Apple annuncia le AirPods Max: cuffie over-ear dal prezzo spaventoso

Apple aggiunge AirPods Max alla sua gamma di accessori audio. Si tratta delle prime cuffie wireless over-ear con il marchio AirPods e sono pronte a competere con le cuffie wireless Sony WH-1000XM4 e Bose 700. Queste non sono le prime cuffie over-ear dell’azienda poiché Apple ha acquisito Beats nel 2014.

Caratteristiche delle cuffie Apple AirPods Max

Le cuffie AirPods Max di Apple presentano un design pieghevole e possono essere riposte in una custodia intelligente che attiva uno stato di alimentazione bassissima. Apple dichiara 20 ore di autonomia.

L’archetto delle cuffie è realizzato in acciaio inossidabile, mentre i padiglioni in memory foam. Oltre a un pulsante di controllo del rumore, è presente anche una corona in stile Apple Watch che consente di regolare il volume, saltare le tracce e altro.

Apple promette una distorsione minima e un suono di alta qualità, grazie ai driver dinamici da 40 mm e all’audio computazionale.

Le nuove cuffie over-ear sono alimentate dal chip H1 di Apple e offrono molte delle funzionalità presenti nelle AirPods Pro che abbiamo recensito qui, come la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza, l’audio spaziale e l’equalizzatore adattivo che utilizza microfoni per regolare il suono in base alla vestibilità e alla tenuta delle cuffie.

Per la cancellazione attiva del rumore le cuffie Apple AirPods Max utilizzano tre microfoni rivolti verso l’esterno su ciascun padiglione auricolare e quando vengono accoppiate a un iPhone o iPad, Apple utilizza il giroscopio e l’accelerometro in entrambi i dispositivi per confrontare i dati di movimento e fornire il suono in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos. La musica si interrompe automaticamente anche quando le cuffie vengono rimosse.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Apple AirPods Max

Le cuffie AirPods Max di Apple sono disponibili nei colori argento, grigio siderale, azzurro cielo, rosa e verde e costano 549 dollari. I preordini iniziano oggi e verranno spedite a partire dal ​​15 dicembre.

