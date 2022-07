Dopo aver dato un’occhiata, qualche giorno fa, alla prima immagine dal vivo di PlayStation VR2, il dispositivo di realtà virtuale di Sony di prossima generazione, oggi la stessa azienda tramite un post sul blog ufficiale svela alcune interessanti caratteristiche.

Una nuova modalità di visualizzazione trasparente e opzioni di trasmissione per PlayStation VR2

Come ben sappiamo Sony è al lavoro sul futuro visore per la realtà virtuale dedicato a PS5, e dopo aver appreso direttamente dal CEO Jim Ryan della presenza di più di 20 giochi al lancio del dispositivo, oggi sempre grazie all’azienda possiamo dare un primo sguardo ad alcune funzionalità del futuro visore.

Visualizzazione trasparente

Con lo scopo di non intralciare l’esperienza d’uso dell’utilizzatore, Sony ha deciso di dotare VR2 di una modalità di visualizzazione trasparente: senza necessità di rimuovere il visore sarà possibile guardarsi intorno magari per cercare i controller.

Ciò è reso possibile dalle fotocamere frontali integrate nel visore, attraverso il pulsante funzione sul dispositivo o tramite il Centro di controllo sarà possibile passare dalla visualizzazione del contenuto di gioco a quella dell’ambiente circostante.

Sony pensa agli streamer con un’apposita modalità di trasmissione

Per andare incontro a tutti coloro che sono soliti trasmettere le proprie sessioni di gioco sul web, l’azienda ha pensato ad una modalità che permette di evitare l’uso di green screen o schede di acquisizione video.

Utilizzando una videocamera HD PS5 collegata alla consolle, l’utente avrà la possibilità di filmarsi mentre gioca, mostrando i propri movimenti e le proprie reazioni in tutti i contesti di gameplay.

Area di gioco personalizzata

Non tutti hanno a disposizione ampi spazi per utilizzare un visore per la realtà virtuale, non avendo modo di tenere d’occhio l’ambiente circostante ed essendo immersi in un mondo virtuale, è facile perdere la cognizione di dove realmente si è ed eventualmente danneggiare l’ambiente circostante e sé stessi.

VR2 permetterà, grazie alle fotocamere integrate e ai controller, di definire l’area di gioco a piacimento dell’utente che, avvicinandosi ad uno dei confini impostati, riceverà un avviso.

Modalità VR e Modalità Cinematografica

L’azienda rilascia informazioni anche su quello che sarà il formato video dell’esperienza offerta dal visore, in modalità VR il giocatore visualizzerà i contenuti con una visuale a 360 gradi in formato video HDR 2000 x 2040 (per ogni occhio), con una frequenza di aggiornamento che varia dai 90 Hz ai 120 Hz.

PlayStation VR2 sarà inoltre dotato di una modalità Cinema, grazie alla quale l’utente potrà visualizzare l’interfaccia generale, i giochi e i contenuti multimediali su uno schermo cinematografico virtuale; i contenuti quali film e serie TV saranno in formato video HDR 1920 x 1080, con una frequenza di aggiornamento variabile fra 24 Hz, 60 Hz o 120 Hz.

Infine Sony dichiara che gli sviluppatori di contenuti videoludici per PlayStation VR2, avranno a breve la possibilità di accedere ad una nuova versione del software di sistema; per quanto riguarda invece la data di lancio l’azienda si riserva di comunicarla “presto” insieme ad altre informazioni, inclusi i futuri giochi in catalogo.

