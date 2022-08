Ve ne abbiamo dato conferma giusto ieri, il 7 settembre prossimo venturo è il giorno stabilito da Apple per presentare al mondo i nuovi iPhone 14 e le altre novità che l’azienda ha in cantiere.

Come di consueto Apple è stata particolarmente parca a livello di informazioni, non è stata rilasciata alcuna informazione sull’evento se non la locandina che potete vedere in copertina; bé anche questa volta c’è chi si sforza di intravedere dettagli e informazioni nascoste ovunque, diamo un’occhiata insieme.

Apple potrebbe aver nascosto degli indizi nella locandina dell’evento Far Out

Sono molti coloro che attendono con ansia il 7 settembre, per poter posare lo sguardo sui nuovi iPhone 14 e su qualsiasi altra cosa il colosso di Cupertino abbia intenzione di presentare, tuttavia c’è anche chi, non accontentandosi delle innumerevoli indiscrezioni apparse in rete negli ultimi mesi, cerca indizi nella locandina dell’evento.

Connettività satellitare

Considerando il tema scelto per l’invito all’evento, lo spazio, una delle prime cose che viene in mente è la più volte vociferata connettività satellitare; si parla di questa funzione dai tempi degli iPhone 13, sui quali però non fu implementata. Che sia arrivato il momento?

È cosa ormai nota che Apple stia lavorando su funzionalità satellitari per i propri smartphone e gli iPhone 14 potrebbero essere i primi a beneficiarne; iOS 16 ha introdotto una nuova icona SOS nella barra di stato che viene visualizzata quando il telefono perde la connettività cellulare.

Secondo le indiscrezioni trapelate, tale funzione dovrebbe consentire ai possessori di un iPhone compatibile di connettersi ad un satellite quando sono senza segnale telefonico, in modo da poter chiamare i soccorsi in caso di emergenza; anche l’applicazione Messaggi dovrebbe poterne beneficiare.

Astrofotografia

Vecchie voci volevano Apple al lavoro su una modalità di astrofotografia per i propri iPhone, funzionalità già presente su alcuni smartphone dotati di Android. Questa funzione permetterebbe al dispositivo di rilevare la luna e le stelle e di aumentare di conseguenza i tempi di esposizione per scattare una foto, applicando anche delle migliorie lato software allo scatto.

Sappiamo inoltre che, almeno i modelli Pro, dovrebbero essere dotati di un nuovo sensore fotografico principale da 48 MP, dunque è ragionevole presumere che possano essere dotati anche di questa nuova funzionalità.

Always on display

Ok questa supposizione è forse un po’ forzata rispetto alle altre ma, come si vocifera da un po’, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero essere i primi iPhone a poter vantare l’Always on display. L’artwork dell’invito, qualora ve lo steste chiedendo, con lo sfondo molto scuro e il logo della mela in risalto potrebbe vagamente ricordare proprio un display con always on attivo.

Come seguire l’evento Apple

Insomma il fatidico giorno si avvicina e molti di voi avranno sicuramente intenzione di seguire l’evento live, sia che siate fan della mela, sia che siate puristi Android (lo sappiamo che non vedete l’ora di sfoggiare la frase suprema “su Android c’era già” ad ogni novità introdotta).

L’appuntamento è per il 7 settembre alle ore 19 e avete due differenti modi di seguire l’evento, potete affidarvi alla live ufficiale che verrà trasmessa da Apple (come fanno i comuni mortali) oppure, scelta molto più smart ed avveduta, potete seguirla insieme a noi scegliendo fra il nostro canale ufficiale YouTube oppure Twitch.

