che eseguono iOS 12, è comunque molto importante che gli utenti in possesso di un vecchio iPhone o iPad non supportati dalle più recenti versioni del sistema operativo procedano con l’aggiornamento.

Su quali iPhone/iPad arriva l’aggiornamento e come aggiornarli

Il nuovo aggiornamento ad iOS 12.5.6 è disponibile tramite OTA (Over-the-Air): per verificarne la disponibilità e installarlo, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e procedere con l’installazione sul proprio iPhone o iPad interessato.

A tal proposito, ecco la lista di modelli che stanno ricevendo il nuovo aggiornamento ad iOS 12.5.6 che consigliamo caldamente di installare:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod Touch 6

iPad Air (1° generazione)

iPad mini 2

iPad mini 3

