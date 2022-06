Apple ha appena annunciato iOS 16 e macOS 13 (noto anche come macOS Ventura), le nuove evoluzioni dei suoi sistemi operativo per iPhone e dispositivi Mac. Il debutto delle nuove versioni di iOS e macOS porterà tante funzionalità che andranno ad offrire strumenti sempre più completi e ottimizzati agli utenti per sfruttare al massimo i propri dispositivi. Apple, però, non dimentica la sicurezza e si prepara a registrare un’importantissima novità per massimizzare la rapidità degli update legati a criticità di sicurezza. Con i nuovi iOS 16 e macOS Ventura, infatti, Apple introdurrà la nuova funzionalità Rapid Security Response. Si tratta di un sistema che consentirà di rilasciare aggiornamenti di sicurezza più frequenti, in modo indipendente dal rilascio dei major update del firmware. Ecco i dettagli:

Con Rapid Security Response gli aggiornamenti di sicurezza di iOS e macOS diventeranno più rapidi

La nuova funzionalità Rapid Security Response è citata nelle pagine ufficiali dedicate ad iOS 16 e macOS 13 tra le novità che in arrivo con le nuove versioni dei due OS. Per quanto riguarda iOS, questa nuova funzione consente il download e l’installazione di aggiornamenti di sicurezza in modo automatico. Apple introdurrà l’opzione Install System and Data Files all’interno della sezione Aggiornamenti automatici delle Impostazioni di iOS. Tale opzione sarà attiva di default e consentirà al sistema di avviare il download automatico e la successiva installazione di patch di sicurezza.

Gli utenti potranno disattivare questa funzione manualmente. In questo modo, il download delle patch non sarà più automatizzato. L’opzione permetterà di mantenere sempre aggiornato lo smartphone (almeno lato sicurezza) con l’installazione di patch slegate alle nuove versioni del sistema operativo. Da notare che Rapid Security Response dovrebbe essere implementata anche tra le funzionalità di iPadOS che, esattamente come iOS, potrà contare su aggiornamenti più frequenti di sicurezza.

Anche macOS potrà contare su di una funzionalità simile. L’implementazione di Rapid Security Response per macOS Ventura è ancora da definire nel dettaglio (sarà necessario, probabilmente, attendere la prossima beta per saperne di più). Apple, in ogni caso, ha anticipato che la funzione consentirà al sistema di scaricare e applicare patch di sicurezza in modo automatico. L’applicazione di queste patch, inoltre, non comporterà l’avvio del sistema operativo e sarà indipendente dai normali aggiornamenti che introducono nuove funzionalità in macOS.

Rapid Security Response sarà incluso già nelle nuove beta pubbliche di iOS 16 e macOS 13 Ventura in arrivo nel corso del mese di luglio (attualmente, le prime beta sono disponibili per i membri dell’Apple Developer Program). Come da tradizione, invece, il rilascio dell’aggiornamento in versione stabile è fissato per il prossimo autunno. Maggiori dettagli sulle nuove funzioni di sicurezza che Apple ha realizzato per i suoi sistemi operativi arriveranno nel corso delle prossime settimane.

