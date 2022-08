Da settimane si susseguono in Rete delle indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in programma il lancio di un Apple Watch Pro, device che potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta dell’evento del 7 settembre, nel corso del quale sarà presentata la serie iPhone 14.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Apple Watch Pro dovrebbe essere un modello rugged con un display più grande rispetto alla versione “normale” e un design premium: in sostanza, si tratterebbe di un dispositivo dedicato sia agli atleti di sport estremi (o a chiunque potrebbe volere acquistare un orologio sportivo Garmin di fascia alta per allenamenti intensi) sia a chi desideri un modello di Apple Watch più avanzato.

Nuove conferme per Apple Watch Pro

Dal continente asiatico sono arrivate nuove indiscrezioni su questo smartwatch, che pare debba essere annunciato a breve.

Le nuove voci sembrano confermare che per tale device il colosso di Cupertino abbia deciso di puntare su un display piatto e su una sola dimensione della cassa (47 mm).

Il display di questo smartwatch dovrebbe avere una diagonale da 1,99 pollici e ciò lo renderebbe decisamente più grande rispetto allo schermo da 1,77 pollici di Apple Watch 7.

Resta da capire se verranno confermate anche le voci secondo cui si tratterà di uno smartwatch molto costoso (Mark Gurman di Bloomberg ha ipotizzato un prezzo di lancio di almeno 900 dollari).

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale di Apple Watch Pro, secondo le indiscrezioni questo device potrebbe essere la tanto iconica “one more thing“ dell’evento del 7 settembre anche se fino a questo momento il colosso di Cupertino è stato molto bravo a non fare trapelare nulla.

A distanza di poco più di una settimana dal possibile annuncio di Apple Watch Pro, infatti, le uniche informazioni su tale device sono basate soltanto su indiscrezioni, peraltro con tante lacune.

Non ci resta altro da fare che avere ancora un po’ di pazienza per scoprire cosa Apple abbia in serbo per noi.

AGGIORNAMENTO : nelle scorse ore dalla Cina sono arrivate nuove indiscrezioni secondo cui Apple Watch Pro, a causa del suo design più squadrato, non sarà compatibile con i vecchi cinturini di Apple Watch.

Se il colosso di Cupertino ha lentamente aumentato le dimensioni dell’Apple Watch nel corso degli anni, ha tuttavia mantenuto la compatibilità con i vecchi cinturini, permettendo così agli utenti di cambiare modello e continuare a usare i loro cinturini senza essere costretti ad acquistarne di nuovi.

Ebbene, con Apple Watch Pro ciò cambierà.