Durante l’ultimo meeting aziendale il CEO di Sony International Interactive Jim Ryan ha rivelato alcuni dettagli su come la società sta pianificando il lancio del suo prossimo visore di realtà virtuale.

L’amministratore delegato di Sony ha parlato di una lineup da oltre 20 giochi che saranno disponibili al lancio di Playstation VR2. Al momento non sappiamo quando è previsto il debutto del nuovo sistema di gioco, ma secondo alcune indiscrezioni PS VR2 dovrebbe arrivare sugli scaffali negli ultimi mesi del 2022.

Horizon Call of the Mountains disponibile al lancio di Playstation VR2

Sembra dunque che Sony abbia intenzione di offrire ai giocatori una scelta di giochi più che soddisfacente fin da subito, che include titoli del calibro di Horizon Call of the Mountains sviluppato da Guerrilla Games e Firesprite.

Call of the Mountain è descritto come un gioco originale creato appositamente per PS VR2 che “aprirà le porte ai giocatori per approfondire il mondo di Horizon”.

Per quanto riguarda le produzioni di terze parti iniziano ad arrivare le prime conferme dagli sviluppatori, come il tweet pubblicato ieri da Fast Travel Games. Inoltre, in questi giorni è emerso che Coatsink starebbe sviluppando un titolo a tema Jurassic World.

Secondo Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, il sistema Playstation VR2 verrà lanciato il prossimo anno e utilizzerà schermi AMOLED.

