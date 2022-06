A partire da oggi, giovedì 23 giugno 2022, il programma PlayStation Plus si rinnova (anche in Italia) dividendosi in tre piani di abbonamento, Essential, Extra e Premium, permettendo ai videogiocatori di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Dei tre piani di abbonamento, disponibili con rinnovo su base mensile, trimestrale o annuale (in questo caso si risparmia qualcosa), i più “spinti” (Extra e Premium) rappresentano la vera novità, con il piano Premium che unisce il meglio dei mondi PlayStation Plus e PlayStation Now.

PlayStation Plus si fa in tre: ecco i dettagli dei nuovi piani, disponibili anche in Italia

Sony mantiene le promesse fatte in precedenza e a partire da oggi, 23 giugno, rinnova il programma PlayStation Plus anche in Italia, proponendo ai videogiocatori iscritti al programma ben tre tipologie di abbonamento, disponibili su base mensile, trimestrale o annuale:

PlayStation Plus Essential

È l’erede di ciò che è stato finora il piano Plus; consente di scaricare ogni mese due giochi, include la possibilità di giocare online, l’archiviazione nel cloud dei salvataggi e la possibilità di accedere a sconti esclusivi. 8,99€ al mese 24,99€ al trimestre 54,99€ all’anno

PlayStation Plus Extra

Oltre ai vantaggi inclusi con il piano Essential, offre un catalogo di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 da scaricare, compresi titoli di terze parti. 13,99€ al mese 39,99€ al trimestre 99,99€ all’anno

PlayStation Plus Premium

Oltre ai vantaggi inclusi con il piano Extra, guadagna da PlayStation Now l’accesso allo streaming dei giochi PS4 e offre tutta una serie di giochi aggiuntivi, non inclusi nel piano Extra, tra cui tati giochi PlayStation 3 e i grandi classici delle vecchie PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation Portable (PSP). 16,99€ al mese 49,99€ al trimestre 119,99€ all’anno

Oltre ai vantaggi inclusi con il piano Extra, guadagna da PlayStation Now l’accesso allo streaming dei giochi PS4 e offre tutta una serie di giochi aggiuntivi, non inclusi nel piano Extra, tra cui tati giochi PlayStation 3 e i grandi classici delle vecchie PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation Portable (PSP).

Nella seguente galleria potete trovare il riepilogo delle caratteristiche dei tre nuovi piani del programma PlayStation Plus.

Per maggiori informazioni e per scoprire la lista di giochi inclusi nel nuovo programma PlayStation Plus, suddivisi piano per piano, vi rimandiamo al nostro articolo precedente sull’argomento. Per non perdervi le ultime novità, invece, vi rimandiamo alla pagina dedicata al programma sul sito ufficiale di PlayStation.

