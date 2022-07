Nel corso del 2022 Apple dovrebbe lanciare 3 nuovi modelli della serie Apple Watch e quello rugged potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Apple Watch Pro.

Almeno ciò è quanto emerge dalle anticipazioni fornite da Mark Gurman di Bloomberg nell’ultima edizione della newsletter Power On, con cui si è soffermato proprio su quest’ultimo modello.

Le possibili caratteristiche principali di Apple Watch Pro

A dire di Gurman, a caratterizzare questa variante Pro saranno un display più grande e più resistente agli urti, un migliore rilevamento di escursioni e nuotate, una durata più elevata della batteria e una scocca più pesante e robusta, realizzata con un materiale metallico di alta qualità (e non in alluminio).

In pratica, si dovrebbe trattare di uno smartwatch progettato per attrarre gli atleti di sport estremi e chiunque potrebbe essere intenzionato ad acquistare un orologio sportivo Garmin di fascia alta per allenamenti intensi.

Ma caratteristiche come il display più grande, la batteria più performante e il design premium renderanno Apple Watch Pro attraente per chiunque desideri semplicemente avere il modello di Apple Watch più avanzato.

Per quanto riguarda il nome, Gurman pensa che il colosso di Cupertino punterà su “Pro” per ampliare il portafoglio di prodotti con modelli “professionali”, come MacBook Pro, iPad Pro, iPhone Pro e AirPods Pro.

Sempre secondo Mark Gurman, Apple Watch Pro dovrebbe poter contare sul chip S8 (ossia quello già usato sulle serie Apple Watch 6 e 7) e su un nuovo sensore per la rilevazione della temperatura corporea.

Per il prezzo, infine, a dire del giornalista il colosso di Cupertino potrebbe partire da 900 dollari o 999 dollari e ciò in virtù del display più grande, dei nuovi sensori e dei materiali premium.

Gurman è anche tornato a parlare della modalità a basso consumo, funzionalità che è ancora in fase di sviluppo e che Apple potrebbe rilasciare in autunno insieme a watchOS 9.