Dopo Fenix 7 ed epix 2, Garmin presenta un prodotto più di nicchia, dedicato sia agli appassionati di montagna che praticano trekking, sia a chi pratica sport più estremi come alpinismo o scialpinismo. Si tratta di Garmin inReach Mini 2, un comunicatore satellitare che attrae entrambe queste categorie d’utenza perché ben si confà a chi cerca un dispositivo che sappia garantire elevati livelli di sicurezza.

Di base, permette di inviare messaggi di SOS satellitari geolocalizzati, oltre ai consueti SMS ed e-mail, rendendosi così prezioso nei momenti in cui la copertura telefonica è assente. Scopriamone di più.

Caratteristiche e funzioni di Garmin inReach Mini 2

Come anticipato, parliamo di un dispositivo pensato per l’utilizzo outdoor più spinto, che va oltre le funzioni di smartwatch, ciclocomputer o classici GPS per via della compatibilità con la rete satellitare, utile a garantire pressoché in ogni circostanza la possibilità di comunicare.

La rete satellitare Iridium è alla base di Garmin inReach Mini 2, come fondamentale è la possibilità di attivare un messaggio di SOS interattivo indirizzato a Garmin IERCC (centro di coordinamento internazionale di emergenze, che è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7), in caso d’emergenza.

14 giorni di autonomia nella modalità di rilevamento posizione ogni 10 minuti, se aggiunta alla possibilità di prolungare la durata della batteria fino a 30 giorni impostando la frequenza di campionamento ogni 30 minuti, è quanto basta per vivere con maggior tranquillità avventure in montagna, o magari in barca.

La funzione TrackBack, che si avvale della traccia elettronica creata dal campionamento degli spostamenti di Garmin inReach Mini 2 è un’altra funzionalità preziosa in determinati scenari, quando ad esempio si mira a tornare all’inizio del percorso effettuato.

Per il resto, vale la pena menzionare la presenza della bussola elettronica, di una rete satellitare GPS che si appoggia a GALILEO, QZSS e BeiDou, di avvisi meteo, di funzionalità che permettono di condividere la posizione, di associarlo a più di 80 dispositivi Garmin (inclusi smartwatch, navigatori e sistemi aeronautici) e di connetterlo all’app Garmin Explore Mobile, per gestire punti, tracce e percorsi dallo smartphone.

Prezzi e disponibilità di Garmin inReach Mini 2

Garmin inReach Mini 2 è disponibile in Italia già da oggi, a un prezzo di listino pari a 399,99 euro, acquistabile sul sito web Garmin o nei rivenditori terzi, in nero o in arancione.

