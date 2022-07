Settimana dopo settimana, il percorso di avvicinamento alla presentazione ufficiale dei nuovi Apple iPhone 14 sta diventando sempre più fitto di indiscrezioni e anticipazioni varie e quest’oggi arriva da una fonte solitamente bene informata la voce che vorrebbe Apple impegnata a risolvere dei problemi di qualità relativi alle fotocamere posteriori dei nuovi melafonini.

Insomma, dopo i rumor relativi alla dotazione di memoria RAM dell’intera serie — anche qui con un vantaggio per i modelli Pro —, quelli circa la possibilità che a Cupertino decidano di sbarazzarsi una volta per tutte delle SIM fisiche in favore delle più moderne (ed eco-friendly) eSIM e le dettagliate anticipazioni sul conto di iPhone 14 Pro Max, vediamo ora l’ultima magagna che Apple starebbe affrontando.

Apple iPhone 14: lenti fotografiche di qualità scadente?

I tempi sono prematuri e non è certo il caso di fare allarmismi, anche perché è decisamente inverosimile che Apple lasci questioni del genere irrisolte, eppure l’analista Ming-Chi Kuo, che sui fatti di Cupertino è sempre piuttosto informato — era stato lui, tanto per dire, a parlare della nuova strategia di Apple relativa ai processori degli iPhone, e ancora lui a segnalare problemi coi fornitori che avrebbero costretto il produttore californiano a correre ai ripari per evitare ritardi —, ha appena riportato che Apple starebbe riscontrando dei problemi qualitativi con le lenti fotografiche di alcuni iPhone 14.

Il problema (“coating-crack quality issues”), in particolare, riguarderebbe le lenti fotografiche fornite a Cupertino da Genius e avrebbe costretto Apple a trasferire un ordine di circa 10 milioni di unità a Largan, un altro produttore di lenti operativo a Taiwan. Tale scelta sarebbe stata dettata dalla volontà di scongiurare ritardi nella produzione di iPhone 14.

A dispetto del fatto che un simile problema vada comunque raccontato, l’analista si è comunque detto convinto che l’impatto sulle spedizioni dei nuovi iPhone sarà sostanzialmente trascurabile, in quanto Largan è perfettamente in grado di adempiere all’incarico.

Stando alle esperienze pregresse, Kuo ritiene che la risoluzione del problema descritto dovrebbe avvenire nell’arco di uno o due mesi al massimo. In ogni caso, laddove Genius non dovesse riuscire nell’intento, Apple farebbe di Largan il principale fornitore di lenti fotografiche per gli iPhone 14.

