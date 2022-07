Nelle scorse settimane Mark Gurman di Bloomberg ha anticipato che tra i modelli di Apple Watch in arrivo entro la fine di quest’anno vi potrebbe essere anche una variante chiamata Pro.

Si dovrebbe trattare di uno smartwatch progettato per attrarre gli atleti di sport estremi e chiunque potrebbe essere intenzionato ad acquistare un orologio sportivo di fascia alta per allenamenti intensi, il tutto con un display più grande, una batteria più performante e un design premium.

Ancora anticipazioni su Apple Watch Pro

Nelle ultime ore Mark Gurman è tornato a parlare di Apple Watch Pro, precisando che tale dispositivo dovrebbe essere in grado di restare operativo per più giorni senza la necessità di essere ricaricato e ciò grazie ad una funzionalità di cui si parla ormai da tanto tempo: ci riferiamo ad una nuova modalità a basso consumo.

Ed ancora, a dire del giornalista Apple Watch Pro potrà contare anche su una riprogettazione del design (l’ultima importante risale al 2018), con un’evoluzione dell’attuale forma rettangolare.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartwatch di Apple dovremmo trovare un display più grande del 7% rispetto al modello standard e materiali premium (probabilmente la scelta del colosso di Cupertino ricadrà sul titanio) mentre non dovrebbero esserci i lati piatti di cui hanno parlato alcune indiscrezioni nelle scorse settimane.

Sempre secondo Gurman, Apple Watch Pro dovrebbe poter contare su un sensore di temperatura corporea mentre non dovrebbero esservi novità per quanto riguarda gli altri sensori.

Brutte notizie, infine, per chi attende con impazienza i nuovi sensori a cui già da tempo Apple lavora: la tecnologia per il calcolo della pressione sanguigna probabilmente non arriverà prima del 2025 mentre la funzione di rilevazione del glucosio potrebbe non essere pronta fino alla fine di questo decennio.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni su Apple Watch Pro.

* * * Nell’immagine Apple Watch Series 7

