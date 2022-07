Gli utenti di Disney+ su Apple TV 4K avranno accolto a braccia aperte il nuovo aggiornamento rilasciato dal servizio di streaming questa settimana, che ha finalmente introdotto il supporto per il Dolby Atmos Spatial Audio, a patto — ovviamente — di utilizzare in abbinamento un dispositivo compatibile con la funzione.

Disney+: Dolby Atmos Spatial Audio su Apple TV 4K

Il primo ad avvistare la novità e a segnalarla prontamente su Reddit è stato un utente. L’aggiornamento dell’app Disney+ in discorso vale per i set-top-box Apple TV 4K sia di prima che di seconda generazione e offre la possibilità di sfruttare l’audio Dolby Atmos per fruire dell’immersivo Spatial Audio di Apple.

Come è facile intuire, al fine di sfruttare la nuova funzionalità, è necessario essere possessori di un dispositivo audio compatibile, vale a dire il primo speaker Apple HomePod, oppure le cuffie Apple AirPods di terza generazione, Apple AirPods Pro e Apple AirPods Max.

Per i possessori di Apple TV 4K utenti di Disney+ si tratta di un’ottima aggiunta dopo Netflix, oltre che di un salto di qualità importante in termini di esperienza utente. D’altra parte piattaforme come Android TV dispongono del supporto Dolby Atmos già da molto tempo, anche se per assurdo con l’ultimo aggiornamento di Disney+ pare ci siano stati dei problemi di funzionamento.

Come aggiornare l’app Disney+ su Apple TV 4K

Al fine di godere del Dolby Atmos Spatial Audio con Disney+ sulla propria Apple TV 4K è necessario accertarsi di avere installato la versione 2.9.5 dell’applicazione in questione. In caso contrario, non dovete fare altro che aprire l’App Store, cercare Disney+ e scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile.

Potrebbe interessarti anche: Cosa guardare su Disney+ ad agosto? Tutte le novità tra film, serie TV e originals