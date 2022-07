Cosa vedere tra le novità Disney+ di agosto 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di due anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo caldo (speriamo non come il precedente) mese estivo accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad agosto 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad agosto 2022

Film in uscita su Disney Plus

Lightyear – La vera storia di Buzz (original)

Partiamo subito alla grande con le novità Disney+ di agosto 2022 perché questo è il mese di Lightyear – La vera storia di Buzz, film d’animazione Disney Pixar spin-off del franchise di Toy Story. Racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo della popolare serie di lungometraggi, e segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica insieme alle ambiziose reclute, Izzy, Mo e Darby e al suo robot di compagnia, Sox. Quando il gruppo affronta la più difficile delle missioni, deve imparare a lavorare in squadra per riuscire a sfuggire al malvagio Zurg e al suo terribile esercito di robot, che sono sempre dietro l’angolo. Ce la faranno? Potete scoprirlo dal 3 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lightyear – La vera storia di Buzz.

Prey (original)

Insieme alla saga completa di Predator (da questo mese potete rivedere tutti i film a partire dall’originale del 1987) arriva sulla piattaforma Prey, un nuovo capitolo in esclusiva del popolare franchise di fantascienza. Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, è la storia di una giovane donna di nome Naru, feroce e ed estremamente abile guerriera: cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori tra le Grandi Pianure, Naru ha intenzione di proteggere la sua gente a ogni costo quando un pericolo minaccia l’accampamento. La “preda” che insegue, e che affronta, si rivela essere un efficiente predatore alieno altamente evoluto dotato di un arsenale tecnologicamente avanzato. Ne nascerà una lotta feroce per una terrificante resa dei conti: chi riuscirà ad avere la meglio? Il film è disponibile in streaming dal 5 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Prey.

Lego Star Wars Summer Vacation

Un nuovo speciale animato a tema Lego sbarca su Disney+ questo mese estivo, e si tratta di Lego Star Wars Summer Vacation. Finn organizza una vacanza a sorpresa per i suoi amici a bordo del lussuosissimo Starcruiser galattico, Halcyon. Il suo piano per vivere un’ultima avventura insieme va però rapidamente a monte non appena viene separato dal gruppo. Alla ricerca dei suoi amici, incontra tre Fantasmi di Forza: Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Leia Organa, che condividono le loro storie inaspettate di vacanza non andate esattamente secondo i piani. Disponibile in streaming dal 5 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lego Star Wars Summer Vacation.

Altri film da vedere su Disney+ ad agosto 2022

Predator, la saga completa: da Predator (1987) a The Predator (2018)

Serie TV da vedere su Disney+

Malcolm (stagioni 1-7, serie completa)

Un’acclamata serie arriva su Disney+ con tutte e sette le sue stagioni: si tratta di Malcolm, popolare serie con Frankie Muniz e Bryan Cranston andata in onda tra il 2000 e il 2006. Malcolm è il terzogenito di una famiglia piuttosto stravagante e vive insieme al fratello Reese, un teppistello che fa il bullo coi ragazzi più piccoli, al quartogenito Dewie, ragazzino particolare e spesso deriso, e ai genitori, Hal e Lois. Al comando della famiglia c’è proprio quest’ultima, mentre il primogenito Francis è stato mandato alla scuola militare a causa del suo carattere ribelle. Tutte e sette le stagioni sono disponibili in streaming dal 3 agosto 2022. Qui potete vedere i trailer ufficiali di lancio di Malcolm.

I am Groot (original)

Tra le principali novità Disney+ di agosto 2022 c’è I am Groot, una serie di cinque corti animati dedicati al popolare personaggio Marvel Comics conosciuto sullo schermo con i film dei Guardiani della Galassia (e doppiato da Vin Diesel). Preparatevi a vedere Baby Groot alle prese con un serie tutta sua, che esplora i suoi giorni di gloria mentre cresce, incontra nuovi e insoliti personaggi e si mette nei guai tra le stelle. Tutti e cinque i corti sono disponibili in streaming dal 10 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I am Groot.

She-Hulk: Attorney at Law (original)

Questo mese è particolarmente ricco di novità interessanti per la piattaforma: tra le più attese c’è sicuramente She-Hulk: Attorney at Law, nuova serie Marvel Studios che segue in nove episodi le vicende di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. La donna affronta la complessa vita di avvocata trentenne e single cercando di conciliare il fatto che possa anche trasformarsi in una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. All’interno della nuova serie ci saranno altri personaggi dell’universo Marvel, tra i quali Bruce Banner (Hulk, con il ritorno di Mark Ruffalo), Abominio (interpretato da Tim Roth) e Wong (Benedict Wong). Disponibile dal 17 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di She-Hulk: Attorney at Law.

Andor (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di agosto 2022 entrando nell’universo di Star Wars con Andor, serie originale che vede protagonista il pilota Cassian Andor. Ambientata cinque anni prima delle vicende narrate nel film Rogue One, esplora una nuova prospettiva della galassia più amata della storia del cinema, concentrandosi sul viaggio di Cassian che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. Racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. L’uomo intraprenderà un cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle in un’epoca ricca di pericoli, inganni e intrighi. Disponibile dal 31 agosto 2022 (primi due episodi). Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Andor.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Code Black (stagioni 1-3) – 3 agosto 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad agosto 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

