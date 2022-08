Il mese di settembre 2022 è ormai alle porte e per gli appassionati di tecnologia — amanti o meno della mela morsicata — questo vuol dire che si avvicina uno degli eventi più rilevanti dell’anno per il settore, quello di Apple per il lancio dei nuovi iPhone 14, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbero integrare funzioni di connettività satellitare. La stessa novità potrebbe trovare posto anche in un inedito smartwatch rugged, identificato come Apple Watch Pro.

Intendiamoci, non è la prima volta che salta fuori una voce di questo tipo, anzi nei mesi addietro se ne era parlato già più di una volta, tuttavia questa volta la conferma — quantomeno sulla possibilità della cosa — arriva da una fonte autorevole: Mark Gurman di Bloomberg. In maniera non dissimile da come avevamo fatto anche noi con tre giorni di anticipo, Gurman ha provato a dare una sua lettura dell’invito scelto da Apple per promuovere l’evento “Far Out” programmato per il prossimo 7 settembre.

Apple: connettività satellitare già su iPhone 14?

Il discorso non può che partire dagli iPhone, che con la serie 14 saranno i grandi protagonisti dell’evento in arrivo tra poco più di una settimana. Secondo la penna di Bloomberg, gli iPhone 14 potrebbero disporre delle chiacchierate funzioni di connettività satellitare e questa novità sarebbe una chiave di lettura dell’invito per “Far Out” (“molto lontano”).

La nuova funzione avrebbe dei risvolti pratici non esattamente trascurabili: grazie alla connettività satellitare, i possessori degli iPhone 14 potrebbero — ad esempio — effettuare segnalazioni per eventuali situazioni di emergenza anche in assenza di connettività cellulare, inviando dei messaggi di SOS (noti internamente come “Messaggi di emergenza via satellite”) ai servizi di soccorso.

Naturalmente, l’implementazione di una funzione di questo tipo da parte di un produttore influente come Apple costringerebbe anche gli operatori telefonici ad offrire alla clientela dei servizi compatibili. Allo stato attuale, sappiamo già che, insieme con Starlink di SpaceX, lo statunitense T-Mobile fornirà connettività satellitare per dispositivi mobili a partire dal 2023. In Italia non si può non ricordare l’esempio di TIM, che ha in listino un’offerta di rete fissa satellitare ma non propone ancora soluzioni per gli utenti di dispositivi mobili.

Non solo iPhone: Apple Watch Pro

Secondo l’interpretazione del giornalista di Bloomberg, quello degli iPhone 14 non dovrebbe essere un caso isolato, anzi Apple avrebbe già in programma di portare i servizi di connettività satellitare anche sul nuovo smartwatch rugged Apple Watch Pro.

Di questo modello inedito si è parlato a più riprese nelle ultime settimane, facendo riferimento ad un dispositivo che potrebbe essere diverso nel design ed estremo sotto vari punti di vista, prezzo compreso. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile debutto già in occasione dell’evento Far Out del 7 settembre e darebbero ulteriore credito alla chiave di lettura proposta.

Come riferito nella newsletter Power On curata da Gurman, infatti, il produttore californiano avrebbe preso in esame l’idea di dotare anche i propri smartwatch di funzioni satellitari, individuando proprio nel rugged Apple Watch Pro il candidato ideale.

L’aggiunta di una novità di questo tipo sarebbe estremamente rilevante e vedrebbe gli smartphone e gli smartwatch di Apple fare concorrenza a dispositivi dedicati come i Garmin inReach (anche se resta da capire se effettivamente le antenne interne di tali device reggeranno il confronto). Ma il piano di Apple non si limiterebbe alle sole comunicazioni di emergenza: la connettività satellitare permetterebbe altresì agli utenti di avere un accesso a internet globale e di effettuare normali telefonate sfruttando tale tipo di connessione. Secondo Gurman, la combinazione della velocità del 5G con i servizi satellitari potrebbe fare degli iPhone i più potenti e completi dispositivi di comunicazione al mondo.

